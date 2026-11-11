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    11 ноября 2026, 06:04 • Новости дня

    Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

    ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о бесплатной передаче силовым ведомствам России технологии создания и применения дрона «Судного дня» для радиационной разведки.

    Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

    «Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

    Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

    По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

    Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

    Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.

    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    9 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке

    Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

    В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    9 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    Ростех разработал оптику для сверхдальней стрельбы

    «Швабе» представил оптические и тепловизионные прицелы на «Орелэкспо-2026»

    Tекст: Ольга Иванова

    Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал новейшие оптические и тепловизионные прицелы для спортивной стрельбы и охоты на сверхдальних дистанциях и в условиях плохой видимости.

    Оптический прицел с 40-кратным увеличением предназначен для поражения мишеней на сверхдальних рубежах, а две тепловизионные модели обеспечивают точное прицеливание в темноте. Разработки представили на международной выставке «Орелэкспо-2026», сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

    Модель по540 имеет диапазон увеличения от 5 до 40 крат и подходит для спортивной снайперской стрельбы и охоты в горной местности. Крупный объектив и высокий показатель светопропускания дают четкую картинку при сложном фоне, оптика рассчитана на винтовки крупного калибра.

    Тепловизионный прицел пт14 оснащен режимом «картинка в картинке», встроенным баллистическим калькулятором и возможностью записи видео. Прибор обладает увеличенным временем работы и заряжаемым аккумулятором.

    Кроме того, представлена модель Pilad Amulet со встроенным лазерным дальномером, значительным объемом памяти и передачей записей по Wi-Fi.

    «Мы продолжим последовательно совершенствовать характеристики и потребительские свойства этого сегмента и будем расширять ассортимент продукции для активного времяпровождения», – заявил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж продукции гражданского назначения Лев Борисов. Он добавил, что прицелы пользуются доверием у охотников и спортсменов, а инновационные решения широко применяются профильными специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал первый в России аппарат ингаляционной анестезии маиа-01.

    В среду госкорпорация на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс.

    «Ростех» сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса для поражения целей на дальних дистанциях.

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    8 ноября 2026, 22:49 • Новости дня
    IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторое время назад на иранском острове Кешм были слышны четыре взрыва, сообщил корреспондент агентства IRNA.

    По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

    В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

    Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

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    10 ноября 2026, 16:06 • Новости дня
    Лавров: ВСУ с помощью Запада атакуют объекты не только в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что киевский режим использует западное оружие и данные разведки для нападений на объекты не только в России, но и в других странах.

    По его словам, вооруженные силы Украины осуществляют удары по целям за пределами России, применяя иностранное вооружение и системы спутникового наведения, передает ТАСС.

    «Не приходится удивляться действиям киевского режима, который атакует объекты не только в глубине Российской Федерации с помощью западных вооружений, западных данных со спутников, других методов наведения, которые Запад предоставляет, но и атакует объекты в зарубежных странах», – сказал Лавров по итогам заседания уставных органов ОДКБ.

    Министр напомнил об атаках на газопровод «Турецкий поток» и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, основными акционерами которого выступают США и Казахстан.

    Он добавил, что однажды поражению подвергся танкер компании ExxonMobil, однако западные страны предпочитают об этом умалчивать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Сергей Лавров заявил об ударах киевского режима по критически важной энергетической инфраструктуре при поддержке Евросоюза.

    В субботу замглавы МИД Александр Панкин обвинил ЕС во вредительстве собственной экономике из-за поощрения украинских атак на энергосистему.

    В августе заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал западные элиты выгодоприобретателями нападений на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

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    9 ноября 2026, 22:03 • Новости дня
    Нидерланды направили военных в Польшу на учения «коалиции желающих»

    Нидерланды направили военных в Польшу на учения коалиции желающих

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Нидерландов направило несколько сотен военнослужащих на стартовавшие в Польше многонациональные учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    По данным польского Минобороны, около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран примут участие в учениях «коалиции желающих», которые начались в понедельник и продлятся до 22 ноября. Маневры проходят на территории Польши, Франции и Турции в рамках подготовки к возможной отправке войск на Украину, передает РИА «Новости».

    «Нидерланды направили для участия в учениях несколько сотен военнослужащих. Основную часть контингента предоставили сухопутные войска», – заявили в нидерландском военном ведомстве.

    Военно-воздушные силы королевства задействовали в маневрах истребители F-35 и вспомогательный персонал. Кроме того, министерство обороны Нидерландов предоставляет штабных специалистов и обеспечивает специализированную поддержку многонациональных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военные маневры «коалиции желающих» стартовали на польской территории примерно в 100 км от границы с Украиной.

    Во вторник европейские страны из «коалиции желающих» запланировали проведение учений для отработки ввода войск на украинскую территорию.

    Министерство обороны Британии сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в маневрах под эгидой многонациональных сил.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    9 ноября 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС продлил военную миссию по обучению бойцов ВСУ на два года

    ЕС: Мандат военной миссии по обучению бойцов ВСУ продлен до 2028 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине (EUMAM Ukraine) до 15 ноября 2028 года с выделением бюджета в размере почти 300 млн евро.

    «Данное решение принято по итогам недавнего стратегического пересмотра деятельности EUMAM. В связи с этим совет также постановил обеспечить присутствие миссии непосредственно на Украине для налаживания прямого и эффективного взаимодействия с украинскими военными органами, Вооруженными силами Украины (ВСУ) и международными партнерами-единомышленниками», – говорится в коммюнике на сайте совета.

    В организации отметили, что миссия уделит особое внимание анализу полученного боевого опыта и совершенствованию военной подготовки для поддержки оборонных задач ВСУ. Структура продолжит тесно координировать действия с международными партнерами, в том числе с США, Британией, Канадой, Норвегией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия перевела Киеву 4,36 млрд евро в рамках программы макрофинансовой поддержки и военных поставок.

    В сентябре глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах продлить тренировочную миссию ЕС для ВСУ на два года.

    Совет Евросоюза одобрил выделение Киеву очередного транша помощи в размере почти 3 млрд евро.

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    9 ноября 2026, 06:07 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал показ новейшего стрелкового оружия на форуме в Москве

    «Калашников» анонсировал показ усовершенствованных по опыту СВО автоматов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует новейшие разработки в области стрелкового оружия на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности в Москве, сообщили в концерне.

    «Калашников» покажет новейшее стрелковое оружие на форуме, который пройдет в столице 10–11 ноября, цитирует сообщение концерна ТАСС.

    Значительная часть экспозиции посвящена оружию, усовершенствованному с учетом опыта применения в зоне проведения спецоперации на Украине.

    Посетители смогут увидеть модификации автоматов АК-12, АК-15, АК-19, снайперские винтовки СВ-98, СВЧ и СВД, а также пистолет-пулемет ППК-20 и пистолеты Лебедева. Кроме того, на форуме будут представлены беспилотные летательные аппараты и экипировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о планах внедрить искусственный интеллект в стрелковое оружие.

    В понедельник он сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских ружей для борьбы с беспилотниками.

    В сентябре участникам Восточного экономического форума продемонстрировали макет автомата АК-12+.

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