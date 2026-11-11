Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

«Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.