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    11 ноября 2026, 05:58 • Новости дня

    Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Александр Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы» и повторил клубный ассистентский рекорд в турнире.

    После паса Овечкина гол на 62-й минуте забил Коул Хатсон. Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.

    Овечкин довел число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 762. Ранее рекорд «Вашингтона» единолично принадлежал бывшему шведскому форварду команды Никласу Бэкстрёму. Оба игрока в НХЛ защищали цвета только «Вашингтона».

    Теперь на счету Овечкина 1 692 очка в 1 589 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Вашингтона». Также россиянину принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб.

    Овечкину 41 год. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в НХЛ.

    Нападающий приблизился к ассистентскому рекорду команды.

    Также хоккеист обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею

    SIHF: Сборная России заменила Норвегию в расписании молодежного ЧМ по хоккею

    Россия заменила Норвегию в расписании молодежного чемпионата мира по хоккею
    @ Livio Baeriswyl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная федерация хоккея (IIHF) разослала участникам молодежного чемпионата мира 2027 года обновленное расписание турнира, в котором российская команда заняла место сборной Норвегии.

    Команда Норвегии в результате этих изменений перейдет в группу А первого дивизиона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея Швейцарии (SIHF).

    «Согласно процедуре реализации, Россия, не участвовавшая в предыдущих розыгрышах, займет 10-е место в рейтинге молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, заменив Норвегию в расписании игр», – заявили в пресс-службе федерации.

    В организации уточнили, что по новому расписанию молодежная сборная Швейцарии встретится с российскими хоккеистами 27 декабря 2026 года.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, однако федерации хоккея Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование этим вердиктом. Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил об отказе выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея сообщила об отсутствии окончательного решения по вопросу возвращения российских сборных к участию в международных соревнованиях.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел недоказанными правовые основания для отстранения команд от международных турниров.

    В среду в IIHF заявили о значительной недооценке трудностей из-за возвращения российских хоккеистов.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

    Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство спорта подготовило альтернативный план действий в случае невозможности отправить отечественную молодежную сборную по хоккею на турнир в Северную Америку, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

    По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

    «У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

    Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

    Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    10 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    Жена отругала главу МИД Чехии Мацинку за слова о российских хоккеистках
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за свои высказывания в адрес российских хоккеисток. При этом он подчеркнул, что назвал «мужеподобными» только российских спортсменок, а не чешских.

    Мацинка признал свои слова «очень неуместными», пишет iDNES.

    Он поблагодарил коллег за то, что они «тактично обошли» этот вопрос на заседании правительства. «Как будто они хоть немного представляли, как сильно моя жена кричала на меня из-за этого дома», – сказал министр.

    Глава ведомства подчеркнул, что его высказывание касалось только российских спортсменок, а не чешских, однако добавил, что «это не имеет значения».

    Мацинка также связался по телефону с генеральным менеджером женской сборной Чехии по хоккею, чтобы передать свои извинения чешским хоккеисткам. Он застал команду перед тренировкой накануне матча против Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник чешские хоккеисты раскритиковали Мацинку после его оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    На прошлой неделе федерации хоккея Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Латвии и Чехии заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против российской сборной после заявления министра внутренних дел Чехии Лубомира Метнара о невыдаче виз российским спортсменкам.

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    9 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Чешские хоккеисты НХЛ осудили главу МИД за слова о «мужеподобных» россиянках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Игроки команд Национальной хоккейной лиги из Чехии Адам Клапка, Мартин Нечас и Лукаш Достал раскритиковали чешского министра иностранных дел Петра Мацинку после его заявления о женском хоккее и оскорбительных слов в адрес российских спортсменок.

    В воскресенье глава чешского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что считает хоккей мужским видом спорта. Обсуждая возможное участие сборной России в юниорском чемпионате мира в Остраве, министр назвал российских спортсменок «мужеподобными» и подчеркнул, что турнир обойдется без них, передает РИА «Новости».

    «Хватит уже этого идиота, пожалуйста», – написал нападающий клуба «Калгари Флэймз» Адам Клапка в социальных сетях.

    Форвард «Колорадо Эвеланш» Мартин Нечас также возмутился словами министра и задался вопросом о допустимости подобных публичных высказываний. Вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал в комментарии порталу iSport отметил разочарование заявлением политика, представляющего Чехию за рубежом, и назвал хоккей спортом для всех.

    Чемпионат мира среди хоккеисток до 18 лет пройдет в чешской Остраве в январе 2027 года. Мацинка сообщил о намерении обсудить недопуск российской сборной с главой Федерации хоккея Чехии Алоисом Гадамчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал фактически невозможным проведение чемпионата мира 2027 года в Германии из-за отказа ряда хоккейных ассоциаций от матчей со сборной России.

    Во вторник власти Чехии запланировали отказать российским спортсменкам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира по хоккею.

    Чешский хоккейный союз допустил бойкот матчей против национальной команды России.

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    8 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Подмосковье

    Олимпийского чемпиона по хоккею Васильева похоронили в Московской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Многократный чемпион СССР и олимпийский чемпион по хоккею Михаил Васильев похоронен в подмосковном Электрогорске.

    Церемония прощания и похороны хоккеиста прошли в Московской области, передает ТАСС.

    Во время игровой карьеры хоккеист выступал за московский ЦСКА, ярославское «Торпедо», а также клубы из Дании и Италии. В составе сборной он завоевал серебро и бронзу на чемпионатах мира в 1987 и 1985 годах.

    В качестве тренера наставник работал с «Салаватом Юлаевым», «Толпаром», нижегородским «Торпедо», «Красной Армией» и «Торосом», а также входил в штаб молодежной и юниорской сборных России и юниорской сборной Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу олимпийский чемпион и победитель чемпионата мира в составе сборной СССР по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни.

    Пресс-служба Федерации велосипедного спорта России сообщила о смерти на 91-м году жизни тренера Евгения Барымова.

    В следственном управлении СК по Башкирии сообщили о гибели игрока клуба Всероссийской хоккейной лиги «Норильск» Егора Ядыкина.

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    8 ноября 2026, 13:46 • Новости дня
    Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на МЧМ

    Ларионов не получил предложений стать главным тренером сборной России на МЧМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов заявил об отсутствии предложений возглавить сборную России на молодежном чемпионате мира по хоккею 2027 года.

    «Ко мне из Федерации хоккея России по этому поводу не обращались. Приму ли я это предложение? Сложно пока говорить, тут много нюансов, учитывая нынешний мир», – сказал Ларионов ТАСС.

    Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) направила федерациям обновленное расписание, в котором сборная России заменила Норвегию на молодежном чемпионате мира.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. После этого хоккейные федерации Германии, Чехии, Швеции и Норвегии выразили разочарование решением, а премьер-министр Канады Марк Карни отказался выдавать визы российским спортсменам для участия в турнире.

    Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) включила российскую сборную в обновленное расписание молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии.

    Молодежная сборная Швейцарии отказалась играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

    В среду премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не пускать российских спортсменов на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    9 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Хоккейное «Динамо» отстранило Тамбиева от должности главного тренера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский хоккейный клуб «Динамо» временно отстранил Леонида Тамбиева от исполнения обязанностей главного тренера команды.

    Решение об отстранении специалиста от руководства командой было принято генеральным директором клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен тренер по защитникам Олег Ореховский, сообщается на сайте «Динамо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с главным тренером команды Андреем Разиным.

    Павел Зубов покинул пост главного тренера тольяттинской «Лады» после седьмого поражения подряд.

    В январе новым главным тренером хоккейного клуба «Адмирал» после ухода Леонида Тамбиева стал Олег Браташ.

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    8 ноября 2026, 21:36 • Новости дня
    Министр спорта Словакии выступил за допуск российских хоккеистов к турнирам

    Словакия поддержала участие российских хоккеистов в международных турнирах

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр спорта Словакии Рудольф Гуляк заявил о необходимости допуска российских хоккеистов к международным соревнованиям, отметив отсутствие границ у спорта.

    Российские хоккеисты обязаны выступать на международных турнирах, так как у спорта не может быть границ, считает Гуляк, чьи слова приводит РИА «Новости».

    «Решительно и точно должны принимать участие в соревнованиях... У спорта и культуры не должно быть границ, они должны сближать людей и создавать людям одинаковые условия», – заявил министр спорта Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заседания совета Международной федерации хоккея завершились без вердикта по поводу возвращения российских спортсменов на соревнования.

    Во вторник федерации хоккея шести европейских стран заявили об отказе проводить матчи со сборной России на чемпионате мира 2027 года.

    Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение Спортивного арбитражного суда концом дискриминации в мировом хоккее.

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    8 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой»

    Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Миннесотой» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победную шайбу забросил российский форвард Никита Кучеров.

    Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. В составе «Миннесоты» отличился Блейк Коулман (1-я минута), а также дубль оформил российский нападающий Максим Шабанов (3, 47). У «Тампы» дважды отличился Джейк Гюнцель (37, 54), шайбу забросил Шарль-Эдуар Д'Астус (57), а победу в овертайме команде принес российский форвард Никита Кучеров (64), передает РИА «Новости».

    Кучеров также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи. Оформивший дубль Шабанов стал третьей звездой матча.

    «Миннесота» прервала победную серию в чемпионате, которая составляла три матча, и располагается на первом месте в Центральном дивизионе, имея в своем активе 28 очков. «Тампа» (24) выиграла третий матч кряду и идет на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.

    В других матчах дня «Каролина Харрикейнз» на своем льду обыграла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 9:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Свечников, а также гол с передачей на свой счет записал россиянин Александр Никишин, который провел свой первый матч в сезоне. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде при помощи гола Павла Дорофеева обыграл «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд».

    Также нападающий «Тампы» вышел на вторую строчку по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди российских игроков.

    Кроме того, хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно обыграли на своем льду «Виннипег Джетс».

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    9 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    СКА впервые с 2023 года обыграл «Спартак» в домашнем матче

    Tекст: Дарья Григоренко

    Петербургский СКА дома нанес крупное поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 7:1.

    Дубль в составе победителей оформил Никита Недопекин, по шайбе забросили Василий Глотов, Рокко Гримальди, Скотт Уилсон, Сергей Сапего и Андрей Педан. У «Спартака» отличился Максим Комтуа, передает РИА «Новости».

    Вратарь «Спартака» Артем Загидулин пропустил четыре шайбы после семи бросков и на 14-й минуте был заменен на Евгения Волохина.

    СКА прервал серию из шести поражений в противостоянии со «Спартаком». Последний раз армейцы обыгрывали «красно-белых» в основное время 25 октября 2024 года, а дома одержали победу впервые с 23 ноября 2023 года.

    «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 30 очками. СКА поднялся на седьмую строчку (25). В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо» 11 ноября, «Спартак» на следующий день сыграет с хабаровским «Амуром».

    В другом матче московский ЦСКА дома выиграл у новосибирской «Сибири» со счетом 4:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ярославский «Локомотив» нанес поражение московскому «Спартаку» со счетом 4:1.

    В прошлом месяце «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 2:0.

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    10 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Канадский нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с новосибирской «Сибирью»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный финалист Кубка Стэнли канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В сезоне-2025/26 Кейн выступал за «Ванкувер» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте клуба. В 71 матче регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

    Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим четвертым номером. В лиге он защищал цвета «Эдмонтона», «Сан-Хосе», «Баффало» и «Виннипега», дважды дойдя до финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 1001 матч и набрал 648 очков.

    В составе сборной Канады нападающий участвовал в трех чемпионатах мира и стал победителем молодежного первенства 2009 года. Во время локаута в 2012 году Кейн уже играл в КХЛ за минское «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в 12 матчах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и хоккейный клуб «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Летом российский нападающий подписал соглашение с новосибирской командой на правах свободного агента.

    В прошлом году в олимпийский состав хоккейной сборной Канады вошел 19-летний нападающий Маклин Селебрини.

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    9 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Анахаймом»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Анахайм Дакс» нанес поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Каттер Готье, также отличились Микаэль Гранлунд и Тристан Луно. У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг и Рикард Ракелль, передает РИА «Новости».

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи. На счету 40-летнего форварда 16 очков в 16 матчах сезона.

    «Питтсбург» потерпел пятое поражение в последних шести матчах и с 14 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке таблицы Восточной конференции. «Анахайм» одержал пятую победу подряд и, набрав 21 очко, поднялся на седьмое место на Западе.

    В следующем матче «Питтсбург» примет «Сан-Хосе Шаркс» 11 ноября, «Анахайм» в тот же день на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Юты Джаз» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

    Форвард Евгений Малкин поднялся на 21-е место в списке лучших бомбардиров истории НХЛ благодаря двум набранным очкам в матче с «Флоридой Пантерз».

    Нападающий Евгений Малкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Колорадо».

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    9 ноября 2026, 06:41 • Новости дня
    «Тампа» с Кучеровым уступила «Виннипегу» в матче НХЛ

    «Тампа» уступила «Виннипегу» со счетом 3:4 в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Клуб «Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.

    Встреча прошла на льду стадиона «Канада Лайф-центр» в Виннипеге, передает «Чемпионат».

    В составе гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Понтус Хольмберг, оформивший дубль. Российский форвард Илья Михеев сделал результативную передачу в моменте с третьим голом.

    Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков в матче. Российский голкипер команды Андрей Василевский отразил 21 бросок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье победная шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Миннесотой» в овертайме.

    Ранее российский форвард сделал две голевые передачи в матче против того же клуба.

    Также Андрей Василевский возглавил рейтинг лучших действующих вратарей НХЛ по версии самой организации.

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    10 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Минское «Динамо» прервало серию поражений победой над «Авангардом» в КХЛ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минский хоккейный клуб «Динамо» одержал уверенную домашнюю победу над омским «Авангардом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась сухой победой хозяев льда, передает ТАСС. Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Ретт Гарднер, Тай Смит, Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле.

    Победа позволила минчанам прервать серию из трех поражений подряд. Команда набрала 25 очков в 25 матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 26 очками располагается на пятой строчке на Востоке.

    В следующем матче «Динамо» 13 ноября сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Авангард» днем ранее встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре омский «Авангард» на домашнем льду одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

    В мае ярославский хоккейный клуб «Локомотив» вырвал победу у омской команды на 97-й минуте полуфинального матча Кубка Гагарина.

    В апреле казанские хоккеисты одержали вторую победу подряд над минским клубом в дополнительное время.

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