Защита попросила прекратить дело блогера Чекалиной о выводе денег в ОАЭ

Защита блогера Чекалиной потребовала прекратить дело о валютных махинациях

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В кассационной жалобе мы просим суд прекратить уголовное дело», – заявил Третьяков РИА «Новости».

В июле Гагаринский суд Москвы назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно, штраф в размере 763,5 млн рублей и запрет на администрирование сайтов в течение трех лет. Мосгорсуд 5 ноября оставил наказание без изменения, после чего приговор вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Чекалина сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

На прошлой неделе Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф в размере более 760 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях.

Адвокат Константин Третьяков заявил о необходимости более 1 тыс. лет для выплаты многомиллионного штрафа при нынешнем доходе блогера.