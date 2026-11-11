Мэра перуанского города выбрали подбрасыванием монеты

Капаханья стал мэром города Конима в Перу после подбрасывания монеты

Tекст: Антон Антонов

В городе Конима на юго-востоке Перу выборы мэра завершились ничьей – кандидат от партии «Мы Перу» Рубен Киспе Капаханья и представитель «Страна для всех» Саломино Мамани набрали по 671 голосу, поэтому избирательная комиссия назначила публичную жеребьевку в виде подбрасывания монеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RPP.

По данным радио, перед подбрасыванием монеты провели жеребьевку бюллетеней с номерами один и два, представитель «Мы Перу» вытянул номер один и выбрал сторону монеты достоинством в один соль из пяти одинаковых монет, лежавших в коробке комиссии. «В итоге именно этот выбор принес победу», – отметило радио.

Мероприятие по определению победителя завершилось подписанием протоколов представителями обоих кандидатов в присутствии членов избирательной комиссии, полиции и нотариуса.

Согласно избирательному законодательству Перу, при равенстве голосов на муниципальных выборах победитель определяется публичной жеребьевкой, и на практике для этого чаще всего используют именно подбрасывание монеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Сенат Конгресса Перу поддержал инициативу о предоставлении президенту Кейко Фухимори особых законодательных полномочий для борьбы с преступностью и последствиями феномена Эль-Ниньо.

Кандидат от партии Ahora Nacion Гитлер Муссолини Симеон Флорес одержал победу на выборах мэра перуанского города Керопалька.