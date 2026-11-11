Мутновский вулкан на Камчатке выпустил столб водяного пара

Геофизик Чебров исключил начало извержения Мутновского вулкана на Камчатке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Утром в среду местные жители обратили внимание на поднявшийся над Мутновским вулканом газовый столб. Пользователи соцсетей предположили, что началось извержение, передает РИА «Новости».

«Это поднимается столб водяного пара. На Мутновском в хорошую погоду, когда холодно, пар становится заметней. Ничего угрожающего мы в этом не видим», – сказал Чебров.

По его словам, специалисты проанализируют все поступающие с вулкана данные. При этом Мутновский не входит в число самых активных исполинов полуострова, поэтому говорить о его извержении не приходится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре камчатские вулканологи увидели лавовые потоки на вулкане Крашенинникова. В августе специалисты зафиксировали мощный выброс пепла из кратера действующего вулкана Ключевской. В июне ученые на Камчатке предупредили об опасной активности Ключевской сопки.