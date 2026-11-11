Центробанк призвал россиян завести отдельную карту для онлайн-покупок

Центробанк посоветовал россиянам завести отдельную карту для онлайн-покупок

Tекст: Алексей Дегтярёв

В преддверии акции «черная пятница» Банк России рекомендовал гражданам обезопасить свои средства от хищения злоумышленниками при помощи специального счета, передает ТАСС.

«Для онлайн-покупок заведите отдельную банковскую карту и перед покупкой переводите на нее ровно ту сумму, которая нужна. Даже если мошенники получат доступ к этой карте, они не смогут похитить больше, чем на ней было», – сообщили в регуляторе.

В случае обмана со стороны злоумышленников клиентам необходимо немедленно заблокировать карту. В течение суток после списания средств следует написать заявление о несогласии с операцией и взять выписку по счету.

Пользователи мобильных приложений крупных банков могут отправить обращение о мошенничестве прямо в программе. Помимо этого, жертвы обмана имеют возможность сформировать справку для обращения в полицию.

В 2026 году акция «черная пятница» пройдет 27 ноября. Ей предшествуют другие масштабные распродажи, в том числе приуроченные ко Всемирному дню шопинга 11 ноября.

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