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    11 ноября 2026, 04:52 • Новости дня

    Премьер Норвегии Стере не исключил нового телефонного разговора с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не исключил проведения нового телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов, и не исключаю, что у нас будет новый разговор», – приводит слова Стере «Интерфакс» со ссылкой на NRK.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Стере призвал европейские страны признать отсутствие международной изоляции России.

    Сообщалось об обострении разногласий среди европейских стран после телефонного разговора Стубба и Стере с Путиным.

    Стере назвал невозможным завершение конфликта на Украине без переговоров Европы с Россией.

    10 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН Мельник предложил России переговоры в Антарктиде

    Постпред Украины при ООН предложил России переговоры в Антарктиде
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский постпред при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов провести встречу с президентом Владимиром Путиным в любой точке мира, в том числе в Антарктиде, но не в Москве, пишут украинские СМИ.

    «Президент Украины готов встретиться с Путиным при первой же возможности – во Флориде в декабре на полях саммита G20 или в любом другом месте мира, если потребуется, даже в Антарктиде – где угодно, но не в Москве», – цитирует Мельника «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о передаче Москве сигналов о готовности Зеленского к личной встрече с Путиным.

    В апреле Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на нейтральной территории, предложив США или Ближний Восток.

    В прошлом году Сибига отвергал приглашение Путина для Зеленского на переговоры в Москве.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби стороны пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева

    Эксперт: Стратегия Путина вынудила американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 10:57 • Новости дня
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности

    Путин заявил о необходимости нарастить оборонный потенциал ОДКБ

    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ из-за международной напряженности
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности, глава российского государства заявил об этом в приветствии участникам Международного форума ОДКБ, которое зачитал вице-премьер Алексей Оверчук.

    «Государствами-членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряженности важно и далее наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач, в первую очередь в сфере обороны, в вопросах противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с киберпреступлениями, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией», – цитирует приветствие Путина РИА «Новости».

    Президент отметил участие в форуме представителей органов власти, военных ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ученых и экспертов.

    В ходе заседаний участникам предстоит оценить влияние современных вызовов на геополитическую обстановку в Евразии и обсудить меры по укреплению стабильности в регионе. Глава государства выразил уверенность в востребованности инициатив форума на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.

    Путин указал на важность использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности.

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    11 ноября 2026, 00:38 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ново-Огареве завершились, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии.

    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Лукашенко на встрече с президентом России поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач. Президент Белоруссии также заявил об отсутствии разногласий между двумя странами.

    Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых встать на защиту белорусской территории.

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    10 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко

    Песков: В Москве запланирована встреча Путина и Лукашенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве во вторник планируется проведение встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, планируется», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, в рамках которого планируется встреча с Путиным.

    Лидеры России и Белоруссии также планируют принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Москве в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина с одним из лидеров стран ОДКБ.

    В тот же день российский президент призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    10 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Российский лидер подчеркнул, что предстоящее обсуждение охватит самые разные сферы взаимодействия, передает РИА «Новости». «Завтра у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений – и экономика, и другие вопросы гуманитарного характера», – сказал Путин.

    Он добавил, что на заседании речь пойдет о безопасности «в широком смысле этого слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    В пресс-службе президента России сообщили о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    10 ноября 2026, 12:31 • Новости дня
    Песков допустил переговоры Путина с одним из лидеров стран ОДКБ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что во вторник вечером Владимир Путин может провести переговоры с одним из лидеров стран ОДКБ.

    В среду, 11 ноября, в Москве состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Для участия в саммите в российскую столицу прибывают лидеры государств – участников объединения, передает РИА «Новости».

    «Мы не исключаем, что сегодня вечером президент Путин проведет одну из двусторонних встреч из тех, кто приедет на этот саммит, мы проинформируем вас вечером дополнительно. Все остальные рабочие мероприятия главы государства не будут носить публичного характера», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал рабочий визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

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    10 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Путин поздравил с 75-летием главу Центра Гамалеи Гинцбурга

    Путин поздравил с 75-летием научного руководителя Центра Гамалеи Гинцбурга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму научному руководителю Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александру Гинцбургу в связи с его 75-летием.

    Глава государства отметил вклад ученого в развитие традиций отечественной микробиологии и эпидемиологии. По словам президента, исследования и разработки Гинцбурга «имеют особую ценность, служат профилактике и лечению опасных заболеваний», сообщается на сайте Кремля.

    Путин также обратил внимание на преподавательскую и наставническую работу ученого, его заботу о молодых специалистах. Президент пожелал Гинцбургу здоровья, успехов и новых достижений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии Прабово Субианто по случаю его 75-летнего юбилея.

    В сентябре глава государства поздравил руководителя Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука с 80-летним юбилеем.

    В том же месяце Путин поздравил Роспотребнадзор с Днем санитарно-эпидемиологической службы.

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    10 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии

    Путин: Российско-белорусский товарооборот можно назвать удивительным по объему

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошими темпами, а объемы двустороннего товарооборота можно назвать удивительными.

    Путин отметил хорошие темпы развития экономического партнерства Москвы и Минска, передает РИА «Новости». «Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь», – сказал глава российского государства.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Напомним, во вторник президент России пригласил белорусского коллегу в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко в резиденцию в Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Путин пригласил Лукашенко в Ново-Огарево накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое запланировано на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи президент России поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации гуманитарных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи президентов России и Белоруссии.

    Глава Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    В августе лидеры двух стран также встречались в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин.

    Путин после неформальной встречи с Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин, передает ТАСС. «Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», – обратился российский президент к белорусскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский лидер пригласил Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за содействие Минска в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении и назвал темами предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы безопасности с учетом экономических и гуманитарных аспектов.

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    10 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения

    Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.

    Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.

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