Венесуэла разрешила участие частных компаний в продаже электроэнергии

Tекст: Антон Антонов

«Национальный парламент во вторник на очередном заседании принял реформу Органического закона об электроэнергетической системе и услугах», – говорится в заявлении.

Главным нововведением стала возможность допуска частного и иностранного капитала к отдельным направлениям электроэнергетики. Частные компании смогут участвовать в производстве и продаже электроэнергии, а также в ее передаче и распределении, для чего им потребуется получать специальные разрешения, лицензии на подключение или концессии, передает РИА «Новости».

При этом государство сохранит под своим контролем ключевые элементы системы: гидроэнергетику в бассейнах рек Карони, Парагуа и Каура, магистральные сети передачи электричества и диспетчеризацию. Реформа также предусматривает стимулирование развития солнечной и ветровой энергетики в стране.

Отдельный блок поправок касается регулирования отрасли: вводится раздельный учет затрат, доходов и активов по видам деятельности для повышения прозрачности и исключения необоснованного перекрестного субсидирования. Уточняются обязанности государственной электроэнергетической компании и потребителей, в том числе крупных потребителей с нагрузкой свыше двух мегаватт, которые будут обязаны разрабатывать планы энергосбережения.

Некоторые положения реформы позволяют нефтяным предприятиям самостоятельно обеспечивать свои потребности в электричестве. Для этого компании смогут создавать собственную генерацию либо заключать контракты на поставку электроэнергии с другими поставщиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

В четверг уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.

В сентябре власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов в стране.