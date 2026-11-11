Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана

Tекст: Антон Антонов

По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».

В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.

Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.