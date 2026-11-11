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    11 ноября 2026, 04:09 • Новости дня

    Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после пожара в Хабаровском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Дети попали в больницу с отравлением угарным газом после пожара в Хабаровском крае, один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в региональной прокуратуре.

    «Дети получили лёгкое отравление угарным газом и госпитализированы в районную больницу. Ребенок 2023 года рождения в тяжелом состоянии доставлен в детскую краевую больницу», – сообщило ведомство в «Максе».

    На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор района имени Лазо Никита Кобзарь.

    Надзорное ведомство организовало проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и соблюдения требований пожарной безопасности местными властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду главк МЧС по Хабаровскому краю сообщил о госпитализации шестерых детей после пожара в жилом доме в селе Новостройка.

    Дети были оставлены дома без присмотра.

    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 14:09 • Новости дня
    Воспитательницы детского сада в Израиле сотни раз истязали младенцев

    Прокуратура: В Израиле выявили 400 эпизодов издевательств над младенцами в саду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против заведующей и двух воспитательниц частного детского сада в Ариэле за более чем 400 эпизодов насилия над детьми до трех лет.

    Израильская прокуратура выявила многочисленные эпизоды издевательств над 17 младенцами в одном из частных детских садов, передает РИА «Новости».

    «Прокуратура подала в суд обвинительное заключение против директора частного детского сада «Лучик» в Ариэле Натальи Кислевской (37 лет) и двух воспитательниц детского сада – Дарины Халупы (37 лет) и Анны Пегальской (40 лет), в котором фигурируют более 400 случаев жестокого обращения и насилия, совершенных ими в отношении 17 младенцев и детей ясельного возраста (от шести месяцев до трех лет), посещающих детский сад», – говорится в сообщении государственной прокуратуры страны.

    Согласно документу, в качестве наказания обвиняемые систематически перекрывали детям дыхательные пути руками, тканью или бумагой. Младенцев связывали, укладывали на живот без возможности пошевелиться и принудительно кормили в таком положении. Также малышей надолго запирали одних в темном помещении.

    Прокуратура попросила суд арестовать фигуранток до окончания судебного разбирательства и установила запрет на публикацию любых данных, которые позволили бы идентифицировать пострадавших детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывшую воспитательницу детского сада в Свердловской области приговорили к условному сроку за жестокое обращение с двухлетними близнецами.

    Ранее в Казахстане начали досудебное расследование после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг.

    Также фигурантов дела о жестоком обращении с воспитанниками дошкольного учреждения в Сочи отправили под стражу минимум до конца сентября.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 13:51 • Новости дня
    Песков: Путин сам пригласил на чаепитие в Кремль детей погибших на СВО бойцов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в День народного единства сам принял решение пригласить на чаепитие в Кремль детей, чьи отцы погибли в ходе спецоперации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для главы государства это «святая тема», рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, передают «Вести».

    «Президент прямо по ходу принял решение их пригласить на чаепитие. Это дети, отцы которых погибли на СВО. И для президента это святая тема, без преувеличений святая тема. Он сказал: «Давайте их всех позовем, если они еще не уехали из Москвы», – рассказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о самостоятельном внесении Владимиром Путиным изменений в свой рабочий график.

    В среду глава государства пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В феврале президент провел встречу с вдовами погибших российских спецназовцев.

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    8 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    Депутат Школкина напомнила о праве родителей отменять онлайн-покупки детей

    Госдума: Родители вправе отказаться от покупок ребенка на маркетплейсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что родители имеют право отказаться от дистанционных заказов, включая онлайн-покупки детей, несмотря на препятствия со стороны маркетплейсов.

    В преддверии ноябрьских распродаж, таких как «11.11» и «Черная пятница», вопрос поведения несовершеннолетних на торговых площадках становится особенно актуальным, передает ТАСС.

    «За поведение детей на торговых площадках отвечают родители, и если с телефона были совершены покупки – это юридически значимое действие, списать все на баловство ребенка не получится», – заявила Школкина. Она подчеркнула, что по закону «О защите прав потребителей» покупатель может отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после.

    По словам депутата, если товар еще не поступил в пункт выдачи, расходов на возврат быть не может. В случае прибытия товара покупатель обязан лишь возместить стоимость обратной доставки. Парламентарий отметила проблему усложнения обратной связи со стороны маркетплейсов, из-за чего отказ до доставки порой невозможен.

    Покупателям, желающим отменить заказ, рекомендуется использовать все каналы связи: чат поддержки, электронную почту площадки и продавца. При игнорировании требований Школкина советует обращаться в Роспотребнадзор с доказательствами попыток отказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил о праве покупателя вернуть деньги за некачественный товар без чека.

    Также доцент Кирилл Карпов сообщил об обязанности маркетплейсов возвращать деньги за отмененные заказы в течение десяти дней.

    Кроме того, после многолетних разбирательств москвичка добилась возврата средств за случайно заказанные ребенком 102 товара.

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    9 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    От отравления угарным газом в Ростовской области погибли четыре человека

    В Батайске четыре человека погибли от отравления угарным газом

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Ростовской области начала проверку после обнаружения тел четырех человек с признаками отравления угарным газом в частном доме в Батайске.

    В частном доме в Батайске 9 ноября были найдены тела четырех жильцов с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

    Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства.

    Прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту гибели людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в селе Родыки Ставропольского края две школьницы погибли от отравления угарным газом.

    Летом спасатели нашли тела двоих детей при тушении пожара в частном доме в Батайске.

    В феврале в гаражном боксе в Бабаево Вологодской области обнаружили тела пятерых человек с признаками отравления угарным газом.

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    8 ноября 2026, 09:58 • Новости дня
    В Госдуме потребовали создать единый документ по борьбе с травлей в школах

    В Госдуме предложили создать единый документ по борьбе с травлей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости разработать единый документ, который определит порядок предупреждения и выявления случаев травли в российских школах.

    По словам парламентария, система профилактики травли в российских образовательных учреждениях практически отсутствует. Для решения проблемы нужно согласовать действия разных ведомств и распределить между ними обязанности, пишет ТАСС.

    «Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – заявила Воропаева.

    Она отметила, что одних штрафов за буллинг недостаточно, и необходимо определить тех, кто будет выявлять нарушения, собирать доказательства и составлять протоколы. Проблема усугубляется тем, что дети часто скрывают происходящее от родителей и учителей, а травля распространена не только в школах, но и в колледжах.

    Еще одной причиной сложившейся ситуации Воропаева назвала нехватку профильных специалистов. Зачастую на учебное заведение численностью до полутора тысяч человек приходится всего один психолог, который физически не способен предотвращать конфликты и реагировать на инциденты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Воропаева заняла должность заместителя председателя Государственной думы.

    Также в Госдуме предложили переводить занимающихся буллингом школьников в спецучреждения.

     Эксперты Общественной палаты отправили на доработку законопроект о борьбе с травлей в школах.

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    9 ноября 2026, 17:55 • Новости дня
    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка

    Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из&#8209;за ожогов ребенка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.

    «По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

    Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

    В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

    В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.

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    8 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров оценил вклад турнира «Под флагом добра» в развитие детского спорта

    Лавров направил приветствие участникам детского турнира «Под флагом добра»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров направил приветствие участникам Международного детского инклюзивного турнира по футболу «Под флагом добра», отметив важную роль состязаний в развитии спорта и упрочении гуманитарных связей.

    «Ваш турнир зарекомендовал себя как знаковое событие для любителей самой популярной в мире игры», – говорится в обращении Лаврова, передает РИА «Новости».

    По словам министра, сложно переоценить вклад турнира в продвижение здорового образа жизни, утверждение ценностей справедливости, а также укрепление дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми из разных стран.

    Он добавил, что юных спортсменов ожидает содержательная программа, включающая мастер-классы от легенд футбола и выступления творческих коллективов. Глава ведомства выразил уверенность, что турнир пройдет в товарищеской атмосфере и станет площадкой для обмена вдохновляющими идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее участники Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге встретили главу МИД России Сергея Лаврова бурными овациями.

    Также министр в приветствии участникам слета Всемирного фестиваля молодежи заявил о готовности Москвы к равноправному сотрудничеству.

    Кроме того, Лавров сравнил девятый номер выступления певца Ярослава Дронова на «Интервидении» с позицией центрального нападающего в футболе.

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    10 ноября 2026, 15:48 • Новости дня
    Россию покинули 7 тыс. мигрантов за неисполнение родительских обязанностей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порядка 7 тыс. мигрантов вместе с детьми уехали из страны за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Только за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности привлечено более 8 тыс. законных представителей, порядка 7 тыс. вместе с детьми выехали из России в связи с несоблюдением правилами пребывания здесь у нас в стране», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что правоохранительные органы продолжат проводить соответствующую работу в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Колокольцев заявил о снижении числа въехавших в Россию иностранных граждан почти на 10%.

    На прошлой неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об увеличении количества выдворений совершивших правонарушения мигрантов в 2,6 раза.

    В августе Володин сообщил о лишении российских паспортов более 4,5 тыс. иностранцев.

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    10 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    СК возбудил дело после избиения школьника учителем в Свердловской области

    СК: В Свердловской области возбудили дело после избиения школьника учителем

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоярском районе Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту применения физической силы учителем к школьнику, сообщили в Следственном комитете.

    Следственный отдел по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело для установления всех обстоятельств инцидента, сообщается в канале регионального следственного управления СК в Max.

    Ранее в публичном пространстве получила распространение информация о том, что 9 ноября в Белоярском районе преподаватель одной из школ применил физическую силу в отношении несовершеннолетнего во время урока.

    В настоящее время проводится комплекс следственных действий, допрашиваются свидетели и назначается экспертиза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник прокуратура начала проверку после появления видеозаписи избиения ученика девятого класса учителем физкультуры в Свердловской области.

    В апреле учитель одной из школ Междуреченска Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела после причинения травм ученику на уроке.

    В феврале прошлого года следователи возбудили уголовное дело против педагога из Самары из-за пощечины ученику.

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    10 ноября 2026, 17:56 • Новости дня
    В Подмосковье 14 участников ОПС осудили за производство наркотиков

    В Подмосковье 14 участников ОПС получили до 18 лет за производство наркотиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский областной суд приговорил 14 участников организованного преступного сообщества (ОПС) к срокам от 11 до 18 лет колонии строгого режима за производство и сбыт наркотиков.

    Они признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, покушении на их сбыт через интернет, контрабанде и участии в преступном сообществе, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

    В ходе судебного разбирательства было установлено, что фигуранты из Саратовской, Рязанской, Московской областей и Хабаровского края с 2022 по 2024 год продавали наркотики в интернете, которые производили по месту своего жительства.

    Также они перевозили наркотические средства самолетами из Московского региона на Дальний Восток и в Узбекистан. В результате пресечения их деятельности изъято более 160 кг наркотиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Московский облсуд приговорил к срокам от 10 до 17 лет лишения свободы четырех участников банды за вымогательство денег у владельцев аптек.

    Летом суд в Москве вынес приговор 12 участникам ОПС за легализацию более 100 тыс. иностранных граждан в России.

    В январе в Подмосковье осудили 16 участников другого преступного сообщества за производство и сбыт более тонны синтетических наркотиков.

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    9 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    Генпрокуратура: На спецоперации погибли четверо сотрудников ведомства

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил, что 79 сотрудников ведомства ушли добровольцами на специальную военную операцию, четверо из них погибли.

    Начальник Главного управления кадров Генпрокуратуры, кандидат на должность заместителя генпрокурора Олег Логунов рассказал об участии сотрудников ведомства в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «У нас существует полный учет работников прокуратуры, с которыми действие трудового договора или контракта приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт или пошел добровольцем на СВО», – сказал Логунов.

    По его словам, на сегодня приостановлено 79 таких договоров. Четверо сотрудников погибли, еще 11 человек награждены государственными наградами, из них трое – посмертно.

    Логунов уточнил, что 51 работник прокуратуры продолжает участвовать в спецоперации. Еще 22 сотрудника вернулись в органы прокуратуры и трудятся до настоящего времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о гибели 31 сотрудника ведомства в зоне проведения спецоперации.

    В январе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об установлении местонахождения более 2 тыс. пропавших российских военнослужащих.

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    9 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Генпрокуратура оценила укомплектованность ведомства кадрами

    Генпрокуратура: Укомплектованность органов прокуратуры в России превысила 95%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов заявил, что укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%.

    Укомплектованность органов прокуратуры в России достигла 95,1%, сообщил Логунов на совместном заседании комитетов Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    «Укомплектованность органов прокуратуры в целом составляет чуть более 95% – 95,1%. Если говорить о новых территориях… У нас укомплектованность на новых территориях составляет 76,5%, то есть почти на 20% ниже, чем в целом укомплектованность прокурорскими работниками по России», – сказал он.

    Логунов отметил, что в ДНР этот показатель достигает 80%. При этом самая низкая укомплектованность среди новых регионов зафиксирована в Херсонской области и составляет 72%. Логунов занимает должность начальника главного управления кадров Генпрокуратуры с ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник начальник главного управления кадров Генпрокуратуры Олег Логунов сообщил о гибели четверых сотрудников ведомства на специальной военной операции.

    В пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры заявила о предотвращении вывода 4,3 млрд рублей из страны.

    В прошлом году заместитель директора ФСИН Александр Розин рассказал о нехватке почти 30% сотрудников в службе исполнения наказаний.

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    9 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    EFE: Испания допустила блокировку TikTok из-за материалов с насилием над детьми

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство по делам молодежи и детства Испании предложило прокуратуре рассмотреть возможность приостановки работы TikTok из-за распространения материалов с сексуальным насилием над несовершеннолетними, сообщило агентство EFE.

    Ведомство обратилось в прокуратуру после расследования фонда Maldita.es. В нем сообщалось о случаях сексуального насилия над детьми, материалы о которых распространяются в TikTok, передает РИА «Новости» со ссылкой на EFE.

    На платформе обнаружили более 1 тыс. видео с сексуальным насилием над детьми, собравших свыше 48 млн просмотров. Также выявлено более 20 тыс. профилей предполагаемых педофилов, более 7 тыс. из которых действуют на испанском языке.

    Расследование показало наличие 780 аккаунтов для поиска покупателей подобных материалов и 91 прямой трансляции с участием несовершеннолетних из 17 стран. Зрители предлагали детям деньги за действия сексуального характера.

    Министр по делам молодежи и детства Испании Сира Рего потребовала срочной встречи с представителями TikTok для получения объяснений. В министерстве считают эти факты свидетельством серьезных недостатков в системах модерации платформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский Офис уполномоченного по информации сообщил о штрафе для TikTok за незаконное использование данных детей.

    В августе власти Бразилии оштрафовали компанию ByteDance за незаконный сбор и обработку персональных данных несовершеннолетних.

    В мае прошлого года Испания, Франция и Греция предложили Еврокомиссии ужесточить возрастные ограничения для пользователей соцсетей.

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    10 ноября 2026, 14:32 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку после избиения школьника на Урале

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура начала проверку после появления в СМИ видеозаписи, на которой учитель физкультуры в селе Косулино Свердловской области бьет ученика девятого класса.

    На появившихся в СМИ кадрах видно, как преподаватель физкультуры из села Косулино Свердловской области трясет за шиворот и бьет стоящего на коленях ученика девятого класса. Поводом для инцидента якобы послужило то, что школьник неловко встал из-за парты, сообщает прокуратура в «Макс».

    «Прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о применении учителем школы в селе Косулино непедагогического метода воспитания в отношении учащегося. По предварительной информации, 9 ноября 2026 года учитель физической культуры, являющийся также классным руководителем, на 4-м уроке во время классного часа ударил учащегося 9-го класса», – сообщили в прокуратуре.

    В надзорном ведомстве добавили, что сотрудники выяснят все детали происшествия. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кемеровской области учитель стал фигурантом уголовного дела после применения силы к ученику на уроке.

    Образовательное учреждение в Свердловской области обязали выплатить 200 тыс. рублей из-за ранения школьницы на территории здания.

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