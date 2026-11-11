После пожара в Хабаровском крае в медучреждения доставлены шестеро детей

Tекст: Антон Антонов

Возгорание произошло ночью в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома на Советской улице, сообщает ведомство в «Максе».

В момент происшествия в помещении находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, матери дома не было. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

Площадь горения мебели и домашних вещей составила 10 кв. м. На ликвидацию огня потребовалось менее часа, в тушении участвовали восемь человек и три единицы техники.

Органы дознания Государственного пожарного надзора начали проверку для установления обстоятельств случившегося. По предварительной информации, в квартире отсутствовал пожарный извещатель.

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