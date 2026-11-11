Страны Северной Европы подписали морское соглашение

Tекст: Антон Антонов

«После девяти месяцев напряженной работы я рад, что инициатива северных флотов сегодня сделала огромный шаг вперед», – заявил глава Королевского военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс.

По данным британского флота, военные десяти государств будут использовать единые стандарты обучения и совместимое оборудование. Боевые корабли смогут ремонтироваться и пополнять запасы в портах союзников, а командование одной страны сможет передавать оперативный контроль другой без потери эффективности, пишет UK Defence Journal.

Соглашение также охватывает противодействие враждебной деятельности ниже порога вооруженного конфликта, включая угрозы подводной инфраструктуре. Ожидается, что новая структура станет морским авангардом НАТО на севере и сможет беспрепятственно перейти под командование альянса в случае масштабной мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что десять государств Северной Европы запланировали подписание соглашения о партнерстве военно-морских флотов.

В прошлом месяце шведское военное командование заявило о возможности превращения острова Готланд в платформу для наступательных операций.

Весной ВМС Швеции решили пополнить свой состав крупными надводными кораблями впервые за много лет.