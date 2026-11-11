США отказались предоставить СПЧ ООН отчет о ситуации с правами человека

Tекст: Антон Антонов

«США в очередной раз отказались участвовать в процедуре предоставления Совету по правам человека отчета о ситуации с правами человека в стране. США не приняли участие в запланированном заседании в ноябре прошлого года, и в этом году вновь пропустили назначенную дату слушаний», – сообщили в СПЧ.

Там выразили сожаление из-за «отказа Вашингтона от сотрудничества с международным сообществом в правозащитной сфере», передает РИА «Новости».

В Совете постановили перенести рассмотрение ситуации с правами человека в США на 54-ю сессию Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, которая пройдет с 18 по 29 января 2027 года, напомнив, что эта процедура обязывает каждую страну – члена ООН регулярно отчитываться перед международным сообществом на основе национального доклада, материалов экспертов ООН и информации от национальных правозащитных учреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти США решили проигнорировать заседание в ООН, на котором планировалось рассмотреть ситуацию с соблюдением прав человека.

В феврале президент США подписал указ о выходе страны из Совета по правам человека ООН.