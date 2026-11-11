Заявивший о бомбе мужчина попытался прорваться в кабину самолета в США

Tекст: Антон Антонов

Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Нью-Джерси в Луизиану, подал сигнал бедствия после того, как пассажир попытался прорваться в кабину пилотов, пишет Daily Mail.

По данным издания, 34-летний испаноязычный мужчина, почти не говоривший по-английски, в середине полета заявил, что в его рюкзаке находится бомба. После инцидента нарушителя пересадили в заднюю часть лайнера под присмотр экипажа, самолет благополучно приземлился в Новом Орлеане.

«Правоохранительные органы встретили самолет по прибытии», – сообщили в United Airlines. Нарушитель был арестован по обвинению в сообщении ложной информации о планируемом поджоге и терроризме.

На борту Boeing 737 MAX 9 находились 49 пассажиров и шесть членов экипажа. Все путешественники безопасно покинули самолет и были доставлены в терминал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пассажирский борт United Airlines прервал полет из-за угрозы захвата судна.

Вскоре после вылета стюард увидел, что один из находившихся на борту отправлял сообщения о намерении захватить судно.

