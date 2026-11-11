Скончавшийся кандидат Джудичи стал лидером на выборах в Калифорнии

Tекст: Антон Антонов

Джудичи набирает 56,99% голосов, опередив своего конкурента Клайда Клэппа, набирающего 43,01% голосов, пишет KCRA.

По последним данным властей округа Калаверас штата Калифорния, остаются необработанными 322 бюллетеня, а еще 340 требуют дополнительной проверки из-за отсутствия или несовпадения подписей.

Джудичи скончался 31 августа после падения на крутой подъездной дорожке во время обхода домов избирателей. Представители предвыборной кампании призывали граждан голосовать за него даже после гибели кандидата.

По законам штата Калифорния, в случае окончательного утверждения победы Джудичи губернатор назначит на вакантное место добровольца, который будет исполнять обязанности до следующих выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в крупнейших городах США на выборах победили крайне левые политики.

В США прошли промежуточные выборы в Конгресс, завершившиеся победой демократов.

