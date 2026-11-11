Завершено расследование дела о цехе по производству опасной икры на Камчатке

Tекст: Антон Антонов

В период с января 2023 года по октябрь 2025 года 56-летняя предпринимательница вместе с сыном и сожителем оборудовала в селе Кавалерское подпольный цех по переработке рыбы. Фигуранты приобретали сырье у браконьеров и производили из него икру, пресервы и мороженую продукцию в антисанитарных условиях, сообщает УМВД по региону.

Для продления срока годности и улучшения товарного вида злоумышленники умышленно добавляли в икру запрещенную пищевую добавку уротропин, способную вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. Готовую продукцию без маркировки участники группы сбывали через интернет.

В ходе оперативных мероприятий при поддержке Росгвардии деятельность цеха была пресечена. Полицейские изъяли более 11 т опасной готовой продукции и свыше 19,5 т сырья общей рыночной стоимостью почти 12 млн рублей. В настоящий момент уголовное дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, направлено в прокуратуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконном обороте рыбы на сумму более 18 млн рублей.

В сентябре официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила об ущербе на сумму более 4 млн рублей от добычи красной икры сахалинскими браконьерами.

В прошлом году в Камчатском крае полиция обнаружила подпольный цех по производству и продаже немаркированной рыбной продукции.