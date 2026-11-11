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    11 ноября 2026, 01:53 • Новости дня

    Минюст США обвинил граждан Ирана и Ирака в подготовке атаки на базу в Британии

    Минюст США предъявил обвинения по делу о подготовке атаки на базу Фэйрфорд

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США предъявило обвинения трем людям, связанным с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, в подготовке почти 20 терактов, включая заговор на британской военной базе ВВС Фэйрфорд, сообщило ведомство.

    Министерство юстиции США обнародовало обвинительное заключение из восьми пунктов за правонарушения, связанные с терроризмом. Обвинения выдвинуты обладателю гражданств Ирака и Ирана Мохаммаду аль-Саади, а также иранцу Мохсену Мохаджери и иракцу Мохаммаду Али аль-Хассани, передает РИА «Новости».

    По данным американского минюста, все трое связаны с группировкой «Катаиб Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции Ирана. Их обвиняют почти в 20 нападениях и попытках нападений в Европе и США, а также в террористическом заговоре на британской базе ВВС Фэйрфорд, где располагаются американские военные.

    Сообщение минюста сопровождается несколькими фотографиями, на которых, по заявлению американских властей, видны обвиняемые во время подготовки и осуществления серии терактов. По шести пунктам обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы, еще по двум пунктам – пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

    В прошлом месяце британская полиция повторно задержала двух подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэйрфорд по подозрению в работе на иностранную разведку.

    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    10 ноября 2026, 06:03 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Reuters: Арабская коалиция перехватила две ракеты хуситов над Эр-Риядом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция уничтожила баллистическую и крылатую ракеты, выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду.

    Коалиция перехватила две ракеты, запущенные хуситами по столице Саудовской Аравии, на фоне продолжающихся столкновений между королевством и движением «Ансар Аллах», пишет Reuters.

    Служба гражданской обороны королевства выпустила предупреждение для жителей Эр-Рияда, но позже сообщила об устранении угрозы.

    Коалиция также сообщила о перехвате баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении южных регионов Саудовской Аравии. Для городов Абха и Хамис-Мушайт также выпускались предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия уничтожила заводы хуситов по сборке баллистических ракет.

    В воскресенье арабская коалиция перехватила две летевшие на Эр-Рияд ракеты йеменских мятежников.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили запущенную хуситами по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

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    10 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Жители Британии начали скупать воду и консервы после призыва властей

    В Британии продажи консервов выросли на 37% после призыва готовиться к кризису

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Продажи товаров первой необходимости в Британии резко выросли после того, как правительство рекомендовало гражданам сделать запасы на случай конфликта или масштабного кризиса.

    Жители Британии начали массово закупать бутилированную воду, дезинфицирующие средства и консервы на фоне призыва властей запасаться продуктами первой необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследовательскую компанию Worldpanel by Numerator.

    «Начиная с 22 октября продажи товаров первой необходимости резко выросли после запуска правительственной информационно-просветительской кампании Be Ready», – говорится в исследовании.

    За десять дней с момента начала акции продажи санитайзеров увеличились на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на бутилированную воду поднялся на 67%, а на консервы – на 37%.

    Число людей, ежедневно покупающих мясные консервы, возросло на 43% и достигло 400 тыс. человек. В целом продажи товаров первой необходимости на территории Соединенного Королевства увеличились на 10%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британское руководство сделало серию громких заявлений о вероятной войне с Россией.

    В прошлом месяце жители Британии массово раскупили радиоприемники и фонарики после начала правительственной информационной кампании по подготовке к возможной войне.

    В августе власти Соединенного Королевства форсировали разработку плана гражданской обороны на случай начала вооруженного конфликта.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

    Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.

    Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

    Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

    В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

    Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

    Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.

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    10 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана

    Канада повторно ввела санкции против 11 компаний Ирана за ядерную программу

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Канады приняли решение возобновить санкции в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе Тегерана, заявила глава канадского МИД Анита Ананд.

    «Министр иностранных дел Анита Ананд сегодня объявила о возобновлении канадских санкций в отношении 11 иранских организаций <…> за содействие деятельности, которая может привести к распространению ядерного оружия, а также содействие разработке баллистических ракет», – передает ТАСС сообщение канадского МИД.

    Отмечается, что эти организации были исключены из санкционных списков 10 лет назад в рамках выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.

    Теперь с учетом нового решения Оттава ввела уже 25 раундов антииранских санкций. С 2010 года под них попали более 500 физических и юридических лиц.

    В октябре Канада также восстановила действие санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, включающих запрет на экспорт и импорт ядерных материалов, технологий и оборудования для баллистических ракет.

    Также было введено эмбарго на поставки оружия и возобновлен запрет на обслуживание иранских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран впервые за 48 лет взыскал компенсацию с США за введенные санкции.

    Минфин США включил в санкционные списки греко-панамскую юридическую фирму и связанных с ней лиц за помощь Ирану.

    Соединенные Штаты расширили санкции против якобы связанных с Ираном физических лиц, компаний и судов.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Страны Персидского залива решили создать военный командный пункт в Кувейте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте, сообщил генеральный секретарь организации Джасем аль-Будайви.

    Участники объединения также договорились выделить соответствующие силы для нового командного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на кувейтскую медиасеть Sarmad.

    «На сегодняшнем заседании министры обороны одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования на территории Кувейта и выделение для него соответствующих сил», – заявил аль-Будайви.

    Соответствующее решение было принято в Манаме на 23-й сессии Совета совместной обороны стран ССАГПЗ. Председателем заседания выступил министр обороны Бахрейна Абдалла бен Хасан ан-Нуайми.

    Генсек организации добавил, что на повестке дня также находились важные решения, призванные углубить военное сотрудничество и интеграцию стран ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко обсудил ситуацию в Персидском заливе с послом Катара в Москве Ахмедом Бен Насером Аль Тани.

    В прошлом месяце Катар заявил о готовности арабских стран Персидского залива к созданию новой региональной архитектуры безопасности.

    В прошлом году глава МИД Кувейта Абдалла аль-Яхья подчеркнул значимость начала Стратегического диалога между Россией и ССАГПЗ.

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    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

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    10 ноября 2026, 05:08 • Новости дня
    Ирак назвал срок вывода турецких войск с базы Башика

    Представитель главкома ВС Ирака ан-Нуман: К 2027 году Турция покинет базу Башика

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкие войска начнут покидать базу Башика на севере страны в ноябре, а передача объекта под контроль Багдада завершится к концу года, сообщил официальный представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Сабах ан-Нуман.

    «Поэтапный процесс по передаче базы начнется в ноябре, к концу года будут выведены все турецкие войска. База перейдет под контроль ВС Ирака в конце года – начале следующего», – приводит слова ан-Нумана РИА «Новости» со ссылкой на Al-Iraqiya.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Турции приступили к постепенной передаче иракскому правительству военного комплекса Башика-Зиликан на севере Ирака.

    В прошлом месяце власти Турции приняли решение о передаче Ираку военной базы Башика, использовавшейся турецкими военными более десяти лет.

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    10 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Глава МИД ОАЭ: Абу-Даби продолжит усилия для решения кризиса на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты намерены и в дальнейшем прилагать усилия для политического решения конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Абдалла бен Зейд Аль Нахайян.

    На открытии трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины он подчеркнул, что устойчивые решения конфликтов могут быть найдены только путем диалога и деэскалации, сообщает РИА «Новости».

    «Мы подтверждаем приверженность продолжению усилий, направленных на достижение политического урегулирования кризиса на Украине», – приводит Sky News Arabia слова главы МИД ОАЭ.

    Переговоры начались во вторник в Абу-Даби. Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обратился к участникам со вступительным словом, после чего покинул зал заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вместе с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном сели за стол переговоров между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

    Накануне Пекин призвал сохранить позитивную динамику переговоров. В тот же день украинская делегация направилась в Абу-Даби для участия во встрече по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    В Ираке десятки учениц школы попали в больницу с признаками удушья

    INA: В Ираке десятки учениц школы попали в больницу с признаками удушья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В иракской провинции Майсан 61 школьница доставлена в медицинское учреждение из-за проблем с дыханием после предполагаемой утечки хлора на близлежащем промышленном объекте.

    Инцидент произошел в подготовительной школе «Аз-Захра», передает ТАСС со ссылкой на агентство INA.

    Врачи оценивают состояние пострадавших учениц как легкое или средней степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. В настоящее время компетентные органы проводят расследование происшествия в учебном заведении.

    Местные власти распорядились сформировать специальную комиссию для установления причин утечки хлора, источник которой находится на соседнем предприятии. Ровно неделю назад из этой же школы в больницу попали 59 человек из-за подозрений на аналогичное отравление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре после массового отравления в Каневском районе Кубани госпитализировали нескольких школьников.

    В марте в Башкирии девять детей отравились хлором после купания в частном заведении.

    В прошлом году в Якутии 13 детей пострадали от отравления хлором во время посещения бассейна.

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    10 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за угрозы Ирана

    WSJ: США эвакуировали самолеты-заправщики из Британии из-за иранской угрозы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты эвакуировали самолеты-заправщики с военной базы Милденхолл в Британии из-за возможной угрозы со стороны Ирана, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Официальные лица США пока не установили природу угрозы и не могут определить, является ли она «непосредственной или более общей», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Отмечается, что два заправщика были перенаправлены в Германию утром, еще несколько самолетов переместили «в Германию и другие локации» в течение дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон передислоцировал бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд из-за угрозы масштабной атаки беспилотников со стороны КСИР.

    В сентябре спецслужбы Британии приступили к проверке возможной причастности Ирана к инциденту возле базы ВВС Фэрфорд.

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    10 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Ирак не пустил самолет сборной Ирана из-за санкций США

    Reuters: Самолету со сборной Ирана по футболу запретили посадку в Ираке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление гражданской авиации Ирака запретило самолету со сборной Ирана по футболу совершить посадку в Басре из-за санкций США, введенных в отношении иранских авиакомпаний, пишет агентство Reuters.

    Сборная Ирана направлялась в Басру для участия в турнире четырех стран, сообщает Reuters со ссылкой на представителей аэропорта. Самолет вернулся в Иран, теперь команда будет добираться до Басры наземным транспортом.

    Помимо сборной Ирана, на турнире четырех стран также сыграют команды Ирака, Ливана и Палестины.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент пригрозил, что с 23 сентября иранские авиакомпании больше не смогут совершать полеты, им не будут оказывать услуги на земле из-за санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов авиакомпаний Ирана из-за новых американских санкций.

    Минфин США расширил ограничительные меры против авиаперевозчиков за связи с Тегераном.

    Летом американские власти разрешили иранским футболистам прибыть на матч чемпионата мира за два дня до игры.

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