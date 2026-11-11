Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

Tекст: Антон Антонов

Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления дал команду включить всех потребителей, сообщает «Севастопольэнерго» в «Максе».

В компании попросили горожан не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения. «Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», – говорится в сообщении компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения во избежание аварии в энергосистеме.

Эта мера была необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя.

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