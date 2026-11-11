Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

В энергосистеме республики действуют ограничения, при которых невозможно соблюдать графики отключений и равномерно распределять мощности, передает «Крымэнерго» в «Макс».
«На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно», – заявили в компании.
Отключения оборудования происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, поэтому предварительно информировать потребителей нельзя. Социально значимые объекты получают электричество по резервным схемам. Эти меры нужны для ликвидации перегруза электросетей и предотвращения аварий.
Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе. Поступающей электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, при этом энергетики оперативно регулируют нагрузку, а социальные объекты обеспечены электроснабжением, сообщает «Севастопольэнерго».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что ограничения введены из-за аварий на магистральных линиях за пределами полуострова и объектах энергетики в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье электроснабжение ограничили по всей территории Крыма.
В пятницу все аварийные бригады республики перевели в усиленный режим работы.
В четверг в энергосистеме Крыма ввели ограничения из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова.