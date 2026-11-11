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    11 ноября 2026, 00:29 • Новости дня

    Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят, сообщила компания «Севастопольэнерго».

    Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления дал команду включить всех потребителей, сообщает «Севастопольэнерго» в «Максе».

    В компании попросили горожан не включать все электроприборы в квартире одновременно после восстановления электроснабжения. «Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», – говорится в сообщении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения во избежание аварии в энергосистеме.

    Эта мера была необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    10 ноября 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь

    Развожаев сообщил о нейтрализации восьми атаковавших Севастополь БПЛА

    Военные отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нейтрализованы восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

     «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали восемь вражеских беспилотников», – сообщил губернатор в «Максе».

    По словам губернатора, в результате атаки никто из людей не пострадал, также не зафиксировано повреждений городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские БПЛА атаковали Севастополь.

    На днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    8 ноября 2026, 15:26 • Новости дня
    В Крыму прошло отпевание схимитрополита Платона

    В симферопольском кафедральном соборе прошло отпевание схимитрополита Платона

    Tекст: Ольга Иванова

    В кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя состоялось отпевание новопреставленного митрополита Платона (Удовенко), сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.

    Бывший управляющий Феодосийской епархией архимандрит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму, где митрополит 12 лет управлял Феодосийской и Керченской епархией, передает РИА «Новости».

    «Схимитрополита Платона вспоминают как человека доброй души и очень небезразличного сердца. За годы его правления было сделано очень много, восстанавливались храмы, совершались службы по чину и развивались все стороны жизни епархии», – заявил руководитель пресс-службы Крымской митрополии отец Антоний.

    Отпевание схимитрополита Платона прошло днем в воскресенье в главном храме Симферополя. Как уточнили в митрополии, он будет похоронен на территории у алтарной части собора.

    В январе в Александро-Невском соборе отпевали скончавшегося митрополита Лазаря, возглавлявшего с 1992 по 2023 год Крымскую митрополию. Он также был похоронен на территории главного собора Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.

    В пятницу бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) скончался после продолжительной болезни в Москве.

    В прошлом месяце посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал важным прецедентом возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена.

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    10 ноября 2026, 05:18 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Севастополь

    Развожаев сообщил о работе ПВО при отражении атаки ВСУ на Севастополь

    Украинские БПЛА атаковали Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Берегите себя!» – написал Развожаев в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях при атаке беспилотников на Севастополь сгорели два частных дома.

    Режим временного ограничения электроснабжения был снят в Севастополе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    8 ноября 2026, 11:58 • Новости дня
    Митрополит Тихон объяснил перенос мощей святителя Луки в строящийся храм

    Митрополит Тихон: Мощи святителя Луки помогут строительству храма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощи святителя Луки Крымского временно перенесены в строящийся храм Святой великомученицы Екатерины в Симферополе для содействия завершению строительства, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

    Святыню доставили из кафедрального Александро-Невского собора в воскресенье. «Так произошло, что теперь святитель Лука будет помогать строительству этого храма вместе со всеми нами», – заявил митрополит Тихон на проповеди, передает РИА «Новости».

    Владыка отметил, что возведение храма ведется много лет, однако в последнее время оно «затормозилось». По его словам, святитель Лука, помогавший нуждающимся при жизни, «промыслом Божьим прибыл сюда, в совершенно иной район в Симферополе».

    Митрополит поблагодарил участников подготовки торжественного богослужения и поздравил местных жителей. Он добавил, что мощи будут находиться в храме несколько месяцев, а богослужения, вероятнее всего, станут ежедневными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прибытии в Херсонесский монастырь мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского.

    Также СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в публичной поддержке России.

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    8 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    Митрополит Тихон возглавил литургию в храме с мощами святителя Луки

    Мощи святителя Луки перенесли в строящийся храм Святой Екатерины в Симферополе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон провел божественную литургию в нижнем приделе строящегося храма Святой великомученицы Екатерины в Симферополе, куда накануне доставили мощи святителя Луки.

    Богослужение прошло в помещении без внутренней отделки, где заранее разместили иконы и установили святыню при большом стечении верующих, передает РИА «Новости».

    После литургии запланирован молебен у мощей святителя, а по окончании службы прихожанам предложат угощение во дворе храма.

    В октябре мощи Луки Крымского перенесли из Свято-Троицкого женского монастыря в кафедральный Александро-Невский собор. В монастыре началась масштабная реставрация, которую планируют завершить к лету 2027 года, когда будет отмечаться 150-летие святителя. После окончания ремонта мощи вернут в обитель, где святитель длительное время служил настоятелем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее список чудотворного образа Богородицы «Грузинская» вернули в Алексеевский женский монастырь Москвы.

    Также мощи святого князя Дмитрия Донского привезли в Херсонесский монастырь Севастополя.

    Кроме того, ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Хабаровск.

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    8 ноября 2026, 12:51 • Новости дня
    В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

    МЧС: В Крыму объявили опасность атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крымское управление МЧС России объявило о введении беспилотной опасности на территории региона.

    На территории Республики Крым объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает МЧС.

    В спасательном ведомстве призвали уделить особое внимание действующему режиму угрозы жителей восточных районов полуострова.

    Кроме того, представители крымского управления МЧС обратились к населению региона с просьбой сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее крымское управление МЧС России предупредило жителей региона об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Также ряд населенных пунктов в западной и центральной частях полуострова остался без электричества из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили по соображениям безопасности на фоне угрозы налетов.

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    8 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    В Крыму ограничили энергопотребление из-за аварии на сетях

    В Крыму ограничили энергопотребление из-за аварии на магистральных сетях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электроснабжение ограничено по всей территории Крыма в связи с аварией на магистральных сетях, сообщило предприятие «Крымэнерго».

    «Из-за аварии на магистральных сетях на всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности», – говорится в сообщении в канале «Крымэнерго».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава республики Сергей Аксенов сообщил о переводе всех аварийных бригад Крыма в усиленный режим работы.

    В четверг госпредприятие республики «Крымэнерго» сообщило о введении ограничений в энергосистеме Крыма из-за аварии за пределами полуострова.

    В среду советник главы республики Олег Крючков сообщил о введении на полуострове ограничений на подачу электроэнергии.

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    9 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    В Крыму признали невозможным соблюдение графиков отключений электроэнергии

    В Крыму отменили графики отключений электроэнергии из-за дефицита мощности

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное предприятие «Крымэнерго» сообщило о невозможности соблюдать графики отключений на всей территории полуострова из-за нехватки мощностей.

    Из-за дефицита поступающей на полуостров по магистральным сетям электроэнергии на всей территории Крыма введены ограничения потребления. Равномерное распределение имеющихся мощностей и соблюдение графиков отключений сейчас невозможно, сообщило госпредприятие «Крымэнерго» в Мах.

    Эта мера носит вынужденный характер и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в региональной энергосистеме.

    Отключения линий электропередачи и сетевого оборудования производятся оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах. По этой причине предварительное информирование потребителей исключено. Для социально значимых объектов задействованы резервные схемы электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье электроснабжение ограничили по всей территории Крыма в связи с аварией на магистральных сетях.

    В четверг предприятие «Крымэнерго» сообщило о введении ограничений из-за аварии за пределами полуострова.

    В среду советник главы республики Олег Крючков заявил об ограничении подачи электричества из-за сбоя в энергосистеме.

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    10 ноября 2026, 02:54 • Новости дня
    Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе

    Tекст: Антон Антонов

    Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе завершен, сообщила компания «Севастопольэнерго».

    Потребителей подключают к сети по команде диспетчера, сообщает компания в «Максе».

    «Когда электроснабжение будет восстановлено, пожалуйста, не включайте все электроприборы в квартире одновременно. Подключайте технику постепенно. После отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам», – говорится в обращении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российское правительство выделило 350 млн рублей из резервного фонда на поддержку малого и среднего предпринимательства в Крыму и Севастополе.

    В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику «два часа через шесть».

    В среду школьные каникулы в Севастополе продлили на два дня из-за ограничений электроснабжения, вызванных ударами ВСУ.

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    10 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    Жителю Крыма запросили 22 года за съемку антироссийского фильма для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гособвинение попросило суд приговорить кинематографиста из Крыма Нестора Штормового (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 22 годам колонии строгого режима за съемку антироссийского фильма по заданию украинской подпольной организации.

    Первые пять лет наказания прокурор просит назначить с отбыванием в тюрьме, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда. По версии следствия, Штормовой (до 2021 года носил имя Василий Лапоногов) установил контакт с представителем запрещенной в России террористической украинской организации «Атеш» и предложил снять фильм об агрессии российских военных в отношении мирных жителей.

    В организации идею поддержали и пообещали помощь с продвижением картины. В титрах обвиняемый планировал указать, что фильм снят при поддержке этой структуры.

    Съемки Штормовой проводил на мобильный телефон в Севастополе. В отношении него слушается дело об участии в террористической организации и госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Крыма получил 29 лет колонии за подготовку поджога СИЗО в Ростовской области.

    Ранее гражданина России приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей на полуострове по заданию украинской разведки.

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    9 ноября 2026, 21:16 • Новости дня
    Губернатор Севастополя анонсировал компенсации жителям за генераторы

    Развожаев: Жителям Севастополя выплатят компенсации за покупку генераторов

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Севастополя введут программу компенсации затрат на генерирующее оборудование для жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Со следующей недели запустим программу компенсации затрат на генерирующее оборудование. Сегодня на аппаратном совещании обсудили порядок предоставления этой меры поддержки для жителей, юрлиц и ИП», – заявил Развожаев в Max.

    Прием заявок на возмещение затрат начнется с 16 ноября и продлится по 1 апреля 2027 года на портале «Госуслуги». Оборудование должно быть новым и приобретено у российского продавца с 26 июня 2026 года.

    Для физических лиц компенсация составит 50% от стоимости оборудования, но не больше установленных лимитов: бензиновый, дизельный, газовый или комбинированный генератор – до 70 тыс. рублей; портативная электростанция – до 150 тыс. рублей; солнечная станция – до 200 тыс. рублей. В многоквартирных домах можно устанавливать только портативные электростанции и солнечные панели.

    Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей компенсация составит 30% от стоимости. Размер выплаты зависит от мощности оборудования: от 15 до 50 кВт – до 200 тыс. рублей; от 50 до 150 кВт – до 420 тыс. рублей; от 150 до 300 кВт – до 1,2 млн рублей; от 300 до 1000 кВт – до 3,2 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику «два часа через шесть».

    В среду школьные каникулы в городе продлили на два дня в связи с ограничениями электроснабжения, вызванными ударами ВСУ.

    Во вторник ряд районов Крыма и Севастополь остались без света из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

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    9 ноября 2026, 07:05 • Новости дня
    В Севастополе ограничили подачу электричества

    «Севастопольэнерго»: В Севастополе введен график подачи света «два через шесть»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику «два часа через шесть», сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».

    Энергетики Севастополя перешли на режим временного ограничения подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщает «Севастопольэнерго».

    Отмечается, что мера является вынужденной. В городе действует график «два через шесть», согласно которому до 08:00 мск включается первая очередь, а остальные частично отключаются. График ввели для предотвращения аварий в энергосистеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения.

    Также губернатор города Михаил Развожаев сообщил о продлении школьных каникул из-за перебоев со светом.

    Кроме того, в ряде районов Крыма и в Севастополе приостановили электроснабжение из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

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    9 ноября 2026, 09:27 • Новости дня
    Правительство выделило 350 млн рублей на поддержку бизнеса в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское правительство выделило 350 млн рублей из резервного фонда на поддержку малого и среднего предпринимательства в Крыму и Севастополе.

    Средства предназначены для докапитализации государственных микрофинансовых организаций, выдающих бизнесменам льготные микрозаймы, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что такое решение окажет дополнительную поддержку как минимум 70 предпринимателям Крымского полуострова в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее малый бизнес привлек более 1,4 млрд рублей льготного лизинга для запуска и расширения производств.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продолжении поддержки туристической отрасли Крыма.

    Также российские власти направили из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

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    10 ноября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Крыму и Севастополе признали невозможным соблюдение графиков отключений света

    Tекст: Ольга Иванова

    Режим ограничения энергопотребления продолжает действовать в Крыму и Севастополе, при этом соблюдение графика отключений пока невозможно, сообщили предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго».

    В энергосистеме республики действуют ограничения, при которых невозможно соблюдать графики отключений и равномерно распределять мощности, передает «Крымэнерго» в «Макс».

    «На всей территории республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии. Соблюдение графиков отключения электроэнергии и равномерное распределение имеющихся мощностей в настоящее время невозможно», – заявили в компании.

    Отключения оборудования происходят оперативно в зависимости от ситуации в энергорайонах, поэтому предварительно информировать потребителей нельзя. Социально значимые объекты получают электричество по резервным схемам. Эти меры нужны для ликвидации перегруза электросетей и предотвращения аварий.

    Аналогичная ситуация сложилась в Севастополе. Поступающей электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам, при этом энергетики оперативно регулируют нагрузку, а социальные объекты обеспечены электроснабжением, сообщает «Севастопольэнерго».

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что ограничения введены из-за аварий на магистральных линиях за пределами полуострова и объектах энергетики в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье электроснабжение ограничили по всей территории Крыма.

    В пятницу все аварийные бригады республики перевели в усиленный режим работы.

    В четверг в энергосистеме Крыма ввели ограничения из-за аварии на магистральных сетях за пределами полуострова.

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