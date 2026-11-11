Вторая найденная Лукашенко бездомная кошка обрела хозяйку

Tекст: Антон Антонов

Минкевич увидела публикацию о поиске хозяев для четырех котят из агрогородка Александрия в социальных сетях, сообщил Караев в Telegram.

«Было очень приятно, что пресс-служба президента Беларуси рядом с народом. Ответили сразу, без задержек, были на связи, отвечали на вопросы – все происходило очень быстро», – рассказала Минкевич.

Пушистого питомца девушке лично привез председатель Сморгонского райисполкома Андрей Гордей. Вместе с кошкой он передал новой хозяйке корм и сладости. Жить животное будет у бабушки и дедушки студентки в деревне Заболотье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врач-реаниматолог из Брестской области приютила одну из четырех найденных главой государства кошек.

В воскресенье белорусский лидер рассказал о поиске хозяев для бездомных животных со своей малой родины.