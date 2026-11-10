Заключен контракт на восстановление поврежденной БПЛА Братской могилы в Мысхако

Tекст: Антон Антонов

Братская могила будет восстановлена до 30 декабря 2026 года, передает ТАСС.

Ремонтно-восстановительные работы превысят 2,2 млн рублей. Заказчиком выступило Управление культуры администрации Новороссийска.

После ночной атаки беспилотника 2 марта на кладбище в Мысхако была повреждена братская могила советских солдат и офицеров, а также пострадали захоронения местных жителей, чьи памятники и оградки были изрешечены осколками и частично разрушены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в результате атаки беспилотников на Новороссийск были повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек.

В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах.

