Республиканцы в Палате представителей США выбрали Джордана новым лидером

Tекст: Антон Антонов

Политик одержал победу над Стивом Скализом с перевесом в 33 голоса. Команда Джордана ожидала получить 103 голоса, однако итоговый результат составил 106 голосов, сообщает Шерман в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Шерман напомнил, что Джордан впервые избрался в Конгресс во время президентства Джорджа Буша – младшего. В 2018 году он уступил Кевину Маккарти, а в 2023 году потерпел неудачу при попытке занять пост спикера Палаты представителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия получила контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам промежуточных выборов.

Майк Джонсон отказался бороться за пост лидера республиканского меньшинства в Конгрессе США.

Американские конгрессмены назвали Джордана главным претендентом на пост лидера меньшинства.