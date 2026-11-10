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    10 ноября 2026, 22:16 • Новости дня

    Одна из найденных Лукашенко бездомных кошек обрела хозяйку

    Одна из найденных Лукашенко бездомных кошек обрела хозяйку
    @ БЕЛТА

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-реаниматолог Светлана Дубовская из Брестской области приютила одну из четырех бездомных кошек, которым президент Белоруссии Александр Лукашенко помогал искать дом.

    Кошка без передней лапы, которая жила в коробке около магазина в агрогородке Александрия и пришла на подворье к Александру Лукашенко, нашла новую хозяйку. Животное забрала врач-реаниматолог Светлана Дубовская из Брестской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал СТВ.

    Пост о поиске Лукашенко новых владельцев для четырех животных собрал более 10 тыс. лайков. Увидев эту публикацию, заведующая отделением анестезиологии и реанимации местной больницы Дубовская решила приютить кошку без лапки. Она отметила, что это первый питомец в ее жизни.

    Животное, получившее имя Мурка, привез женщине председатель Жабинковского райисполкома, который возвращался с республиканского семинара в Шклове. Местный производитель подарил кошке запас корма. Еще три питомца по-прежнему ищут дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поиске хозяев для бездомных котят со своей малой родины.

    Александр Лукашенко признался в любви к деревенской жизни во время встречи с жителями Витебской области.

    Обширное приусадебное хозяйство белорусского лидера пополнилось миниатюрной рыжей буренкой.

    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко

    Песков: В Москве запланирована встреча Путина и Лукашенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве во вторник планируется проведение встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Да, планируется», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

    Ранее близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом, в рамках которого планируется встреча с Путиным.

    Лидеры России и Белоруссии также планируют принять участие в саммите ОДКБ, который пройдет в Москве в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил переговоров Владимира Путина с одним из лидеров стран ОДКБ.

    В тот же день российский президент призвал наращивать потенциал Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сохраняющейся международной напряженности.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    11 ноября 2026, 00:38 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии.

    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Лукашенко на встрече с президентом России поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач.

    Президент Белоруссии заявил об отсутствии разногласий между двумя странами.

    Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых встать на защиту белорусской территории.

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    10 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает «Пул Первого».

    Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Лукашенко во вторник направился в Россию с рабочим визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл в Россию для участия в совместных заседаниях ОДКБ.

    Во вторник президент России Владимир Путин призвал наращивать потенциал ОДКБ на фоне сохраняющейся международной напряженности.


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    10 ноября 2026, 14:21 • Новости дня
    Сотрудникам МВД Белоруссии назначили спецподготовку после теракта в Кракове

    МВД: Милиционерам Белоруссии назначили доподготовку после теракта в Кракове

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил о решении провести дополнительную тактическую и психологическую подготовку сотрудников ведомства после террористического акта в польском Кракове.

    Министерство внутренних дел республики проанализировало стрельбу в Польше и пришло к выводу о необходимости дополнительных занятий для силовиков, охраняющих общественный порядок, передает БелТА.

    «Все сотрудники, которые несут службу по обеспечению охраны общественного порядка, пройдут специальную тактическую и психологическую подготовку к действиям в особых условиях», – заявил Иван Кубраков.

    Глава ведомства отметил, что Минск сделал выводы из краковской трагедии и подобных инцидентов. По словам министра, правоохранительные органы внимательно изучают происходящее вокруг страны для обеспечения безопасности граждан в общественных местах.

    В субботу в центре Кракова мужчина открыл стрельбу по людям из проезжающего автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек и 16 получили ранения, включая полицейских. Злоумышленник был ранен при задержании и скончался в госпитале. Во время обыска в его доме обнаружили тела сестры и родителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши решила продолжить расследование дела о теракте в Кракове.

    В воскресенье эксперты назвали многолетнюю информационную политику Варшавы глубинной причиной краковской трагедии.

    Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о присутствии граждан России среди погибших и пострадавших в результате стрельбы.

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    10 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии

    Путин: Российско-белорусский товарооборот можно назвать удивительным по объему

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошими темпами, а объемы двустороннего товарооборота можно назвать удивительными.

    Путин отметил хорошие темпы развития экономического партнерства Москвы и Минска, передает РИА «Новости». «Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь», – сказал глава российского государства.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Напомним, во вторник президент России пригласил белорусского коллегу в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко в резиденцию в Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Путин пригласил Лукашенко в Ново-Огарево накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое запланировано на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи президент России поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации гуманитарных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи президентов России и Белоруссии.

    Глава Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    В августе лидеры двух стран также встречались в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 21:07 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин.

    Путин после неформальной встречи с Лукашенко пригласил его к себе домой на ужин, передает ТАСС. «Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», – обратился российский президент к белорусскому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российский лидер пригласил Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за содействие Минска в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении и назвал темами предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросы безопасности с учетом экономических и гуманитарных аспектов.

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    10 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за поставки современного вооружения

    Лукашенко поблагодарил Путина за помощь армии Белоруссии современным вооружением

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Лукашенко подчеркнул, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства в сфере безопасности, передает РИА «Новости». «Могу только поблагодарить за ту поддержку и помощь по современным видам вооружений, которые белорусская армия получает», – сказал белорусский лидер.

    Он добавил, что Минск успешно освоил все новейшие виды вооружений, которые Россия обещала передать республике для обеспечения ее защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за содействие в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    В ходе встречи Путин назвал вопросы безопасности главной темой предстоящего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    На прошлой неделе российский лидер утвердил правила ввоза и вывоза продукции военного назначения в рамках сотрудничества Москвы и Минска.

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    10 ноября 2026, 20:57 • Новости дня
    Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за содействие Минска в проведении гуманитарных обменов на украинском направлении.

    Глава российского государства подчеркнул высокую значимость поддержки, которую белорусская сторона оказывает в процессе гуманитарных обменов, передает РИА «Новости».

    «Вы вспомнили про украинское направление – хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим», – заявил Путин.

    Президент также выразил большую признательность всем белорусским коллегам, которые принимают участие в этой работе и продолжают заниматься подобными вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин пригласил Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    В ходе встречи с белорусским коллегой глава российского государства заявил, что предстоящее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности.

    На прошлой неделе Лукашенко сообщил об участии Минска в гуманитарной операции в Херсонской области после обращения президента России.

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    10 ноября 2026, 21:51 • Новости дня
    Лукашенко похвалил правительства России и Белоруссии за совместную работу

    Tекст: Денис Тельманов

    Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач.

    «Мы торгуем нужными для России и Беларуси товарами. Это также нас впечатляет, это хорошо по многим направлениям. Я этим горжусь. Я приехал прямо с семинара с местной вертикалью нашей. И я сказал, что я горжусь тем, что нам удалось расшить практически все проблемные узлы. Вы сказали о правительстве. Действительно, правительства – молодцы в этом плане. Не знаю даже, по какой причине, но работают хорошо и все задачи, которые мы перед ними ставили, они реализовывают», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Путин заявил о хороших темпах развития экономического партнерства Москвы и Минска.

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    10 ноября 2026, 22:04 • Новости дня
    В Белоруссии назвали прямой диалог России и США ключом к миру на Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков предрек крах Киева без военной поддержки США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что прямой диалог между Москвой и Вашингтоном является ключевым фактором для урегулирования конфликта на Украине, так как без американской поддержки у Киева нет шансов на успех.

    «Это один из ключевых факторов скорейшего урегулирования конфликта. Потому что самое современное западное оружие, несмотря на все амбиции Европы, – все-таки производится в США», – заявил Рыженков в интервью газете Berliner Zeitung.

    Министр подчеркнул решающую роль американских технологий и вооружений на фронте. По его словам, влияние Соединенных Штатов определяется не только военной мощью, но и способностью использовать экономические рычаги, включая таможенные тарифы и ограничения, заставляя другие страны ориентироваться на позицию Вашингтона.

    Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии добавил, что европейская помощь без участия США не сможет переломить ситуацию. Финансовые возможности Евросоюза постепенно сокращаются на фоне нарастающих внутренних проблем.

    Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков назвал акции протеста в Испании и Франции следствием политики европейских элит по поддержанию конфликта на Украине.

    В начале октября в Минске рассказали о выстраивании отношений с Вашингтоном на основе взаимных интересов без ущерба партнерству с Москвой.

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    10 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по «двум-трем вопросам»

    Лукашенко выразил желание проконсультироваться с Путиным по двум-трем вопросам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии разногласий между двумя странами перед Новым годом и захотел проконсультироваться с российским лидером по двум-трем вопросам.

    «Есть два-три вопроса, по которым я бы хотел у вас проконсультироваться. Это даже не вопросы, которые надо решать, они решены. Проконсультироваться на будущее, ну и посоветоваться», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

    По его словам, сейчас удалось решить все проблемные узлы.

    «У нас действительно добрые, близкие отношения. Практически нет никаких разногласий на сегодня перед Новым годом… Это говорит о хорошей динамике», – отметил президент Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин пригласил Лукашенко к себе домой на ужин.

    Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.

    Владимир Путин назвал удивительными объемы двустороннего товарооборота.

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    11 ноября 2026, 00:15 • Новости дня
    Вторая найденная Лукашенко бездомная кошка обрела хозяйку
    Вторая найденная Лукашенко бездомная кошка обрела хозяйку
    @ Telegram-канал губернатора Гродненской области Юрия Караева

    Tекст: Антон Антонов

    Трехцветная кошка Мира, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пристроить в добрые руки, обрела дом у студентки медицинского университета в Сморгонском районе страны Майи Минкевич, сообщил губернатор Гродненской области страны Юрий Караев.

    Минкевич увидела публикацию о поиске хозяев для четырех котят из агрогородка Александрия в социальных сетях, сообщил Караев в Telegram.

    «Было очень приятно, что пресс-служба президента Беларуси рядом с народом. Ответили сразу, без задержек, были на связи, отвечали на вопросы – все происходило очень быстро», – рассказала Минкевич.

    Пушистого питомца девушке лично привез председатель Сморгонского райисполкома Андрей Гордей. Вместе с кошкой он передал новой хозяйке корм и сладости. Жить животное будет у бабушки и дедушки студентки в деревне Заболотье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник врач-реаниматолог из Брестской области приютила одну из четырех найденных главой государства кошек.

    В воскресенье белорусский лидер рассказал о поиске хозяев для бездомных животных со своей малой родины.

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