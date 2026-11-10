Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

Кроме того, бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.