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    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня

    Бундесвер запретил китайские дроны на военных объектах

    Spiegel: Бундесвер запретил использование китайских дронов на военных объектах

    Tекст: Вера Басилая

    Бундесвер ввел запрет на использование малых китайских беспилотников в казармах и на полигонах, а также ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа, сообщили СМИ.

    Вооруженные силы Германии запретили использовать в казармах и на полигонах небольшие беспилотники китайского производства, а также ограничили въезд автомобилей из КНР на территорию военных объектов из-за угрозы шпионажа, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Министерство обороны ФРГ потребовало немедленно прекратить полеты коммерческих дронов от крупных китайских компаний, в том числе DJI. В ведомстве опасаются передачи спецслужбам Китая секретной информации о ходе военных учений, системах вооружения и фотографий воинских частей.

    Официальный представитель министерства подтвердил отказ от беспилотников из КНР в будущем и сообщил о планах заменить уже закупленные аппараты немецкой или европейской продукцией.

    Журнал отмечает, что командиры частей на местах приобретали коммерческие дроны по упрощенной схеме в обход сложных бюрократических процедур. В результате армия получила несколько тысяч таких БПЛА без централизованного учета, однако факты реального шпионажа пока не подтверждены.

    Кроме того, бундесвер запретил заезжать на охраняемые территории на машинах марок BYD, Geely и NIO. Военнослужащих, которые владеют такими автомобилями, обязали оставлять их на парковках за пределами воинских частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США запретили использовать автомобили китайской компании BYD на авиабазе в Японии.

    Бундесвер спланировал закупку беспилотников с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

    В сентябре продажи автомобилей BYD в Европе достигли 26 тыс. единиц.

    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    10 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Посольство заявило об учащении случаев осквернения советских мемориалов в ФРГ

    Посольство России: В Германии стали чаще осквернять советские мемориалы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Берлине сообщило об увеличении числа случаев вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Посольство России в Берлине отметило рост числа актов вандализма против советских мемориалов в ФРГ, подобных недавнему происшествию в Ангермюнде, передает РИА «Новости».

    «Посольство продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ... Обратили внимание, что подобные эксцессы в последнее время происходят все чаще», – заявили агентству в дипмиссии.

    Дипломаты напомнили немецкой стороне о необходимости исчерпывающих мер для предотвращения таких инцидентов. Это требование основано на межправительственном соглашении об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Германии назвало подлой выходкой осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде. В пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в Ангермюнде.

    В прошлом году российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.

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    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

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    10 ноября 2026, 14:10 • Новости дня
    Фицо назвал шантажом угрозы Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС, если все страны не поддержат финансирование Украины.

    Словацкий премьер подчеркнул суверенитет своей страны и заявил об отказе поддаваться на давление. Фицо напомнил, что у Братиславы есть такое же право вето, как и у канцлера Германии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на письмо Мерца главе Евросовета Антониу Коште сообщили об угрозе канцлера Германии заблокировать новый бюджет ЕС на 2028-2034 годы при отсутствии обязательств всех стран по финансовой поддержке Украины.

    На прошлой неделе Фицо сообщил об угрозах ряда премьеров ЕС урезать средства для Словакии в новом бюджете из-за отказа страны поддержать кредит для Украины на 70 млрд евро. Еврокомиссия представила проект семилетнего бюджета объемом около 2 трлн евро, предполагающий рост оборонных расходов и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о бесполезности нового европейского кредита на 70 млрд евро для урегулирования конфликта на Украине.

    Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    10 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    DPA: Бундесвер запустил продажу камуфляжных резиновых уточек с винтовками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны Германии запускает официальный интернет-магазин брендированных сувениров, где будут продаваться резиновые уточки в камуфляже, заявил глава ведомства Борис Писториус.

    Вооруженные силы Германии запускают продажу сувенирной продукции для повышения узнаваемости немецкой армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Ассортимент магазина включает одежду, инструменты и повседневные товары с надписью Bundeswehr и изображением Железного креста. Одним из товаров станет резиновая уточка в камуфляже со штурмовой винтовкой. В министерстве обороны Германии подчеркнули, что сувениры не предназначены для ношения с военной формой.

    «Для нас это дает дополнительную возможность продвигать наш бренд и там, куда не дотягивается традиционная реклама», – пояснил Писториус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус заявил о способности бундесвера обойтись без возвращения всеобщей воинской обязанности.

    В кабинете немецкого депутата Ханса-Томаса Тильшнайдера обнаружили сувенирную кружку с символикой российских вооруженных сил.

    Власти Германии начали разработку новой модели альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва в армию.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    10 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Посольство России в ФРГ осудило осквернение памятника советским воинам

    В посольстве РФ назвали осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Германии назвало подлой выходкой и циничным попранием памяти воинов осквернение советского мемориала в городе Ангермюнде.

    Посольство России считает осквернение советского мемориала в ФРГ подлой выходкой. Об этом в дипмиссии заявили РИА «Новости».

    «В результате акта вандализма часть памятника раскололась на несколько фрагментов. Рассматриваем подлую выходку как циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма», – заявили в диппредставительстве.

    Дипломаты отметили, что российская сторона продолжает фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов на территории Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу неизвестные осквернили памятник советским воинам в немецком городе Ангермюнде.

    Позже посол России в Германии Сергей Нечаев принял участие в памятном мероприятии на советском воинском захоронении в Дюссельдорфе.

    В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании быстрого расследования дела об осквернении кладбища советских воинов уже в Нидерландах.

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    10 ноября 2026, 08:51 • Новости дня
    Китай представил проект космической сети облачных вычислений

    Yicai: Китай создаст в космосе сеть облачных вычислений Nebula Constellation

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские специалисты разработали проект создания на орбите Земли облачной вычислительной сети Nebula Constellation для обработки спутниковых данных в космосе.

    Инициатива предполагает объединение возможностей спутников для создания в космосе интеллектуальной системы информационных услуг, пишет ТАСС со ссылкой на издание Yicai. Проект был представлен компанией Nebula Space Intelligence на Конференции по отраслевой экосистеме облачных вычислений в космосе в Хэфэе.

    Космические вычислительные узлы будут координироваться с наземной инфраструктурой. Создание «космического облака» позволит объединить аппараты дистанционного зондирования, связи и вычислений. Часть данных будет обрабатываться прямо на орбите, а затем передаваться на Землю.

    Пекин активно развивает национальную космическую программу. На орбите Земли функционирует космическая станция КНР, предназначенная в том числе для международного сотрудничества. В 2025 году Китай осуществил 92 запуска, побив собственный рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ракета-носитель «Чанчжэн-12» вывела на околоземную орбиту партию из девяти спутников китайской глобальной системы интернет-покрытия SatNet.

    В субботу ракета-носитель «Церера-2-Y3» доставила на солнечно-синхронную орбиту четыре космических аппарата.

    В пятницу Китай запустил три спутника серии Yaogan-51 для дистанционного зондирования Земли.

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    10 ноября 2026, 18:07 • Новости дня
    Полиция нашла мертвым подозреваемого в стрельбе у филармонии в Гамбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники правоохранительных органов Германии обнаружили в гостинице Гамбурга мертвым 68-летнего мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на двух человек на фоне семейного конфликта.

    Тело 68-летнего немца обнаружили в одном из номеров отеля филармонии на Эльбе. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инцидент со стрельбой произошел около 09:00 по местному времени в районе филармонии на Эльбе. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину и женщину. Предполагается, что причиной произошедшего стал семейный конфликт.

    В настоящее время полиция проверяет возможную связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в одной из квартир в коммуне Энинген-унтер-Ахальм на юго-западе Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция Баварии задержала жителя общины Бернгау за убийство двух сотрудников районной администрации.

    Немецкая полиция застрелила мужчину в ходе операции около ратуши в городе Туттлинген.

    Летом подозреваемого в убийстве шести человек в немецком городе Штаде нашли мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 05:57 • Новости дня
    Экс-секретаря консультативного совета Шэньчжэня арестовали за взятки

    В КНР бывшего чиновника из Шэньчжэня арестовали по подозрению в коррупции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего секретаря партийной группы народного политического консультативного совета Шэньчжэня Дай Бэйфана по подозрению в коррупции.

    Бывший чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    С 1990-х годов Дай Бэйфан занимал ряд руководящих должностей в правительстве Шэньчжэня. В частности, он работал заместителем секретаря горкома Коммунистической партии Китая. По закону он должен быть привлечен к уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с избегающими конфликтов чиновниками.

    В прошлом месяце бывшего члена парткома Госкомитета КНР по регулированию рынка ценных бумаг Ван Хуэймина приговорили к смертной казни за коррупционные преступления.

    В октябре председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

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