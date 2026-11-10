Россиянка Дмитриева завоевала золото юношеской Олимпиады в многоборье

Гимнастка Дмитриева выиграла золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полина Дмитриева заняла первое место по итогам четырех упражнений, набрав 54,665 балла, передает РИА «Новости». Второе место на соревнованиях в Сенегале досталось француженке Луан Плиссон с результатом 53,665 балла. Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжун Ци, получившая 53,199 балла.

Ранее во вторник золотую медаль в мужском многоборье выиграл россиянин Даниил Смирнов. В среду Дмитриева и Смирнов примут участие в финале смешанного командного турнира.

Российские атлеты выступают на юношеских Олимпийских играх под национальным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

На прошлой неделе российская дзюдоистка Анастасия Добровольская получила серебряную медаль Игр в весовой категории до 78 кг.

В прошлом месяце россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.