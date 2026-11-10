МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки российского дипломата

МИД ответил на высылку дипломата из Молдавии зеркальной мерой

Tекст: Алексей Дегтярёв

В МИД был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника молдавского посольства неприемлемым, сообщило ведомство на своем сайте.

Эта мера стала ответом на решение молдавских властей от 23 октября объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Кишиневе. Поводом для этого послужило якобы обнаружение на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата со взрывчатым веществом.

В министерстве подчеркнули отсутствие доказательств российского происхождения дрона. В Москве назвали решение Кишинева надуманным и недружественным шагом, истинная цель которого заключается в дальнейшем разрушении двусторонних отношений и создании препятствий для работы российской дипломатической миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министерство иностранных дел Молдавии приняло решение объявить одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

В начале прошлого месяца председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о возвращении посла республики Лилиана Дария к исполнению обязанностей в Москве.

В октябре послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов.