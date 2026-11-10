Минское «Динамо» прервало серию поражений победой над «Авангардом» в КХЛ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась сухой победой хозяев льда, передает ТАСС. Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Ретт Гарднер, Тай Смит, Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле.

Победа позволила минчанам прервать серию из трех поражений подряд. Команда набрала 25 очков в 25 матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 26 очками располагается на пятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Динамо» 13 ноября сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Авангард» днем ранее встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре омский «Авангард» на домашнем льду одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

В мае ярославский хоккейный клуб «Локомотив» вырвал победу у омской команды на 97-й минуте полуфинального матча Кубка Гагарина.

В апреле казанские хоккеисты одержали вторую победу подряд над минским клубом в дополнительное время.