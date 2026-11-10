Пентагон разрешил строительство постоянной базы США в Польше

Минобороны Польши: Пентагон одобрил создание постоянной базы США в стране

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Пентагон дал зеленый свет постоянной базе США в Польше. Окончательное решение будет принято Белым домом. Это произойдет в начале декабря», – цитирует польского министра РИА «Новости».

В настоящее время польский министр находится с визитом в Соединенных Штатах, где уже провел переговоры с американским министром обороны Питом Хегсетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США для обсуждения размещения постоянной американской военной базы.

На прошлой неделе бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предрек отказ Вашингтона от строительства объекта при победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс.

В прошлом месяце власти Польши намеревались инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы.