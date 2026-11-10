В ЕС предупредили об угрозе кибератак на бытовую технику

Глава ENISA Лепассаар предупредил о риске кибератак на бытовую технику

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня это случилось с холодильниками, завтра это может затронуть роутеры, а послезавтра – бытовую технику», – заявил Лепассаар в интервью Agence France Presse. Он добавил, что любая услуга, от которой зависит человек, предусматривает цифровой элемент, который может подвергнуться взлому, передает РИА «Новости».

Кроме того, Лепассаар положительно оценил планы по удвоению размеров и ресурсов ENISA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье директор УЦСБ SOC Константин Мушовец заявил о высоком риске хакерских атак на умное оборудование в промышленном секторе, ритейле и государственных учреждениях.

В субботу спецслужбы ФРГ начали расследование кибератак на холодильные установки в немецких супермаркетах.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления о причастности пророссийских хакеров к кибератакам на холодильные системы в странах Европы.