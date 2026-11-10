Производитель «Мультикана-8» назвал число погибших от вакцины собак

Производитель «Мультикана-8» подтвердил гибель 128 собак от вакцины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего в компанию поступило 177 обращений от владельцев животных, при этом в 128 случаях подтверждена прямая причинно-следственная связь между введением препарата и смертью питомцев, пишет РБК.

Остальные 49 обращений находятся в процессе оформления. Отмечается, что 104 владельца животных уже получили финансовую компенсацию в досудебном порядке. Выплаты включают возмещение расходов на вакцинацию, лечение и госпитализацию, а также компенсацию морального вреда. Точные размеры компенсаций в компании не раскрывают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием привлечь компанию «Ветбиохим» к ответственности за реализацию недоброкачественных вакцин.

В сентябре надзорное ведомство выявило нарушения при производстве препарата «Мультикан-8».

Выпуск всех серий вакцины остановили после обнаружения смертельного вируса в одной из партий.