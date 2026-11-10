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    10 ноября 2026, 21:13 • Новости дня

    Мошенники пытались продать комику Сабурову въезд в Россию за 100 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мошенники предложили комику Нурлану Сабурову, которому ограничили въезд в Россию на 50 лет, вернуться в страну за 100 млн рублей, пишут СМИ.

    Представившиеся бывшим силовиком и посредницей обратились к менеджеру Сабурова, пообещав снять ограничения на въезд за взятку в 100 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    Первый транш мошенники получили в середине октября, после чего их разоблачили и задержали правоохранительные органы.

    В отношении вымогателей возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года.

    В октябре СМИ сообщили о заработке юмориста в России в размере минимум 6 млн рублей на сдаче своего дома в аренду после запрета на въезд.

    В феврале комику запретили въезд на территорию страны сроком на 50 лет.

    9 ноября 2026, 21:18 • Новости дня
    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова

    Правительство Ярославской области отказалось отменять концерт Киркорова

    Власти Ярославской области отказались отменять концерт Киркорова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительство Ярославской области не будет вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, несмотря на обращения местных общественников к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой об отмене мероприятия, сообщили в областном руководстве.

    Организатор концерта и площадка «Арена-2000» являются самостоятельными частными организациями, а проведение подобных мероприятий регламентируется федеральным законодательством и не относится к компетенции региональных властей, пояснили ТАСС в областном правительстве.

    Власти подчеркнули, что органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, если нет нарушений законодательства или угрозы общественной безопасности.

    Ранее ярославское отделение «Союза десантников России» и другие общественные организации обратились к главе Ярославской области Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт Киркорова, запланированный на 27 ноября.

    Поводом стал видеоролик, в котором певец в образе десантника разрывает тельняшку. Общественники сочли такое обращение со священными для десантников символами недопустимым в публичном пространстве.

    В обращении также отмечалось, что проведение концерта Киркорова в то время, «когда страна скорбит и сражается», аморально и может вызвать рост социальной напряженности, а также оскорбить чувства родственников погибших военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Главное управление разведки министерства обороны Украины включило Филиппа Киркорова в базу антироссийского портала.

    В пятницу час выступления Филиппа Киркорова на частных мероприятиях оценили в 20 млн рублей.

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    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный особняк блогера Елены Блиновской в подмосковном коттеджном поселке Миллениум-парк перешел в собственность государства в рамках исполнения приговора.

    Недвижимость площадью 1,7 тыс. квадратных метров сменила владельца около трех недель назад, передают «Вести» со ссылкой на Shot. В материале отмечается, что в доме расположены шесть спален, детская, 11 санузлов, бассейн, хамам, библиотека и гараж на пять автомобилей.

    Изъятие недвижимости состоялось в рамках исполнения приговора, согласно которому в пользу государства также отошли дом в Ялте, автомобили, моторная лодка, мотоцикл и имущество в Марий Эл и Адыгее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кассационная инстанция оставила в силе отказ блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания.

    В прошлом месяце принадлежавшие автору марафонов две квартиры в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли в собственность государства.

    В сентябре апелляционный суд обязал организаторов проектов вернуть 168 млн рублей в конкурсную массу.

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    10 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова

    Криминалист Игнатов назвал несчастным случаем смерть телеведущего Соседова

    Эксперт дал заключение о криминальном следе на видео падения Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Криминалист Михаил Игнатов после изучения видеозаписи последних минут жизни Сергея Соседова заявил об отсутствии криминального следа в смерти телеведущего.

    Кадры падения журналиста с лестницы ранее показал в своей программе Андрей Малахов. Смерть музыкального критика наступила в результате несчастного случая, пишет «Газета.Ru».

    «Объективно я не вижу криминального следа в видео. Нет никаких следов борьбы. Изначально было видно, что он еле поднимался. У него либо голова кружилась, либо плохо ему было. Это видно по манере его ходьбы, как он поднимался по лестнице на первом пролете. Затем остановка и внезапное падение. Вмешательства нет. Если бы были хоть какие-то подозрения, что его толкнули или что-то распылили в лицо, то сразу же возбудили бы уголовное дело. Установить подозреваемого легко», – заявил Игнатов.

    Специалист отверг версию об отравлении критика. Он отметил, что телеведущий давно жаловался на головокружения и сильные головные боли, из-за которых ему приходилось прерывать съемки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    10 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели музыкального критика Сергея Соседова после публикации видеозаписи с моментом его падения.

    В эфире программы на федеральном канале показали видеозапись, на которой зафиксирован момент падения музыкального критика Сергея Соседова. Участники передачи обратили внимание на расхождения версии следствия с кадрами и поставили выводы под сомнение, сообщает СК в Max.

    «Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Кондратенко В. В. представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник криминалист Михаил Игнатов заявил об отсутствии криминального следа в смерти Сергея Соседова.

    В сентябре полиция подтвердила гибель Соседова в результате случайного падения с лестницы в гостинице.

    Судмедэксперты назвали перелом основания черепа предварительной причиной смерти телеведущего.

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    9 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Бывший муж певицы Кэти Перри комик Брэнд получил 10 лет тюрьмы за изнасилование

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский комик, актер и телеведущий Расселл Брэнд приговорен к десяти с половиной годам тюремного заключения по делу об изнасиловании.

    Приговор огласил судья Королевского суда лондонского района Сазерк Джоэл Беннатан, передает ТАСС. Коллегия присяжных признала 51-летнего Брэнда виновным в изнасиловании и по трем пунктам обвинения в насильственных действиях сексуального характера. При этом его оправдали по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании и обвинению в попытке совершения действия сексуального характера.

    Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год в различных местах, включая дом Брэнда, радиостанцию и съемочную площадку. От его действий пострадали четыре женщины.

    Расселл Брэнд известен как ведущий на телеканалах Би-би-си, MTV и Channel 4, а также по ролям в фильмах «Одноклассницы», «В пролете», «Побег из Вегаса» и «Артур. Идеальный миллионер». В 2010–2012 годах он был женат на американской поп-певице Кэти Перри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг присяжные Королевского суда лондонского района Сазерк признали британского комика, актера и телеведущего Расселла Брэнда виновным в изнасиловании.

    В прошлом месяце британский суд приговорил американского певца Криса Брауна к восьми месяцам тюрьмы условно за нападение на музыкального продюсера Абрахама Диау в Лондоне в 2023 году.

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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

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    9 ноября 2026, 17:12 • Новости дня
    Актера Владимира Григорьева похоронили на Троекуровском кладбище

    Заслуженного артиста России Владимира Григорьева похоронили в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Заслуженного артиста России Владимира Григорьева, скончавшегося на 75-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания с актером прошла в понедельник утром в Московском драматическом театре имени Пушкина, передает РИА «Новости». Проводить артиста в последний путь пришли его друзья, коллеги и поклонники. Григорьев служил в Театре Пушкина более полувека.

    Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. В 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИС, он получил приглашение на роль в спектакле «Разбойники». Среди других его известных работ – роли в постановках «Блэз», «Остров сокровищ», «Жанна Д'Арк» и «Великая магия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство театра имени Пушкина сообщило о смерти Владимира Григорьева в среду. В понедельник в Московском драматическом театре имени Пушкина началась церемония прощания с Григорьевым.

    В пятницу актер театра и кино Юрий Каюров скончался на 100-м году жизни.

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    9 ноября 2026, 10:54 • Новости дня
    Уход за больным деменцией Брюсом Уиллисом оценили в 30 тыс. долларов в месяц

    Daily Mail: Уход за больным деменцией Брюсом Уиллисом стоит 30 тыс. долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Уход за страдающим деменцией американским актером Брюсом Уиллисом обходится его супруге Эмме Хеминг более чем в 30 тыс. долларов ежемесячно.

    Жена артиста тратит огромные суммы на медицинскую помощь мужу, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail.

    «Она тратит "целое состояние" на уход за мужем…, которое оценивается более чем в 30 тыс. долларов в месяц», – отмечает издание.

    Внушительное состояние актера помогает оплачивать уход за ним, поскольку страховка покрывает лишь малую часть расходов. В 2023 году семья Уиллиса сообщила о диагностированной у голливудской звезды лобно-височной деменции. В январе вторая супруга актера Эмма Хеминг заявила, что муж все еще узнает ее, но не понимает наличия у него тяжелого заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом страдающий деменцией голливудский актер Брюс Уиллис побывал на бракосочетании своей дочери Таллулы в американском штате Айдахо.

    Из-за прогрессирующей болезни семья переселила артиста в отдельный дом с круглосуточной медицинской поддержкой.

    Уиллис полностью лишился возможности двигаться самостоятельно и утратил речь.

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    9 ноября 2026, 15:23 • Новости дня
    Комику Сабурову запретили открывать бизнес в России до 2029 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба запретила комику Нурлану Сабурову регистрировать новый бизнес в России до конца марта 2029 года из-за предоставления недостоверных сведений о компании, следует из данных ФНС.

    Налоговая служба ограничила права комика на регистрацию новых предприятий из-за записи о недостоверности данных его прошлой компании. Ограничения продлятся до 25 марта 2029 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ФНС.

    Причиной санкций стал неправильный адрес, который компания юмориста «Сабр Продакшн» внесла в Единый государственный реестр юридических лиц. Предприятие по производству кинофильмов и телевизионных программ было зарегистрировано в апреле 2025 года. В прошлом году его чистая прибыль составила 14,3 млн рублей, однако в октябре текущего года стало известно о ликвидации организации.

    В январе комику закрыли въезд в Россию на 50 лет, после чего он уехал в Казахстан. На родине Комитет национальной безопасности инициировал проверку в отношении артиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце СМИ сообщили о заработке Нурлана Сабурова в России после запрета на въезд.

    Компанию юмориста «Сабр Продакшн» постановили ликвидировать из-за недостоверности сведений.

    В феврале артисту ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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    8 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Рэпер Navai объяснил перерыв в выступлениях задержанием в Казахстане

    Рэпер Navai объяснил долгое отсутствие на сцене задержанием в Казахстане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский рэпер Наваи Бакиров (Navai) на своем первом после перерыва сольном концерте в Москве рассказал поклонникам, что пауза в выступлениях была связана с его недавним задержанием правоохранительными органами в Казахстане.

    Сольное выступление рэпера на площадке VK Stadium изначально планировалось на 22 октября, но было перенесено на 8 ноября. Открывая концерт, исполнитель обратился к поклонникам и объяснил свое долгое отсутствие, передает РИА «Новости».

    «Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», – сказал Бакиров со сцены.

    Концерт начался с песни «Больше, чем ближе», которую артист посвятил своей бывшей девушке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Московской коллегии адвокатов Иван Миронов заявил о возможных проверках рэпера на границе Молдавии после выдворения из Казахстана.

    Адвокат артиста Рена Керимова опровергла информацию о депортации подзащитного.

    Департамент полиции Жамбылской области сообщил о выдворении исполнителя за пределы страны и прекращении в его отношении уголовного дела.

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    9 ноября 2026, 19:15 • Новости дня
    Умер озвучивший Бемби американский актер Данаган

    Озвучивший Бемби американский актер Данаган умер в 92 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский актер Донни Данаган, подаривший голос юному Бемби в одноименном мультфильме, скончался в возрасте 92 лет от рака легких.

    О смерти артиста в результате онкологического заболевания пишет издание Hollywood Reporter. В течение своей кинокарьеры Данаган также исполнил роли в картинах «Сын Франкенштейна» и «Башня смерти».

    Кроме того, он проходил службу в рядах американской морской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза скончался в возрасте 46 лет.

    В сентябре российский диктор и актер дубляжа Антон Алехин погиб в результате ДТП.

    Летом американская актриса Дэйви Чейз скончалась в возрасте 35 лет от осложнений после тяжелой болезни.

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    9 ноября 2026, 21:10 • Новости дня
    Билан зарегистрировал косметические бренды «Мечтатели» и «На берегу неба»

    Tекст: Вера Басилая

    Певец Дима Билан зарегистрировал товарные знаки «Мечтатели» и «На берегу неба» для выпуска косметической продукции, одежды и организации концертов.

    Заявки на регистрацию товарных знаков, связанных с известными песнями исполнителя, были поданы в марте 2026 года, пишет ТАСС. Согласно данным Роспатента, один из знаков был зарегистрирован в октябре, а другой – в ноябре.

    Перечень товаров и услуг, по которым регистрируются знаки, включает парфюмерию, косметические средства, очки, ювелирные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы, игрушки и предметы домашнего обихода.

    Кроме того, действие товарных знаков распространяется на рекламу, продвижение товаров, выпуск музыкальной продукции, организацию концертов и шоу-программ, а также другие услуги в сфере развлечений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Билан заявил о подготовке к официальному бракосочетанию.

    Также сообщалось, что Билан продал загородный дом в элитном подмосковном поселке.


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    10 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Британского комика Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Звезду «Маленькой Британии» Уолльямса обвинили в сексуальных домогательствах

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский комик и писатель Дэвид Уолльямс обвиняется в домогательствах на рабочем месте и склонении несовершеннолетних к сексуальным отношениям, сам он эти обвинения отрицает.

    Газета The Guardian и телеканал ITV опубликовали расследование в отношении британского комика Дэвида Уолльямса, обвинив его в сексуальных домогательствах. Ранее адвокаты актера пытались запретить публикацию из-за угрозы самоубийства их подзащитного.

    Высокий суд Англии и Уэльса в ноябре отклонил этот запрос, сославшись на необходимость соблюдения свободы слова. В заявлении Уолльямс выразил сожаление о своем поведении, однако подчеркнул, что законов не нарушал.

    Издательство HarperCollins заявило об отказе выпускать новые книги писателя. В период с 2012 по 2022 год Уолльямс являлся членом жюри шоу «Британия ищет таланты», а его книги изданы тиражом более 60 млн экземпляров, пишет The Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе бывшего командира британского патрульного корабля осудили в Британии за домогательства к младшему офицеру.

    В прошлом месяце в Англии и Уэльсе полиция ежедневно регистрировала в среднем около пяти преступлений сексуального характера в отношении детей вблизи школ.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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