Турецкий историк Коджабыйык констатировал провал антироссийских санкций

Tекст: Алексей Дегтярёв

Как говорится в статье историка для Aydinlik, западные страны надеялись нанести непоправимый урон российской экономике с помощью рестрикций, однако эти расчеты не оправдались, передает ТАСС.

В западных столицах ожидали, что Россия окажется под сильным давлением, ее экономика, условия жизни ухудшатся, социальное недовольство усилится и произойдет политический коллапс.

«Спустя более чем четыре года ситуация показала, что этот расчет не принес результатов. Санкции, введенные против России, имели экономические последствия, однако ожидаемого политического развала не произошло. Напротив, сотни тысяч людей выходят на улицы Парижа, немецкая молодежь обсуждает планы социальных расходов и военной службы, а в Польше высший судебный орган государства находится в центре политического конфликта», – отметил Коджабыйык.

По его словам, давление было воспринято в России не просто как экономическая проблема, а как вопрос национального суверенитета и безопасности. В ответ Москва перенаправила торговые пути, укрепила связи с Азией и разработала альтернативы финансовым механизмам Запада.

Историк добавил, что европейские страны сами лишили себя экономических выгод, отказавшись от российских энергоносителей. Поиск новой инфраструктуры потребовал значительных издержек, а высокие цены на ресурсы ударили по конкурентоспособности европейской промышленности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил о триллионных убытках европейской экономики из-за антироссийских санкций.

В понедельник власти Канады расширили санкционный список в отношении России.

Политолог Павел Данилин назвал провал попыток изоляции страны результатом стратегии президента Владимира Путина.