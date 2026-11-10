Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2026 году до 97,4 доллара

Tекст: Денис Тельманов

В октябре цены на нефть выросли третий месяц подряд, что было обусловлено сокращением мировых запасов, нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченными возможностями морских перевозок и ростом транспортных расходов – все это привело к сужению предложения, передает ТАСС.

«В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около 100 долларов за баррель», – заявили в Минэнерго США.

По прогнозу министерства, в 2027 году цена Brent составит в среднем 85,8 доллара за баррель.

Ожидается, что к середине следующего года объемы добычи нефти на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) вернутся к средним показателям, наблюдавшимся до начала конфликта.

По мере восстановления истощенных мировых запасов нефти в течение следующего года прогнозируется постепенное снижение спотовой цены на нефть марки Brent, которая в четвертом квартале 2027 года составит в среднем 77 долларов за баррель.

По оценке Минэнерго США, объем «запертой» нефтедобычи на Ближнем Востоке составил 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), что меньше, чем на пике в мае, когда показатель достигал 10,9 млн б/c.

Согласно прогнозу, до конца 2026 года объемы «запертой» добычи останутся практически неизменными, поскольку поставки нефти с Ближнего Востока будут по-прежнему в некоторой степени ограничены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

В пятницу депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о росте мировых цен на нефть до 150 долларов в случае возобновления боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики.