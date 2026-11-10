  • Новость часаПереговоры Путина и Лукашенко завершились
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Главные города США начинают строительство коммунизма
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Врач: Борьба с «зимним авитаминозом» способна сделать человека больным
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня

    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

    9 ноября 2026, 00:05 • Новости дня
    Nvidia прокомментировала скандал с китайской шпионкой

    CNN: Хуанг останется главой Nvidia после скандала с разведкой КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американского производителя микросхем Nvidia начал расследование информации, что гендиректор компании Дженсен Хуанг стал объектом операции китайской разведки, заявил представитель компании Джон Риццо.

    В Nvidia подчеркнули, что у совета директоров нет оснований полагать, что национальная безопасность США или секреты компании оказались под угрозой, передает CNN.

    «Сегодняшние новости не замедлят работу NVIDIA. Дженсен полон решимости продолжать руководить NVIDIA в качестве генерального директора без перерыва», – заявил представитель компании телеканалу.

    Отмечается, что Хуанг полностью поддерживает расследование и обязался сотрудничать.

    В воскресенье Nvidia объявила о начале независимого расследования в отношении Хуанга в связи с опасениями, что он стал «мишенью для иностранной разведывательной деятельности».

    Заявление на сайте компании появилось после того, как американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу романтических отношений Хуанга с руководителем сингапурской компании. Женщину, которую зовут Алиса Хуанг и которая не является родственницей основателя Nvidia, подозревают в контрабанде передовых чипов искусственного интеллекта в Китай.

    Nvidia – ведущий мировой производитель чипов на фоне бума ИИ.

    Компания Nvidia заявила, что расследование будет курировать комитет, состоящий из независимых директоров и внешних консультантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу спецслужбы США назвали подругу гендиректора Nvidia Хуанга шпионкой Министерства госбезопасности Китая.

    В октябре ЦРУ выявило тесные контакты Хуанга с предполагаемой шпионкой. В сентябре глава американской корпорации выступил против дополнительного контроля индустрии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 14:03 • Новости дня
    В Китае предупредили о риске создания биологического оружия с помощью ИИ

    Разработчик ИИ в Tencent заявил о риске создания биооружия нейросетями

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный ученый по искусственному интеллекту компании Tencent Винсес Яо Шуньюй заявил, что нейросети вскоре смогут освоить биологию, что грозит созданием нового биооружия и пандемиями.

    Нейросети вскоре станут достаточно мощными для освоения биологии, что несет как преимущества, так и серьезные риски, пишет SCMP.

    «Кибернетические способности ИИ-моделей, а вскоре и их биологические навыки, достигнут порога, когда станет возможным причинять реальный вред», – заявил Яо Шуньюй на научном симпозиуме в Гонконге.

    Эксперты предупреждают, что злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для производства биологического оружия. Это может спровоцировать новую пандемию, особенно в случае публикации моделей в открытом доступе. При этом передовые системы способны ускорить открытие новых лекарств и методов лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic предупредил о риске использования ИИ-моделей для создания химического и биологического оружия. Исследователи компании заявили о способности искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по бытовой технике. Весной глава OpenAI Сэм Альтман допустил возможность создания новых патогенов с помощью нейросетей.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    МВД предупредило о рисках кражи личных данных через ChatGPT

    МВД: ChatGPT сохраняет личные данные без согласия пользователей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Накопление персональных данных пользователей в памяти нейросети ChatGPT создает риски идентификации и может использоваться для формирования цифрового досье, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

    «С точки зрения безопасности накопление персональных данных в памяти ChatGPT создает потенциальные риски идентификации пользователей, даже использующих псевдонимы. Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье. Дополнительную угрозу представляет возможность манипулирования памятью ИИ посредством внедрения ложных инструкций в обрабатываемые документы», – заявило ведомство в своем канале в Max.

    В МВД рекомендовали контролировать настройки памяти искусственного интеллекта, не загружать служебные и конфиденциальные документы, обезличивать запросы, а также использовать временные чаты для обсуждения личных вопросов.

    По данным исследования The Algorithmic Self-Portrait, компания OpenAI сохраняла личную информацию, включая реальные имена, адреса, экономический и социальный статус, без согласия пользователей. В 96% случаев данные собирались без одобрения, а у 54% пользователей фиксировались сведения о здоровье и личных убеждениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило граждан о способности алгоритмов Google анализировать личные фотографии для создания персонализированной рекламы.

    В июне ведомство сообщило о появлении в ChatGPT ссылок на мошеннические сайты.

    В мае злоумышленники начали создавать фальшивые страницы ведомств для обмана граждан.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Минобрнауки решило создать правила использования ИИ в студенческих работах

    Минобрнауки пообещало разработать нормы использования ИИ при написании дипломов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство науки и высшего образования России изучит вопрос использования студентами нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ для принятия соответствующих нормативных актов.

    Министерство совместно с экспертным сообществом начало работу над правилами применения цифровых инструментов при написании студенческих работ, передает РИА «Новости».

    По результатам обсуждений ведомство планирует принять соответствующие решения. В настоящее время в России отсутствует единый порядок проверки выпускных квалификационных работ на заимствования, и каждое высшее учебное заведение определяет его самостоятельно.

    Ранее Совет Федерации рекомендовал Министерству науки и высшего образования, а также Рособрнадзору разработать общие для всех российских вузов подходы к оценке объема заимствований в дипломах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил об отсутствии планов отменять письменные дипломные работы в российских вузах.

    В прошлом месяце научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил о начале применения мер против использования искусственного интеллекта для написания курсовых работ.

    В феврале в НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросетей для научной работы.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Подготовка единых учебников для старшеклассников подошла к концу

    Минпросвещения: Создание единых учебников для 10-11-х классов подошло к концу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство просвещения России подошло к финальной стадии создания государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников.

    В России заканчивается подготовка новых изданий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учеников 10-11-х классов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

    Одновременно с этим ведомство завершает создание пособий по труду для школьников 5-9-х классов.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов обещал подготовить стандартизированные учебники по всем предметам школьной программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в колледжах и техникумах России утвердили введение единых государственных учебников с 1 сентября 2027 года.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил о планах разработать единые учебники по всем предметам школьной программы.

    Также заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила о намерении внедрить новые пособия для старшеклассников к началу 2027 учебного года.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин наделил РАНХиГС статусом научно-методического центра в сфере госслужбы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о наделении Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) статусом научно-методического центра в сфере государственной и муниципальной службы.

    Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте обеспечит подготовку кадров, оценку профессионального уровня служащих и их ротацию.

    Согласно документу, академия займется разработкой образовательных программ для чиновников и проведением фундаментальных исследований в интересах администрации президента и других госорганов. РАНХиГС также получила полномочия по созданию методов личностно-профессиональной диагностики претендентов на государственные должности.

    Указ закрепляет за академией право утверждать собственные образовательные стандарты по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также обрабатывать сведения о лицах в кадровых резервах. Правительство должно привести свои нормативные акты в соответствие с документом в течение трех месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин распорядился создать в регионах университетские центры подготовки научных кадров.

    В июле глава государства поручил официально ввести в правовое поле статус проходящих стажировку граждан.

    В июне Путин сообщил о появлении в российских высших учебных заведениях образовательного модуля по изучению русского языка как государственного.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:13 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским вузам

    МФТИ и ИТМО получили предостережения от Рособрнадзора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам, включая МФТИ и ИТМО.

    Ведомство предложило учебным заведениям принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, сообщается в канале Рособрнадзора в Max.

    В число вузов, получивших предостережения, вошли Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский физико-технический институт, Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

    Соответствующая информация уже внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Балтийской академии туризма и предпринимательства и еще трем высшим учебным заведениям.

    Рособрнадзор выявил риски нарушения обязательных требований в Астраханском государственном медицинском университете.

    В сентябре четыре российских вуза получили официальные предупреждения за различные нарушения образовательных стандартов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана

    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Совбеза Казахстана Аидой Балаевой, назвав Казахстан близким и надежным другом России.

    Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в области обороны и безопасности, сообщил Медведев в Max.

    Он выразил надежду на продолжение тесного диалога по важным вопросам для развития народов двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2027 год.

    В мае глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным сотрудничество стран в космической сфере.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 09:56 • Новости дня
    Страны Евросоюза сорвали сроки исполнения закона об искусственном интеллекте

    Politico: 16 стран ЕС сорвали сроки исполнения закона об ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Шестнадцать государств Европейского союза пропустили крайний срок назначения национальных ведомств для контроля за исполнением закона об искусственном интеллекте.

    Шестнадцать европейских столиц не смогли вовремя назначить национальные органы для контроля за соблюдением закона об искусственном интеллекте, пишет Politico.

    Крайний срок истек в августе 2025 года. Шесть государств, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Хорватию, Словакию и Венгрию, до сих пор не выбрали контролирующее ведомство. Еще десять стран приняли лишь предварительные решения.

    Кроме того, Брюссель отложил реализацию инвестиционного проекта стоимостью 30 млрд евро по созданию семи вычислительных центров для искусственного интеллекта. Причиной стали административные задержки в странах объединения, которым потребовалось дополнительное время для завершения бюджетных процессов.

    Депутат Европейского парламента Сергей Лагодинский обратился в Европейскую комиссию с просьбой начать официальную процедуру против нарушителей. «Амбиции Европы в сфере искусственного интеллекта не могут быть реализованы, если национальные столицы не могут взять себя в руки», – заявил он.

    В пятницу лидеры стран Евросоюза встретятся в Дублине для обсуждения безопасности и конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что ключевой темой станет снижение зависимости Европы от США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце поддерживающие главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен центристские партии столкнулись на пленарном заседании Европарламента из-за вопроса о привлечении к ответственности компаний в сфере искусственного интеллекта. Летом Европейский союз ввел строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта. В июле европейские страны запланировали направить масштабные инвестиции в развитие собственных нейросетей для избежания блокировки передовых зарубежных алгоритмов.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 08:06 • Новости дня
    Вдовиченков предсказал замену киноактеров искусственным интеллектом

    Актер Вдовиченков: Искусственный интеллект со временем заменит актеров в кино

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Искусственный интеллект со временем может практически полностью заменить актеров в кинематографе, но живого человека на театральной сцене не заменит ничто, заявил актер Владимир Вдовиченков.

    «Я студентов пугаю! Говорю: через 10 лет мы будем не нужны в кино. Вместо нас все будет рисовать компьютер. Это дешево, быстро, удобно. Но какие бы совершенные технологии ни появились, живого человека на сцене ничто не заменит. Даже робот будет запрограммирован другим человеком, с его идеями и мыслями. Для кинематографа ИИ – огромное подспорье, а для актеров – большая опасность», – заявил Вдовиченков ТАСС.

    Артист добавил, что кино в будущем будет практически полностью создаваться на компьютере, включая самих актеров, и повезет тем, кто успел «заработать себе лицо».

    Актер привел пример из жизни, свидетельствующий о появлении подобной практики в индустрии. По его словам, одной популярной актрисе предложили не приезжать на съемки рекламы, а просто подписать разрешение на использование ее образа, который планировали «нарисовать» на компьютере, однако она отказалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о способности ИИ обманывать операторов.

    В сентябре народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков рассказал о потере искусством всякого смысла в случае замены человека искусственным интеллектом.

    В августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил возможность нейросетей вытеснить оружие массового поражения из геополитического противостояния.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:17 • Новости дня
    Nvidia решила создать с южнокорейскими компаниями новую вычислительную систему

    Yonhap: Nvidia и SKT создадут гибридную вычислительную систему для ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Американская компания Nvidia, южнокорейский оператор SK Telecom и стартап Rebellions договорились объединить усилия для разработки гибридной вычислительной системы искусственного интеллекта.

    Компании подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает интеграцию графических процессоров Nvidia с нейронными процессорами стартапа Rebellions. Новая архитектура будет применяться при создании центров обработки данных SK Telecom, передает Yonhap.

    Партнерство будет опираться на программу NVLink Fusion от американского производителя микрочипов. Она позволяет сторонним разработчикам напрямую интегрировать собственные процессоры искусственного интеллекта в инфраструктуру Nvidia.

    В министерстве науки Южной Кореи отметили, что соглашение поможет расширить сферу применения передовых национальных полупроводников и даст местным компаниям возможность проверить свои технологии на мировом рынке. Ведомство пообещало поддержать разработчиков для развития южнокорейской экосистемы чипов.

    Американские спецслужбы заподозрили главу компании Nvidia Дженсена Хуанга в контактах с предполагаемой китайской шпионкой.

    Правительство Германии договорилось с компанией Nvidia о партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения профильной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало появление единых учебников по физике в 2027 году

    Минпросвещения: Единые учебники по физике появятся в школах весной 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Единые учебники по физике начнут закупать для российских школ в марте–апреле 2027 года, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

    Новые единые учебники по физике начнут закупать для образовательных учреждений в марте или апреле 2027 года, передает РИА «Новости».

    «Они сейчас в разной степени готовности, какие-то учебники на экспертизе, какие-то учебники уже находятся в апробации, но в декабре 2026 года они войдут в федеральный перечень учебников», – сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова на симпозиуме «Большая наука в школе».

    Замглавы ведомства добавила, что пособия базового уровня по физике, математике, химии и биологии готовят представители Российской академии наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подготовка государственных учебников по пяти предметам для старшеклассников подошла к финальной стадии.

    В прошлом месяце Минпросвещения запланировало разработать единые учебники по всем предметам школьной программы.

    Глава Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о начале тестирования новых единых пособий по точным и естественным наукам в некоторых школах.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Харьковской области получили повреждения все ТЭЦ и ТЭС
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран
    Мексика закупила десять российских вертолетов Ми-17
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Партия «Фидес» подтвердила задержание брата экс-премьера Венгрии Орбана
    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели Соседова