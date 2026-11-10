Подаренный британскому лорду портсигар Николая II продали за 15 тыс. евро

Tекст: Денис Тельманов

Финальная цена лота оказалась в несколько раз выше оценочной стоимости, составлявшей 2–3 тыс. евро. Золотой портсигар украшен самоцветами и, предположительно, был изготовлен торговым домом «И.Е. Морозовъ», передает РИА «Новости».

На внутренней стороне крышки выгравирована надпись: «Подарено Ф. Э. Г. Понсонби российским императором Николаем II. Родился в 1868 году. Убит в 1918 году». Отмечается, что этот текст был нанесен уже после расстрела царя.

Кроме того, на аукционе за 1664 евро продали черепаховый портсигар с вензелем Николая II при первоначальной оценке в 400–600 евро. Оба предмета были реализованы в рамках распродажи драгоценностей из дворца эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник аукционный дом Sotheby's запланировал продажу более 300 связанных с семьей Николая II предметов на сумму свыше 15 млн долларов.

В прошлом месяце сапфир Российского императорского дома Романовых весом 197,8 карата решили выставить на торги в Женеве.

В прошлом году эксклюзивное яйцо Фаберже из коллекции российской императорской семьи выставили на аукцион в Лондоне.