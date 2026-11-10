Иран опроверг информацию о переговорах с США в Катаре

Секретарь Совбеза Ирана Резаи опроверг заявления США о переговорах в Катаре

Tекст: Денис Тельманов

«Подтверждаю, что в настоящее время мы не ведем никаких переговоров с американцами», – заявил Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen. По его словам, заявления США о продолжении переговоров и проведении встречи в Катаре являются ложью, пишет ТАСС.

Резаи считает, что американская сторона делает такие заявления для снижения экономического давления и цен на нефть.

Он добавил, что Иран выдвинул США семь условий, но до сих пор не получил от них четкого ответа.

«Мы попросили американцев дать четкий и ясный ответ на наши условия, но они до сих пор этого не сделали. Возможно, они дадут этот ответ в будущем», – сказал секретарь Совбеза Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Резаи назвал выполнение семи условий Ирана необходимым для открытия Ормузского пролива.

В конце октября он сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном.

В сентябре Иран уведомил Вашингтон об обязательных условиях для начала диалога.