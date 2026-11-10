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    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    10 ноября 2026, 20:24 • Новости дня

    Вэнс назвал реальную причину претензий Конгресса к главе Пентагона

    Вэнс: Попытки инициировать импичмент Хегсету не связаны с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки американских конгрессменов инициировать импичмент министру обороны Питу Хегсету связаны с его борьбой против бюрократии в Пентагоне, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Дело не в Иране, дело в том, что Пит (Хегсет) бросил вызов бюрократии в Пентагоне», – приводит слова Вэнса РИА «Новости». Вице-президент назвал абсурдными разговоры о правонарушениях со стороны Хегсета, заслуживающих импичмента. Он считает, что процедура в Конгрессе стала «нелепым шоу, подменяющим реальное законотворчество».

    Вэнс отметил иронию в том, что законодателей больше всего раздражают именно те шаги министра обороны, где он «наиболее прав». В их числе – вывод американских контингентов из Европы и реорганизация генералитета.

    Во вторник сам Хегсет на пресс-конференции заявил о готовности к процессу импичмента. Он обвинил инициаторов в саботаже решений президента и создании угрозы для американской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член Палаты представителей Томас Мэсси официально внес резолюцию об импичменте Хегсета. Позже глава Пентагона анонсировал проведение пресс-конференции по этому вопросу.

    В воскресенье лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о поддержке процедуры отстранения министра обороны.

    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 18:57 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке

    Пушилин: ВС России ведут ожесточенные бои в Дружковке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска ведут ожесточенные бои в городе Дружковка Донецкой народной республики на славянско-краматорском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В самой Дружковке, а также в районе Веролюбовки идут ожесточенные сражения», – сказал Пушилин в интервью «Вестям». Он добавил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение ДНР, продвигаясь вдоль всей линии боевого соприкосновения.

    Кроме того, российские подразделения продолжают отбивать контратаки противника в окрестностях Алексеево-Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава ДНР Денис Пушилин сообщил о формировании украинскими военными оборонительных позиций на территории промышленных предприятий в Дружковке. Он заявил о начале активных боевых действий российских подразделений на окраинах населенного пункта.

    В июле глава региона сообщил о безуспешных попытках ВСУ задействовать авиацию для сдерживания наступления ВС России по направлению к Дружковке.

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    9 ноября 2026, 00:25 • Новости дня
    На Западе предрекли скорый запуск российского аналога Starlink

    FT: Россия запустит спутниковую систему управления дронами в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Новая российская низкоорбитальная спутниковая система «Рассвет» позволит осуществлять массовое управление беспилотниками в режиме реального времени на больших расстояниях, пишет FT.

    Флагманский космический проект «Рассвет», использующий широкополосную сеть спутников, наземных станций и терминалов, может быть запущен в следующем году. Это сделает российские атаки более смертоносными, упростив передачу данных и управление дронами, а также нанесение ударов по движущимся целям, пишет Financial Times.

    «Ее главная опасность заключается не просто в том, что она предоставляет России альтернативу Starlink, а в том, что она превращает относительно недорогие ударные беспилотники в оружие, способное обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели глубоко на территории Украины», – заявил бывший советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк.

    По его словам, система может значительно повысить эффективность российских ударов и подорвать способность Киева защищать инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет».

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал российскую спутниковую систему «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания.

    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет».

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

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    9 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    Ростех разработал оптику для сверхдальней стрельбы

    «Швабе» представил оптические и тепловизионные прицелы на «Орелэкспо-2026»

    Tекст: Ольга Иванова

    Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал новейшие оптические и тепловизионные прицелы для спортивной стрельбы и охоты на сверхдальних дистанциях и в условиях плохой видимости.

    Оптический прицел с 40-кратным увеличением предназначен для поражения мишеней на сверхдальних рубежах, а две тепловизионные модели обеспечивают точное прицеливание в темноте. Разработки представили на международной выставке «Орелэкспо-2026», сообщает ТАСС со ссылкой на «Ростех».

    Модель по540 имеет диапазон увеличения от 5 до 40 крат и подходит для спортивной снайперской стрельбы и охоты в горной местности. Крупный объектив и высокий показатель светопропускания дают четкую картинку при сложном фоне, оптика рассчитана на винтовки крупного калибра.

    Тепловизионный прицел пт14 оснащен режимом «картинка в картинке», встроенным баллистическим калькулятором и возможностью записи видео. Прибор обладает увеличенным временем работы и заряжаемым аккумулятором.

    Кроме того, представлена модель Pilad Amulet со встроенным лазерным дальномером, значительным объемом памяти и передачей записей по Wi-Fi.

    «Мы продолжим последовательно совершенствовать характеристики и потребительские свойства этого сегмента и будем расширять ассортимент продукции для активного времяпровождения», – заявил заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж продукции гражданского назначения Лев Борисов. Он добавил, что прицелы пользуются доверием у охотников и спортсменов, а инновационные решения широко применяются профильными специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» создал первый в России аппарат ингаляционной анестезии маиа-01.

    В среду госкорпорация на международной выставке ORELEXPO впервые показала скоростной охотничий патрон Igla Rocket и гражданский стрелковый комплекс.

    «Ростех» сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса для поражения целей на дальних дистанциях.

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    8 ноября 2026, 05:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил недопуск прессы к тайной тюрьме Нацгвардии под Киевом

    Киев задержал допуск прессы к тайной тюрьме для фильтрации информации

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что украинские власти намеренно ограничивали доступ журналистов к неофициальной тюрьме под Киевом для фильтрации информации.

    Власти Украины долго не пускали прессу на территорию частного дома в поселке Петропавловская Борщаговка, где обнаружили тайную тюрьму для бежавших военных и мобилизованных, чтобы успеть отфильтровать информацию, передает ТАСС.

    «Они вначале сами решали, что им делать дальше, как подавать прессе, какие срочные меры принимать, чтобы эта информация не расходилась», – отметил Дудчак.

    По словам эксперта, в итоге к месту событий допустили только подконтрольный властям пул журналистов. Он добавил, что западные издания уже начали освещать ситуацию в выгодном для Киева ключе.

    В начале ноября украинские СМИ сообщили об удержании вооруженными людьми около 40 человек в подвале частного дома под Киевом. Местные жители попытались выломать ворота, после чего против них применили слезоточивый газ.

    Позже полиция признала размещение в здании военнослужащих Нацгвардии Украины, а командующий ведомством Александр Пивненко назвал дом временным пунктом дислокации для мобилизованных и сбежавших военных.

    На фоне массовых протестов всех удерживаемых мужчин согласились отпустить для медицинского осмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг командование ВСУ откомандировало часть боевиков Нацгвардии Украины на усиление охраны секретных тюрем.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании участников протестов у неофициальной тюрьмы под Киевом. В понедельник из подвала под Киевом освободили часть удерживаемых лиц.

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    8 ноября 2026, 07:25 • Новости дня
    Авиаудар уничтожил в Харькове пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра»

    ВКС уничтожили в Харькове пункт дислокации отряда беспилотников «Птицы Мадяра»

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по Харькову, уничтожив пункт временной дислокации элитного подразделения украинских беспилотников «Птицы Мадяра».

    Командование украинской армии перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА «Птицы Мадяра» и «Ахиллес», пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Пункт временной дислокации одного из расчетов «Птиц Мадяра» уничтожен авиаударом в Харькове», – сообщил собеседник агентства.

    Он добавил, что российская авиация также поразила цели противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское в Харьковской области.

    Подразделение «Птицы Мадяра» было создано в 2022 году Робертом Бровди, который с лета 2025 года занимает должность командующего силами беспилотных систем украинских войск.

    В России он внесен в перечень террористов и экстремистов и заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию теракта в Курской области, жертвой которого стала военкор Анна Прокофьева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников в Харьковскую область для наращивания ударов по российскому приграничью.

    В понедельник командир орудия группировки войск «Север» с позывным Максилаб сообщил об использовании ВСУ ударных дронов из-за нехватки артиллерии в регионе.

    В прошлом месяце расчеты российских беспилотников уничтожили под Харьковом более 30 артиллерийских орудий и бронемашин противника.

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    8 ноября 2026, 22:49 • Новости дня
    IRNA: На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    IRNA: На острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы

    Tекст: Катерина Туманова

    Некоторое время назад на иранском острове Кешм были слышны четыре взрыва, сообщил корреспондент агентства IRNA.

    По данным агентства IRNA, на острове Кешм, вероятно, пострадали некоторые районы. Местные и провинциальные источники пока не прокомментировали этот момент.

    В этот же день Белый дом заявил о контроле президентом Дональдом Трампом ситуации в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США сообщил об ударе по иранской зенитной установке в районе острова Кешм. В среду он назвал конфликт с Ираном главной причиной поражения республиканцев на выборах в Конгресс.

    Иран 7 ноября заявил о том, что сбил американский беспилотник MQ-9. Кроме того, иранские военные уничтожили 16-й американский дрон MQ-1 над островом Кешм.

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    8 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

    Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона Пит Хегсет не собирается досрочно уходить в отставку из-за угрозы импичмента, сообщила газета «Wall Street Journal».

    Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

    «Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

    Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

    Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

    Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

    В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом команды президента США.

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