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    10 ноября 2026, 20:12 • Новости дня

    Полиция Казахстана проверила самолет Москва – Астана из-за сообщения о бомбе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Департамент полиции на транспорте МВД Казахстана не выявил взрывных устройств в прибывшем из Москвы самолете после сообщения о бомбе на борту.

    В ходе осмотра салона самолета авиарейса Москва – Астана взрывчатка и иные запрещенные предметы не обнаружены, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции на транспорте МВД республики.

    По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. В настоящее время аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

    За подобное преступление в Казахстане предусмотрен штраф в размере 48,2 тыс. долларов, а также ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет. Виновному также предъявляется иск о возмещении ущерба за ложный вызов. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Европе зафиксировали 15 сообщений о минировании пассажирских самолетов.

    Ранее спецслужбы Румынии начали поиск авторов ложных звонков.

    Военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту прибывшего из Праги лайнера.

    10 ноября 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров указал на теракты Киева против энергетической системы при поддержке ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим при поддержке Евросоюза наносит удары по критически важной энергетической инфраструктуре, причем не только российской, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Устойчивость мировой энергетической системы – неотъемлемое условие уверенного роста экономики и внедрения новых технологий», – заявил Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ».

    По словам главы МИД, цифровая трансформация резко увеличивает потребность в энергоресурсах, и, по оценкам Международного энергетического агентства, к 2030 году искусственный интеллект будет потреблять столько энергии, сколько сейчас вся Япония. Лавров отметил, что к этому росту энергопотребления мировому сообществу необходимо заранее подготовиться.

    Министр указал, что нормальную работу топливных рынков подрывают геополитическая напряженность, разрывы цепочек поставок, эскалация протекционизма, неправомерные санкции и захват иностранных танкеров. Он добавил, что дефицит инвестиций в традиционные энергоресурсы связан с попытками насильственно навязать единую «зеленую» повестку, которую он назвал непросчитанной и во многом авантюрной.

    «Чувствуя безоглядную поддержку Евросоюза, киевский режим уверовал в свою безнаказанность, осуществляя террористические атаки на критически важную инфраструктуру, причем не только российскую», – подчеркнул он.

    Лавров напомнил об ударах по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди главных акционеров которого Казахстан и США, а также о диверсиях на газопроводах «Северный поток». По его словам, призывы США к Украине прекратить провоцировать энергокризис игнорируются, а организаторы диверсий на «Северных потоках» до сих пор не были привлечены к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов.

    В Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 00:09 • Новости дня
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    Путин поздравил личный состав МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, отметив особое уважение общества к работе полиции и роль ведомства в защите прав граждан и суверенитета страны.

    «Поздравляю ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД России с Днём сотрудника органов внутренних дел», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин отметил, что профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел широко отмечается по всей стране и символизирует уважение к тем, кто честно выполняет долг, противостоит преступникам, защищает жизнь и права людей, безопасность и суверенитет страны.

    Он отдельно обратился к ветеранам, которые своим примером воспитали достойную смену, напомнил, что история МВД насчитывает более двух веков, а само ведомство является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы с широкими техническими и оперативными возможностями и расширенными полномочиями.

    Президент указал на положительные результаты по ряду направлений работы органов внутренних дел и призвал развивать эту динамику, усиливая борьбу с криминалом, нелегальным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также укрепляя общественный порядок и безопасность дорожного движения.

    Путин пообещал и дальше совершенствовать правовые и социальные гарантии для сотрудников МВД, повышать престиж сложной и рискованной профессии, поблагодарил руководство и личный состав за верность долгу и выразил уверенность в их готовности безупречно выполнить поставленные задачи.

    «Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого доброго вам, вашим родным и близким», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    В марте Путин подчеркнул важность решения проблемы некомплекта кадров в МВД и повышения материального обеспечения сотрудников.

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    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

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    9 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    МВД предложило разрешить электронную регистрацию заявлений о преступлениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел подготовило изменения в ведомственный приказ, которые позволят учитывать заявления о преступлениях и происшествиях в электронном виде без обязательного дублирования на бумаге.

    Ведомство намерено нормативно закрепить возможность регистрации сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях в цифровом формате, сообщается на сайте МВД. В настоящее время такой учет ведется исключительно на бумажных носителях.

    Новый способ регистрации будет применяться при наличии технической возможности и на основании правового акта руководителя территориального органа ведомства на окружном, межрегиональном или региональном уровне, а также по федеральной территории «Сириус». При этом сведения, зафиксированные в электронном виде, получат ту же юридическую силу и значимость, что и бумажные аналоги.

    Соответствующие изменения планируется внести в инструкцию о порядке приема и разрешения заявлений в территориальных органах МВД. Проект приказа уже проходит антикоррупционную экспертизу на едином портале проектов нормативных правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минюст внес предложение о получении документов о регистрации актов гражданского состояния в виде электронных выписок.

    В апреле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о росте доступности юридических процедур для россиян благодаря цифровизации.

    В прошлом году министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал о возможном введении функции подачи заявлений в правоохранительные органы на портале «Госуслуги».

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    9 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана

    Медведев встретился с зампредом Совбеза Казахстана Балаевой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с заместителем председателя Совбеза Казахстана Аидой Балаевой, назвав Казахстан близким и надежным другом России.

    Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в области обороны и безопасности, сообщил Медведев в Max.

    Он выразил надежду на продолжение тесного диалога по важным вопросам для развития народов двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Казахстан подписали план двустороннего сотрудничества между военными ведомствами на 2027 год.

    В мае глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал перспективным сотрудничество стран в космической сфере.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения с Касым-Жомартом Токаевым как дружеские и искренние.

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    8 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Рэпер Navai объяснил перерыв в выступлениях задержанием в Казахстане

    Рэпер Navai объяснил долгое отсутствие на сцене задержанием в Казахстане

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский рэпер Наваи Бакиров (Navai) на своем первом после перерыва сольном концерте в Москве рассказал поклонникам, что пауза в выступлениях была связана с его недавним задержанием правоохранительными органами в Казахстане.

    Сольное выступление рэпера на площадке VK Stadium изначально планировалось на 22 октября, но было перенесено на 8 ноября. Открывая концерт, исполнитель обратился к поклонникам и объяснил свое долгое отсутствие, передает РИА «Новости».

    «Привет, Москва! Так давно не выступал, сидел кое-где», – сказал Бакиров со сцены.

    Концерт начался с песни «Больше, чем ближе», которую артист посвятил своей бывшей девушке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Московской коллегии адвокатов Иван Миронов заявил о возможных проверках рэпера на границе Молдавии после выдворения из Казахстана.

    Адвокат артиста Рена Керимова опровергла информацию о депортации подзащитного.

    Департамент полиции Жамбылской области сообщил о выдворении исполнителя за пределы страны и прекращении в его отношении уголовного дела.

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    10 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Колокольцев назвал ключевые направления работы МВД

    Tекст: Антон Антонов

    Борьба с нелегальной миграцией, ИТ-преступлениями и снижение аварийности на дорогах рассматриваются в числе главных задач МВД России, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    «Сегодня Министерство внутренних дел в тесном взаимодействии с другими правоохранительными структурами последовательно реализует комплекс мер по контролю за оперативной обстановкой во всех субъектах России. Ключевые направления – раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с противоправными деяниями в сфере информационных технологий, нелегальной миграцией и наркобизнесом, обеспечение экономической безопасности, снижение аварийности на дорогах», – заявил глава МВД.

    Колокольцев отметил, что в центре внимания ведомства находятся также противодействие экстремизму, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и профилактика правонарушений в молодежной среде. Он поздравил сотрудников и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел, который ежегодно отмечается 10 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел.

    Колокольцев заявил о росте выявляемости схем незаконной миграции почти на треть.

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    9 ноября 2026, 09:44 • Новости дня
    В Казахстане завершили дело о выводе 427 млн долларов зарубежным казино

    АФМ: В Казахстане завершили дело о переводе 427 млн долларов онлайн-казино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование дела о переводе 427 млн долларов зарубежным онлайн-казино через инфраструктуру трех компаний.

    Следствие установило, что операции проводились в интересах интернет-казино, включая Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Uр, Vavada, Mostbet и 1Win, через сотни терминалов в различных банках. Общий объем операций составил 427 млн долларов, а расчетное комиссионное вознаграждение – 633,1 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АФМ.

    Для сокрытия назначения платежей использовались реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На их имя открывали терминалы интернет-эквайринга, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг. Средства переводились иностранным контрагентам, в том числе в криптовалюте.

    Организатор схемы находится под стражей. Суд арестовал четыре автомобиля и 227,9 тыс. долларов наличными, связанные с фигурантами. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Казахстана объявили в розыск граждан России и Украины по подозрению в организации онлайн-казино Pinco и Pin-Up.

    Также АФМ сообщило об изъятии элитных автомобилей и денег по делу казино 1Win.

    В том же месяце правоохранительные органы Казахстана объявили в розыск американца и украинку по подозрению в создании нелегальных игорных платформ Pin-Up и Pinco.

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    10 ноября 2026, 15:39 • Новости дня
    МВД анонсировало введение налога на неработающих родственников мигрантов

    МВД: С 2027 года мигранты будут платить налог за приехавших членов семьи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство внутренних дел инициировало принятие закона, по которому с 2027 года трудовые мигранты будут платить налог за каждого приехавшего в страну члена семьи, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    Колокольцев рассказал о введении в России с 2027 года дополнительного налога на трудовых мигрантов, передает РИА «Новости». «Нами инициировано принятие закона, который финансово ограничит возможность трудовых мигрантов привозить в Россию своих неработающих родственников. С 2027 года на каждого прибывающего члена семьи будет распространяться дополнительное налогообложение», – заявил он.

    Министр отметил, что принятие такого закона снизит нагрузку на социальный блок. По его словам, «нельзя жить в стране, пользоваться ее благами и не платить налогов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть сообщил о введении налога на неработающих родственников мигрантов с 2027 года.

    В июле Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.

    В апреле правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс об увеличении пошлины за оформление вида на жительство для иностранцев.

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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

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    10 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Колокольцев сообщил о двукратном росте числа выдворенных из России иностранцев

    МВД: Число выдворенных из России иностранцев-нарушителей выросло в два раза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За девять месяцев 2026 года количество иностранных граждан, выдворенных из России за нарушения, увеличилось более чем в два раза, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

    По словам главы МВД, улучшению работы полиции способствовало наделение ведомства новыми полномочиями. Колокольцев пояснил, что речь идет о праве правоохранительных органов самостоятельно принимать решения о выдворении иностранцев-нарушителей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Колокольцев сообщил о закрытии въезда в Россию для 290 тыс. иностранных граждан.

    В начале месяца миграционная служба МВД России отчиталась о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения.

    Летом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о двукратном росте числа выдворенных из Москвы иностранцев.

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    10 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    Туск объявил об ужесточении наказания за нападение на полицейских

    Туск: В Польше ужесточат наказание за нападение на полицейских

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о подготовке законопроекта, который увеличивает максимальный срок лишения свободы за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов до 10 лет.

    «Принимается решение об ужесточении ответственности за нападения на сотрудников полиции. Мы примем законопроект, согласно которому любое нападение на полицейского с применением предмета, угрожающего его жизни или здоровью, будет наказываться лишением свободы на срок до 10 лет», – цитирует Туска РИА «Новости».

    По его словам, новая норма коснется использования не только ножей и огнестрельного оружия, но и любых других предметов, способных причинить вред здоровью. Туск подчеркнул, что закон планируется применять с максимальной строгостью.

    В настоящий момент польский Уголовный кодекс предусматривает за нападение на полицейского при исполнении обязанностей штраф, ограничение свободы или тюремное заключение на срок до трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Польши Кароль Навроцкий наградил орденами двух обезвредивших террориста в Кракове полицейских.

    Напомним, местная полиция задержала пятерых возможных последователей преступника.

    В воскресенье Туск подтвердил обнаружение еще трех тел в доме устроившего стрельбу мужчины.

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    10 ноября 2026, 16:33 • Новости дня
    Полиция Кракова создала спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Полиция Польши: В Кракове создали спецгруппу для выяснения мотивов террориста

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воеводский комендант полиции Кракова Артур Беднарек распорядился создать специальную группу для всестороннего выяснения обстоятельств и мотивов теракта, совершенного 7 ноября.

    Воеводский комендант принял решение сформировать специальную группу в связи с нападением 7 ноября, которое квалифицировано как убийство нескольких лиц террористического характера, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

    К работе привлекли наиболее опытных сотрудников краковского полицейского управления. Главной задачей спецгруппы станет всестороннее выяснение обстоятельств трагедии и установление мотивов преступника, уточнили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник прокуратура Польши выразила намерение продолжить расследование дела о краковском террористе после смерти открывшего стрельбу мужчины.

    Напомним, в результате стрельбы по прохожим из автомобиля в Кракове погибли шесть человек. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее терактом.

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    10 ноября 2026, 15:46 • Новости дня
    МВД назвало число состоящих в реестре контролируемых лиц иностранцев

    МВД: В реестре контролируемых лиц в России числятся 820 тыс. иностранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В реестре контролируемых лиц в России числятся порядка 820 тыс. иностранных граждан, из которых 140 тыс. составляют дети, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

    Во вторник глава ведомства принял участие в «Правительственном часе» в рамках пленарного заседания Совета Федерации, передает РИА «Новости». Колокольцев напомнил о начале работы реестра контролируемых лиц с начала 2025 года. По его словам, реестр выступает эффективным инструментом «для понуждения нелегалов к выезду из страны».

    Лицам из реестра запрещено управлять транспортом, регистрировать брак, кроме того, им блокируют счета.

    «На сегодняшний день в реестре числится порядка 820 тыс. иностранных граждан, из которых 140 тыс. – несовершеннолетние, 210 тыс. – женщины», – сказал глава МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о сокращении числа преступлений с поддельными документами в Московском регионе в три раза.

    Правоохранительные органы пресекли с начала года более 3,5 тыс. преступлений в сфере организации незаконной миграции в страну.

    Колокольцев назвал борьбу с нелегальной миграцией в числе главных задач ведомства.

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