Полиция Казахстана проверила самолет Москва – Астана из-за сообщения о бомбе

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе осмотра салона самолета авиарейса Москва – Астана взрывчатка и иные запрещенные предметы не обнаружены, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции на транспорте МВД республики.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личности и задержания подозреваемого. В настоящее время аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

За подобное преступление в Казахстане предусмотрен штраф в размере 48,2 тыс. долларов, а также ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет. Виновному также предъявляется иск о возмещении ущерба за ложный вызов. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Европе зафиксировали 15 сообщений о минировании пассажирских самолетов.

Ранее спецслужбы Румынии начали поиск авторов ложных звонков.

Военная полиция Нидерландов сообщила об отсутствии взрывных устройств на борту прибывшего из Праги лайнера.