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    10 ноября 2026, 20:19 • Новости дня

    Макроны подали новый иск против назвавшей Брижит мужчиной журналистки

    Макроны обвинили американскую журналистку Кэндис Оуэнс в клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс, заявившей, что первая леди родилась мужчиной.

    Иск подан в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября, пишет газета Parisien. В документе более чем на 400 страниц содержится около 88 эпизодов предполагаемой клеветы, передает РИА «Новости».

    По версии четы Макрон, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила свои заявления, а «усилила распространение лжи». Журналистка неоднократно заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Супруги добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Адвокат Том Клэр заявил, что Макроны готовы приехать в США на заседание и предоставить фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре умерла французская журналистка Наташа Рей, инициировавшая расследование о гендерной принадлежности Брижит Макрон.

    В мае жители Франции получили условные сроки за внесение данных о супруге президента под мужским именем в налоговую декларацию.

    В январе парижский суд осудил десять человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере первой леди.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    9 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции

    Самый титулованный дзюдоист Ринер объявил о выдвижении в президенты Франции

    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самый титулованный в истории дзюдоист Тедди Ринер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

    «Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию», – заявил Ринер в интервью газете Le Parisien.

    Главной целью он назвал «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий». Кампания Ринера пройдет под лозунгом «Франция, которую мы хотим».

    Тедди Ринер является самым титулованным дзюдоистом в мире по количеству олимпийских золотых медалей и побед на чемпионатах мира. У него пять золотых медалей Олимпийских игр и 11 индивидуальных титулов чемпиона мира. Он выступает в весовой категории свыше 100 кг.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост второй срок подряд. Одним из фаворитов на предстоящих выборах является лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу упоминания Украины отсутствовали в предвыборной программе партии «Непокоренная Франция».

    В пятницу кандидат в президенты Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал на вред помощи Киеву для ЕС.

    В сентябре Марин Ле Пен назвали фаворитом на выход во второй тур президентских выборов 2027 года.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    8 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Захарова: Макрон построил секретный бункер для защиты от собственных граждан

    Мария Захарова объяснила появление секретного бункера у президента Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайный бункер президента Франции Эммануэля Макрона предназначен для защиты от собственного народа, а не от внешних угроз.

    Тайный бункер понадобился президенту Франции Эммануэлю Макрону не для укрытия от внешней опасности, а для спасения от недовольных жителей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда».

    «Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан», – заявила она.

    Ранее издание The Telegraph опубликовало данные о наличии у Макрона тайного бункера за пределами Парижа. Британская газета сослалась на книгу журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено «Новая армия теней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Французские правоохранительные органы попытались разогнать колонну недовольных ростом цен манифестантов с помощью спецсредств.

    Ранее участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело главы государства.

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    10 ноября 2026, 13:41 • Новости дня
    Злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца из церкви во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из базилики Сен-Николя-де-Пор во французском регионе Лотарингия похитили и сожгли мощи святого Николая Чудотворца, сообщил местный приход.

    Священник базилики подал заявление в полицию об обнаружении кражи реликвария, в котором находились останки святого Николая, епископа Мирликийского. Полиция оперативно установила личность вора и задержала его, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу и приход церкви.

    На допросе задержанный признался, что разбил витрину, а затем сжег и раздавил реликвию. Свои действия он объяснил «борьбой с фетишизмом», приравняв поклонение мощам к суеверной практике.

    «Помимо культурной ценности этого предмета, сегодня нас глубоко задевает прежде всего то, что это является серьезным посягательством на нашу историю, нашу веру и религиозное преклонение поколений паломников», – заявили в приходе.

    Глава ассоциации «Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор» Дени Буркен уточнил, что уничтоженная реликвия представляла собой фрагмент кости длиной около 2 см. Он хранился в стеклянном футляре отдельно от других мощей в сокровищнице базилики. Буркен отверг утверждения вора о «фетишизме», подчеркнув, что церковь поклоняется не мощам, а Богу, а почитание мощей призвано выразить уважение к тем, кто жил в верности Христу. Это уже третье нападение на базилику с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный ножом мужчина проник в католический храм на востоке Франции.

    В мае преступники во Франции сменили тактику краж из культурных учреждений на налеты с угрозами.

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    8 ноября 2026, 16:59 • Новости дня
    Протесты во Франции объяснили усталостью от финансовой помощи Киеву

    Monde: Протесты во Франции стали результатом усталости от поддержки Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные выступления молодежи во Франции стали следствием общеевропейской усталости граждан от финансовой поддержки Украины на фоне внутренних экономических проблем.

    Акции недовольных начались в пригородах Парижа в середине сентября с выступлений старшеклассников с требованиями улучшить состояние школ, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

    «Не вызывает сомнений, что недовольство этой молодежи, ставшее символом поколения, пострадавшего от геополитических событий, является частью растущего европейского явления, описываемого как «усталость от войны», то есть усталости от войны на Украине», – отмечается в публикации.

    Доцент кафедры международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл пояснил, что поддержка Киева среди европейцев дала трещину еще в 2023 году из-за роста цен на энергоносители. Граждане перестали видеть реальные перспективы победы и сочли отправку денег бессмысленной.

    Февральский опрос компании YouGov показал готовность жителей Франции, Германии, Испании и Италии к уступке территорий ради достижения мира. По словам социолога Лоренцо Преглиаско, европейское общество считает компромисс предпочтительнее военной поддержки украинской стороны.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал потребность Москвы в долгосрочных договоренностях о прочном мире, а не в краткосрочной остановке конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования поддержки Киева.

    В субботу французская полиция попыталась разогнать протестующих в Лионе с помощью слезоточивого газа.

    В пятницу кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри Евросоюза из-за финансирования украинской стороны.

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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

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    9 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупнейший французский профсоюз призвал продолжить массовые протесты

    Профсоюз CGT призвал продолжить массовые протесты во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране из-за недостаточных мер правительства.

    Французские власти объявили о ряде мер после нескольких недель манифестаций, пообещав проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 1,6% с декабря и ввести ряд льгот на энергоносители, передает РИА «Новости». «Мы пришли за ответами после небывалого социального движения молодежи и трудящихся. Правительство нам предлагает крохи… Профсоюзное объединение работников госсектора объявило о новом дне протестов, забастовок и демонстраций 17 ноября», – заявила Бине.

    По словам генсека CGT, минимальную зарплату в любом случае должны были проиндексировать в январе 2027 года, поэтому реальная надбавка сопоставима со стоимостью килограмма помидоров. Бине подчеркнула, что протестное движение не прекратится, пока правительство не прислушается к требованиям граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике первопричиной французских беспорядков.

    В четверг Софи Бине заявила о выходе более 250 тыс. человек на протесты во французских городах.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых забастовок.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    9 ноября 2026, 20:40 • Новости дня
    Хакер взломал базу с данными 23 млн клиентов автосервисов во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Взломщик под псевдонимом ChimeraZ заявил о получении доступа к базам данных автосервисов во Франции, содержащим личную информацию почти 23 млн клиентов.

    Хакер сообщил о взломе базы данных, связанной с автосервисами группы SGS, в которой содержится информация о клиентах. Предположительно, речь идет о сервисах технического контроля Securitest, Auto Securite и Vérif'Autos, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.

    По данным телеканала, украденная база данных может содержать около 40 млн автомобильных номеров и связанных с ними личных сведений.

    Ответственность за кибератаку взял на себя хакер под псевдонимом ChimeraZ. Он уже находится в розыске за другие кражи данных, от которых пострадали политические партии, пожарная служба и административные органы региона О-де-Франс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.

    В октябре во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержали троих подростков.

    В прошлом году хакеры заявили о получении доступа к личной информации свыше 16,4 млн жителей Франции после взлома баз министерства внутренних дел.

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