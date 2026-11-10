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    10 ноября 2026, 20:07 • Новости дня

    Выплаты за поврежденный ВСУ автотранспорт установили в ДНР

    В ДНР ввели компенсации до 1 млн рублей за поврежденный ВСУ автотранспорт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой народной республике ввели компенсационные выплаты за поврежденный из-за атак Вооруженных сил Украины автотранспорт в размере до 1 млн рублей, соответствующий указ подписал глава региона Денис Пушилин.

    Единовременная выплата предусмотрена для зарегистрированных в ДНР граждан. Размер компенсации будет определяться на основании отчета об оценке или акта экспертного исследования, передает ТАСС.

    При утрате транспортных средств категорий L3 и А выплата ограничивается 350 тыс. рублей, при повреждении – 87,5 тыс. рублей. Владельцы утраченного транспорта категорий М1, М1G, N1, N1G и B смогут получить до 1 млн рублей, за поврежденный – 250 тыс. рублей.

    Отмечается, что размер выплаты включает расходы на оценку повреждений (до 12 тыс. рублей). Порядок предоставления компенсаций будет утвержден Минтрудом республики. Соответствующий указ вступил в силу во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о необходимости выплаты Киевом репараций в размере более 1 трлн рублей для восстановления республики.

    До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил общие разрушения гражданской инфраструктуры в российских регионах более чем в 1 трлн рублей.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.


    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом

    Набиуллина сочла высокий рост цен самым несправедливым налогом

    Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме назвала высокий рост цен самым несправедливым из всех возможных видов налогов.

    Руководитель Центробанка отметила крайне негативное влияние инфляции на благосостояние граждан, передает ТАСС.

    «Могу только подчеркнуть, что из всех возможных налогов высокий рост цен – это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям», – заявила Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением.

    В сентябре глава ЦБ назвала обеспечение ценовой стабильности задачей регулятора.

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    10 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    Госдума отклонила законопроект о введении штрафов за опасное вождение
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума отклонила законопроект, предусматривающий административную ответственность и штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение, сообщил зампред комитета нижней палаты по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый.

    Документ внесла в июне 2024 года группа депутатов от ЛДПР. Проект предлагал дополнить КоАП новой статьей, устанавливающей наказание за опасное вождение. Инициатива также предусматривала лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение, передает РИА «Новости».

    «Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно», – заявил Погорелый.

    Депутат пояснил, что при субъективном взгляде инспектора вынужденный маневр, такой как экстренное торможение перед внезапно выбежавшим пешеходом, может быть квалифицирован как опасное вождение. Камеры фото- и видеофиксации также не отличат намеренное хамство от вынужденного действия, что создает почву для нарушений прав добросовестных водителей.

    Погорелый добавил, что за каждый отдельный элемент опасного вождения уже установлена административная ответственность, а для борьбы с умышленным хулиганством на дороге есть работающий механизм, по которому автохамов привлекают к уголовной ответственности. «Санкции здесь жестче, чем предлагал законопроект – штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. Работа в этом направлении продолжается на площадке МВД и Минтранса. Безопасность на автодорогах – приоритет нашей работы», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за вождение без прав до 30 тыс. рублей.

    В августе прошлого года депутат Сергей Колунов сообщил о возможном повышении административных штрафов за нарушение нормативов шума автомобилями в ночное время.

    Летом прошлого года Госдума одобрила увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию полиции до 10 тыс. рублей.

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    10 ноября 2026, 00:41 • Новости дня
    Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске
    Удар БПЛА привел к массовому отключению света в Луганске
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники нанесли удар по энергосистеме Луганской народной республики, что привело к массовым отключениям электричества в Луганске и других муниципалитетах, сообщило правительство ЛНР.

    «Вражеский БПЛА ударил по энергосистеме республики. Удар ВФУ привел к массовому отключению электроэнергии в Луганске и других муниципалитетах республики», – говорится в сообщении регионального правительства в «Максе».

    Отмечается, что из-за риска повторных ударов восстановительные работы могут быть осложнены. Специалисты будут действовать с учетом обстановки и мер безопасности. Минтопэнерго ЛНР обещает информировать о ходе восстановления электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье подача электричества в городе Снежное ДНР нарушилась в результате удара украинских беспилотников по энергообъектам ЛНР.

    В субботу более 300 тыс. абонентов в регионе остались без света из-за атаки дрона.

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    8 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    В Чувашии обнаружили затонувший автомобиль с пятью молодыми людьми

    МВД: В Чувашии затонул автомобиль с пятью пассажирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми, сообщили в МВД по Чувашии.

    «Вечером 7 ноября в полицию поступило сообщение, что накануне вечером 22-летний житель Новочебоксарска выехал из дома на своей автомашине ВАЗ-2121 в компании друзей и пропал», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

    В ходе поисков на берегу реки Цивиль в промышленной зоне Новочебоксарска обнаружили следы автомобиля.

    По предварительным данным, 22-летний горожанин уехал кататься с двумя приятелями и двумя подругами. Внедорожник нашли в реке на глубине 3–4 метров.

    На месте работают полицейские и спасатели, они извлекают автомобиль из воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Чувашии три человека пострадали в результате ДТП с лосем.

    В результате столкновения трех автомобилей на автодороге А-151 погибли четыре молодых человека.

    Также в Татарстане водитель грузовика погиб после столкновения с пассажирской пристанью и падения машины в воду.

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    8 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Завершились поиски всех погибших в затонувшей машине в Чувашии

    Найдены тела всех пятерых погибших в затонувшем автомобиле в Чувашии

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели завершили поисковую операцию, подняв со дна реки Цивиль в Чувашии затонувший автомобиль с телами пятерых погибших, сообщил глава Новочебоксарска Александр Алексеев.

    «Спасатели подняли со дна реки Цивиль автомобиль, в котором находились тела еще двоих погибших. Таким образом, поисковые работы завершены», – написал Алексеев в канале на платформе Мах.

    По словам главы Новочебоксарска, родным и близким погибших оказывают психологическую помощь специалисты МЧС. Он выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии, отметив, что эта невосполнимая потеря потрясла весь город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в реке Цивиль под Новочебоксарском нашли затонувший внедорожник с пятью молодыми людьми.

    Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с лосем на трассе в Чувашии.

    В результате столкновения трех автомобилей в Чувашии погибли четыре молодых человека.

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    8 ноября 2026, 12:18 • Новости дня
    Досмотр машин сканером на Крымском мосту со стороны Тамани решили приостановить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досмотр автомобилей на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят в ночь на 10 ноября, сообщили в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Вниманию водителей! С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам», – сообщает инфоцентр.

    Рейсовые автобусы будут досматривать в ручном режиме. Инфоцентр просит учесть данную информацию при планировании поездки в республику, заблаговременно выбрать оптимальное время выезда или альтернативный маршрут.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы. Перед въездом на мост с двух сторон в целях безопасности установлены посты досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее затор на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив сократился.

    Также проезд транспортных средств по мостовому переходу через Керченский пролив приостановили.

    Кроме того, движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

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    8 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Евросоюзу предрекли новые кредиты на 40 млрд евро для помощи Украине

    Welt: Евросоюзу придется привлечь 40 млрд евро новых кредитов ради Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюзу потребуется привлечь более 40 млрд евро новых совместных кредитов для финансирования Украины из-за нехватки доходов от замороженных российских активов.

    Евросоюз намерен выделить Киеву новый транш в размере 46 млрд евро, однако доходов от замороженных российских активов для этого окажется недостаточно, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

    «Помощь Украине допустима только в том случае, если она не приведет к сокращению социальных расходов у нас», – заявил депутат немецкой партии «Левые» Дитмар Бартш.

    По подсчетам издания, общий объем совместных заимствований Брюсселя на нужды Украины может превысить 200 млрд евро, при этом 166 млрд евро уже перечислены Киеву. Использование основного капитала российских активов невозможно по юридическим причинам, а доходы от них за последние два года составили лишь около 8 млрд евро.

    В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством и предупреждали об ответных мерах в случае попыток их конфискации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министерство финансов Украины сообщило о получении почти 50 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

    Ранее Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита на выплаты военнослужащим.

    Также бельгийский депозитарий Euroclear перечислил Киеву 6,6 млрд евро прибыли от замороженных средств России.

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    8 ноября 2026, 21:42 • Новости дня
    В ДТП с грузовиком в Калужской области один ребенок погиб и еще двое пострадали

    В ДТП с выехавшей на встречку иномаркой под Калугой погиб ребенок

    Tекст: Ольга Иванова

    В Боровском округе Калужской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, в результате погиб восьмилетний ребенок, еще два ребенка и взрослый пострадали.

    На 404-м км автодороги А-108 МБК в Калужской области водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Камазом», который от удара опрокинулся на автомобиль Chery, сообщает региональное УМВД в «Макс».

    В результате погиб пассажир Chery – восьмилетний ребенок. Также пострадали водитель BMW и два ребенка 2020 и 2021 годов рождения, находившиеся в этом автомобиле.

    На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Москвы ребенок погиб в результате наезда легкового автомобиля на препятствие.

    В Михайловском районе Рязанской области девятилетний ребенок погиб в ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков.

    Ребенок погиб при столкновении вылетевшей на встречную полосу легковой машины с автобусом в Московской области.

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    8 ноября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российский посол допустил старт сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Посол России Кураков допустил запуск сборки автомобилей Lada в Сенегале

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в африканской стране Дмитрий Кураков заявил, что на закрытом заводе ГАЗ в Сенегале могут начать сборку отечественных автомобилей марки «Лада».

    Производство российских автомобилей «Лада» может быть организовано на территории Сенегала, передает РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о существовании закрытого в настоящее время завода по сборке грузовиков и автобусов ГАЗ в африканском государстве.

    «Мы не исключаем возможности, что на базе этого завода можно было бы собирать и наши автомобили, в том числе «Лады». Я помню, лет 25 назад они пользовались очень большой популярностью и в Сенегале, и в соседних странах», – сказал Кураков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АвтоВАЗ сообщил об увеличении экспорта на 31%.

    Ранее глава автоконцерна Максим Соколов назвал актуальной локализацию машин Lada в Иране.

    Также компания запустила розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura.

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    8 ноября 2026, 11:03 • Новости дня
    Выдача ипотеки в России выросла в сентябре почти на 40%

    Российские банки в сентябре выдали 129,5 тыс. ипотечных кредитов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В сентябре российские банки увеличили выдачу ипотечных кредитов почти на 40% по сравнению с августом, оформив 129,5 тыс. жилищных ссуд.

    В сентябре российские банки выдали 129,5 тыс. жилищных ссуд против 92,8 тыс. месяцем ранее. Объем новых кредитов вырос на 57% и составил 624,87 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

    Средний размер жилищного кредита в первый месяц осени достиг 4,8 млн рублей. В августе этот показатель составлял 4,3 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о выдаче 226,7 тыс. льготных кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека».

    Минфин заявил об улучшении жилищных условий более 2 млн российских семей за счет льготного финансирования.

    Также молодые россиянки стали брать жилищные кредиты значительно чаще ровесников-мужчин.

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    8 ноября 2026, 09:22 • Новости дня
    Юрист предупредил об угрозе лишения прав из-за сбитого лося

    Адвокат Цзен напомнил об угрозе лишения прав за оставление места ДТП с лосем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водитель рискует лишиться водительских прав или получить административный арест, если самовольно покинет место столкновения с лосем, даже если животное убежало в лес, заявил адвокат Матвей Цзен.

    «Самое главное – не уезжайте самовольно с места ДТП, даже если лось убежал в лес», – заявил Цзен. По его словам, за такое нарушение предусмотрено лишение прав на срок от одного до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток, передает ТАСС.

    Адвокат пояснил, что ДТП с лосем является полноценной аварией, так как дикое животное считается государственным имуществом. В связи с этим водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

    Кроме того, в случае ДТП необходимо вызвать полицию. При наличии ранения у животного об этом нужно обязательно сообщить, чтобы правоохранители привлекли специалистов. Цзен призвал не пытаться самостоятельно оказать помощь раненому зверю из-за возможной опасности.

    Увозить погибшего лося также запрещено, его судьбой должны заниматься уполномоченные службы, заключил адвокат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу адвокат Дмитрий Рощин предупредил о риске признания виновным в ДТП из-за использования летней резины зимой.

    В четверг Московская Госавтоинспекция сообщила о гибели двух лосей в результате ДТП в Зеленограде.

    Автоюрист Лев Воропаев допустил привлечение водителей к уборке улиц за неуплату штрафов и вождение без прав.

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    9 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    В Госдуме одобрили проект об ответственности филиалов иностранных банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять законопроект о распространении на филиалы иностранных банков ответственности за финансовые нарушения.

    Документ разработан в связи с недавним разрешением таким организациям обслуживать юридических лиц, передает РИА «Новости». Новые нормы призваны устранить правовой пробел и исключить необоснованные преференции для иностранных банков перед российскими кредитными организациями.

    Уголовный кодекс дополняется статьей о незаконном воспрепятствовании деятельности временной администрации иностранного банка. Наказание предусмотрено за блокирование доступа в помещения, отказ передать документы и сокрытие баз данных, повлекшие крупный ущерб.

    Кроме того, упоминание филиалов зарубежных кредитных организаций вносится в действующие статьи о фальсификации финансовых документов, незаконных валютных операциях, дискредитации Вооруженных сил и махинациях с арестованным имуществом. Ответственность будет наступать в случаях, когда подобные действия создали помехи или привели к прекращению работы учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума обязала российские финансовые организации размещать актуальную информацию о стоимости платежных услуг.

    В январе нижняя палата парламента приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование.

    В прошлом году в Госдуму внесли поправки об увеличении для банков штрафов за нарушения при продаже финансовых продуктов.

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    8 ноября 2026, 03:58 • Новости дня
    Бывший глава Центробанка Парагвая арестован по делу о финансовом скандале

    Экс-глава Центробанка Парагвая Карвальо отправлен под арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Парагвае постановил заключить под предварительный арест бывшего главу Центрального банка Карлоса Карвальо в связи с делом о финансовом скандале вокруг Ueno Bank.

    Суд постановил поместить бывшего руководителя регулятора под стражу в специализированное подразделение Национальной полиции на первоначальный срок в 15 дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету El Nacional.

    Уголовное дело против Карвальо возбудили после предъявления прокуратурой обвинений на фоне кризиса Ueno Bank. Этот же скандал привел к отстранению от должности бывшего президента страны Сантьяго Пеньи и последующему предъявлению ему обвинений.

    Центральный банк Парагвая начал процедуру урегулирования ситуации с кредитной организацией после падения ее коэффициента платежеспособности ниже 50% от минимального уровня. Вкладчики банка вышли на уличные протесты из-за заморозки миллионов счетов, потребовав возврата средств и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье суд оставил бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью под временным арестом в рамках дела о крахе Ueno Bank.

    В субботу бывшего главу государства арестовали в его доме в Асунсьоне. В четверг Пенья решил досрочно оставить свой пост на фоне массовых протестов вкладчиков из-за проблем кредитной организации.

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