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    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
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    10 ноября 2026, 19:37 • Новости дня

    Европа будет получать электроэнергию из Азербайджана и Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали во вторник в Турции «Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергии», которое обеспечит поставки в Европу электроэнергии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Минэкономики Грузии, данные страны станут акционерами совместного предприятия, сроки создания которого не уточнены. Стороны обязались создать энергетический коридор мощностью 2-3 тыс. мегаватт для поставок электроэнергии в Турцию и далее в Европу.

    Ожидается, что соглашение укрепит энергетическую безопасность подписантов и стран-партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в настоящее время также разрабатывается проект прокладки кабеля Black Sea Energy мощностью 4 тыс. МВт и протяженностью 1195 км. Завершение проекта планируется к 2030 году.

    Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии по дну Черного моря из Азербайджана и Грузии в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и другие страны Европы.

    10 ноября 2026, 09:53 • Новости дня
    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине

    Politico: Вашингтон призвал включить Европу в переговорный процесс по Украине

    США потребовали допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта, сообщает Politico.

    Американские представители пытаются убедить Россию позволить европейским государствам присоединиться к следующему раунду диалога по украинскому кризису. Ожидается, что встреча в Абу-Даби во вторник станет последней без полноправного участия Европы, пишет Politico.

    «Нам нужна Европа за столом переговоров», – заявил изданию неназванный американский чиновник. Он добавил, что предложение Вашингтона заключается во включении европейцев в дискуссию после текущей трехсторонней встречи. Американская сторона также поприветствовала телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии Владимиру Путину и отметила необходимость расширения прямых контактов между Европой и Москвой.

    Консультации в Абу-Даби проходят без участия европейских чиновников из-за возражений российской стороны, хотя посланники США планируют с ними советоваться. Первый день переговоров посвятят гарантиям безопасности для Украины и возможному пересмотру архитектуры европейской безопасности, а второй день – территориальным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречу в Абу-Даби планируется посвятить согласованию принципов, которые одобрят по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 04:41 • Новости дня
    Пентагон заявил о конце эпохи субсидирования обороны Европы
    Пентагон заявил о конце эпохи субсидирования обороны Европы
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон завершает эпоху субсидирования обороны Европы и ожидает от союзников по НАТО более справедливого распределения ответственности, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте, Хегсет заявил, что Белый дом в рамках внешнеполитической концепции «Америка прежде всего» и стратегии национальной обороны пересмотрел принципы, которые держались 80 лет, передает ТАСС.

    «Например, мы пересматриваем наши отношения с Европой, завершаем эпоху субсидирования обороны и требуем от союзников реального распределения бремени ответственности», – сказал он.

    Хегсет подчеркнул, что новая стратегия требует от европейских партнеров не только увеличения военных расходов, но и большей самостоятельности в обеспечении собственной безопасности в рамках союзнических обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет заявил о начале самого масштабного со времен окончания Второй мировой войны пересмотра подходов к национальной безопасности в Вашингтоне.

    В мае глава Пентагона заявил об отказе американской администрации брать на себя расходы по защите состоятельных государств.

    В прошлом году Хегсет заявил об окончании эпохи единственного гаранта безопасности европейских стран со стороны Вашингтона.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    10 ноября 2026, 16:52 • Новости дня
    Евродепутат назвал фантастикой доклады ЕК по правам человека на Украине

    Евродепутат Картайзер: ЕК искажает ситуацию с правами человека на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия намеренно искажает ситуацию с правами человека на Украине ради ускорения вступления страны в Евросоюз.

    По его словам, Европейская комиссия объявляет неудобные факты российской пропагандой и стремится добиться вступления Украины в объединение любой ценой, передает РИА «Новости».

    «К Украине явно относятся гораздо более благосклонно, чем к другим кандидатам. Доклады, касающиеся Украины, представляют собой чистую политическую фантастику. Это относится ко всем сферам и, разумеется, также к области прав человека», – заявил Картайзер.

    Евродепутат отметил, что поводом для такой оценки стали сообщения о незаконном содержании людей под стражей и жестоком обращении с ними на объекте в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    На прошлой неделе Еврокомиссия констатировала неспособность Киева реализовать большую часть плана реформ в области верховенства права.

    В сентябре Картайзер связал падение поддержки Киева жителями европейских стран с масштабной коррупцией в государстве.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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    10 ноября 2026, 12:03 • Новости дня
    Скончался один из основателей независимой Грузии

    Скончался один из основателей независимой Грузии Бурчуладзе

    Скончался один из основателей независимой Грузии
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший заместитель председателя парламента Грузии Немо Бурчуладзе, один из основателей независимой Грузии, скончался в возрасте 80 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Бурчуладзе был одним из самых приближенных сторонников первого президента Звиада Гамсахурдиа, в начале 1990-х бежал с ним из Грузии в Грозный, когда в результате гражданской войны в стране сменилась власть.

    Позже Бурчуладзе вернулся на родину, но в политических процессах участия почти не принимал.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил глубокие соболезнования, назвав Немо Бурчуладзе «выдающимся представителем национально-освободительного движения и подписантом Акта о независимости Грузии».

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    10 ноября 2026, 14:57 • Новости дня
    Импорт из России в Грузию вырос более чем на 20%

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Импорт из России в Грузию за девять месяцев этого года вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,65 млрд долларов, сообщили грузинские СМИ во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Доля России в общем импорте Грузии выросла с 9,9 до 11,5%. На первом месте среди импортируемой продукции – нефтепродукты (около 308 млн долларов), на втором – сырая нефть (около 207 млн долларов) и нефтяные газы – более 192 млн долларов.

    Также в основных импортных продуктах из России в Грузию – зерновые (около 78 млн долларов) и подсолнечные масла (более 41 млн долларов).

    Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008, но активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Грузию выросли более чем в два раза за пять лет.

    Россия заняла третье место по объемам денежных переводов в Грузию.

    Также Россия стала лидером в списке стран-поставщиков нефтепродуктов в республику.

    Кроме того, объем ввоза российского растительного масла на грузинский рынок увеличился в два раза.

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    10 ноября 2026, 15:12 • Новости дня
    Украинский бизнес начал массово переносить дата-центры за рубеж

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за серьезных повреждений инфраструктуры украинские компании начали лавинообразно переносить свои системы обработки данных в западные области страны и государства Евросоюза, пишут местные СМИ.

    Из соображений безопасности украинские предприниматели начали массово переносить свои дата-центры в западные регионы страны и за границу, передает ТАСС со ссылкой на издание «Экономическая правда».

    По различным оценкам, на Украине насчитывается от 30 до 50 центров обработки данных. Из-за регулярных повреждений инфраструктуры эта индустрия сейчас переживает самый большой кризис за всю историю своего существования.

    «Киев стремительно пустеет с точки зрения физического присутствия цифровой инфраструктуры», – констатировал один из собеседников издания. Он добавил, что миграция из столичных дата-центров носит лавинообразный характер, в результате чего некоторые площадки опустели полностью.

    Представители бизнеса осознали недостаточную защищенность инфраструктуры, развивавшейся в Киеве годами. Участники рынка в разы увеличили инвестиции в европейские площадки из-за стремительного роста спроса. Ожидается, что к концу года соотношение зарубежных и внутренних мощностей выровняется до равных долей, а строительство новых центров в Евросоюзе выглядит более надежным вариантом по сравнению с расширением сети на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о повреждении около десяти центров обработки данных в Киеве.

    Военный аналитик Борис Рожин назвал серьезными барьеры для планов украинского руководства перенести дата-центры за границу.

    Российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

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    10 ноября 2026, 11:54 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии обвинил ЕС в блокировке контактов с Тбилиси

    Спикер Папуашвили: Брюссель запретил странам ЕС встречи с делегациями Грузии

    Tекст: Дмитрий Александрович, Тбилиси

    Брюссель отдал директивы о недопустимости двусторонних контактов стран ЕС с Грузией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью грузинским журналистам во время визита в Прагу глава высшего законодательного органа Грузии заявил, что «Брюссель отдал прямое указание столицам стран Евросоюза не встречаться с грузинскими делегациями».

    «Мы располагаем этой информацией из разных источников, – сказал он. – Это абсолютно непредставимо, как ведет себя объединение по отношению к стране-кандидату. Это советский подход!».

    «К счастью, не все в ЕС разделяют антигрузинскую позицию Брюсселя, чтобы не губить двусторонние отношения», – сказал Шалва Папуашвили.

    По его словам, «страны ЕС видят нашу роль, Грузия является важнейшим звеном «Срединного коридора», и та же Чехия получает значительные объемы энергоресурсов Азербайджана через Грузию».

    «Брюссель рассматривает нас не как суверенную страну, а в российском контексте, только думая, как использовать нас (против России). Это незрелая и недальновидная политика нынешнего руководства ЕС. Мы на такие рекомендации Брюсселя слепо не поддадимся», – отметил он.

    Председатель парламента Грузии был принят в Праге коллегой, а также первым вице-премьером Чехии и заместителем министра обороны.

    Брюссель обвиняет Тбилиси в якобы «откате от демократии», Грузия требует от ЕС равноправных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа европейских стран, неудовлетворенных политикой бойкота Брюсселя по отношению к Грузии.

    Также министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили сообщила о несогласии многих стран Евросоюза с «политикой обиды» Брюсселя.

    Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в искажении основополагающих ценностей Евросоюза.

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