НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.