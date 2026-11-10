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    10 ноября 2026, 20:38 • Новости дня

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей

    NASA предложило 500 тыс. долларов за разработку электрических ракетных двигателей

    НАСА объявило конкурс на разработку электрических ракетных двигателей
    @ Muhammed Ali Yigit/Anadolu Agency/REUTERS

    NASA объявило конкурс AMPERE Challenge с общим призовым фондом 500 тыс. долларов для американских компаний, разрабатывающих электрические двигатели для космических аппаратов. Участникам предстоит создать и продемонстрировать прототипы двигателей на эффекте Холла.

    Конкурс направлен на развитие двигательных установок средней мощности, востребованных для эксплуатации спутников, оборонных задач и исследования космоса, сообщает НАСА.

    Соревнование пройдет в три этапа. Победителями смогут стать до двух команд, каждая из которых получит до 250 тыс. долларов. Помимо денежных призов предусмотрен доступ к испытательным ресурсам и технологиям NASA, которые помогут оценить характеристики установок и усовершенствовать их. Участвовать могут коммерческие компании, зарегистрированные в США и ведущие основную деятельность на территории страны.

    Двигатели на эффекте Холла используют электрические и магнитные поля для управления заряженными частицами и их ускорения. Частицы выбрасываются с высокой скоростью, создавая тягу, которая приводит космический аппарат в движение. Указанный в условиях конкурса диапазон от 3 до 7 кВт относится к потребляемой электрической мощности.

    Такие установки создают значительно меньшую тягу, чем химические ракетные двигатели, однако гораздо экономнее расходуют рабочее тело. Они способны длительное время обеспечивать небольшое ускорение, постепенно меняя скорость или траекторию аппарата.

    Электрические двигатели этого типа уже применяются в космосе для коррекции орбит спутников и поддержания их положения. Повышение характеристик установок может расширить круг задач, для которых они подходят, включая продолжительные роботизированные исследовательские миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава НАСА Джаред Айзекман объявил о конкурсе для студентов США по проектированию лунной базы с призовым фондом 1 млн долларов. В субботу американская компания SpaceX сообщила о подготовке первого захвата ступени корабля Starship на стартовой площадке. В июле страны Евросоюза столкнулись с отставанием в космической гонке из-за дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных бюджетов.

    10 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный

    Мишустин: С Восточного впервые отправят на орбиту два частных спутника

    Мишустин анонсировал первый пуск частных спутников с космодрома Восточный
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В этом году с космодрома Восточный при поддержке государства впервые отправят на орбиту два частных космических аппарата, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «В этом году с космодрома Восточный впервые при поддержке государства будут запущены два частных спутника. Конечно, мы будем расширять такую практику, внедрять новые меры при обеспечении равных условий для отраслевых игроков и продолжим уделять особое внимание построению полноценной рыночной модели предоставления данных дистанционного зондирования Земли», – цитирует премьера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Президент Владимир Путин сообщил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный.

    В сентябре Баканов анонсировал первый пуск ракеты с частной площадки «Новый старт» на Восточном в 2027 году.

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    10 ноября 2026, 17:20 • Новости дня
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    Лихачев: Росатом в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной АЭС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Росатом» в 2027 году выберет один из пяти вариантов лунной атомной электростанции и начнет работу по ее созданию, заявил глава компании Алексей Лихачев.

    «У нас целых пять обликов, которые мы глубоко изучаем, от прямого преобразования ядерной энергии в электрическую до создания соответствующих турбинных установок. И мы должны в следующем году выбрать облик и запустить эту работу», – заявил Лихачев по итогам стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России». Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Росатома Алексей Лихачев заявил о планах России создать первую атомную электростанцию на Луне к середине следующего десятилетия.

    В мае власти Казахстана подтвердили начало строительства АЭС «Балхаш» под руководством российской госкорпорации в 2027 году.

    В апреле Алексей Лихачев сообщил об изучении Росатомом возможности разработки энергетической установки для спутника Земли.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 20:12 • Новости дня
    НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс

    Tекст: Игорь Иножарский

    НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.

    НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.

    «Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

    Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.

    Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.

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    8 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    Запуск российского спутникового интернета назвали залогом безопасности страны

    В ЦКбр назвали запуск системы спутниковой связи условием независимости России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета является для России вопросом технологической независимости.

    Эксперт считает развитие отечественных систем связи критически важным шагом, передает РИА «Новости». Ранее в научно-экспертном совете Совета безопасности отметили, что иностранные сервисы Starlink и OneWeb создают риски дестабилизации социально-политической обстановки в суверенных государствах.

    «Дело не в том, чтобы просто сделать свое. Нужно не зависеть от чужих мощностей, чужого влияния и политической обстановки. Сегодня мы дружим, завтра – нет, и ты уже без спутниковой навигации. Это вопрос безопасности и независимости страны», – подчеркнул Кузякин.

    Он привел аналогию со спутниковой навигацией, напомнив, что Россия разработала ГЛОНАСС в качестве альтернативы американской GPS. Эксперт выразил уверенность в успешном развертывании отечественной группировки широкополосного интернета на орбите.

    В настоящее время аэрокосмическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему «Рассвет». В марте 2026 года в космос вывели первые 16 аппаратов целевой группировки, а в июле прошел второй запуск. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее называл этот проект ответом на Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач сообщил о получении республикой терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет» для тестирования.

    Также новая партия отечественных аппаратов благополучно отделилась от ракеты-носителя.

    Кроме того, в России объявили о запуске первых 16 спутников связи.

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    9 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    ИКИ РАН: Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

    Корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота
    @ t.me/lpixras

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по своим очертаниям напоминает кота, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале. Публикация сопровождается фотографией, на которой видна корональная дыра в новой конфигурации: она напоминает кота сбоку, у которого отчетливо видны торчащие «уши» и вздернутый «хвост».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце образовалась огромная корональная дыра.

    Летом в центре солнечного диска образовалась необычная корональная дыра в форме правильного прямоугольного треугольника.

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    8 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    SpaceX назначила испытательный пуск Starship на середину ноября

    SpaceX решила провести 15-й испытательный пуск Starship 13 ноября

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания SpaceX планирует провести 15-й испытательный пуск ракетной системы Starship 13 ноября, впервые попытавшись захватить обе ступени во время полета.

    «Пятнадцатый пуск Starship может состояться уже в пятницу, 13 ноября, при условии получения разрешения от регулирующих органов», – сообщила компания.

    В SpaceX отметили, что окно для пуска будет доступно в 16:45 центрального стандартного времени (01:45 мск 14 ноября) и продлится 75 минут. Система Starship должна совершить около 14 кругов вокруг Земли за 22 часа. В ходе полета планируется первая попытка захвата тяжелого ракетного ускорителя Super Heavy V3 и самого корабля на стартовую площадку, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в рамках испытательного полета будут запущены 26 спутников Starlink V3. Успешное возвращение обеих ступеней станет важным шагом к созданию полностью многоразовой ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу SpaceX анонсировала первый захват второй ступени системы Starship в предстоящем 15-м испытательном пуске.

    Ранее глава компании Илон Маск сообщил о срыве очередного испытательного полета из-за отказа двигателей.

    Также испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом корабля завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой.

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    8 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал выпускные экзамены для четырех кандидатов в космонавты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил, что в декабре четыре кандидата сдадут выпускные экзамены для получения квалификации и возможности включения в экипаж.

    В декабре текущего года четыре кандидата пройдут выпускные испытания, после которых им присвоят квалификацию космонавтов-испытателей, передает ТАСС.

    «Сейчас идет заключительный этап нашей общей подготовки. Четыре человека [из числа] кандидатов готовятся сейчас к выпускному экзамену, который будет в декабре. И после этого экзамена они уже должны получить квалификацию космонавта-испытателя для того, чтобы можно было поступить в экипаж», – заявил Прокопьев.

    Он отметил, что общая космическая подготовка длится около двух лет и является самым интенсивным этапом. Кандидаты осваивают выживание в различных климатических условиях, полеты на самолетах, прыжки с парашютом и погружения под воду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду космонавт Сергей Прокопьев сообщил о сильном стрессе из-за разгерметизации корабля на орбите.

    Ранее специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы.

    Космонавт-испытатель Николай Тихонов заявил о формировании космических экипажей без учета психологической совместимости.

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    8 ноября 2026, 04:49 • Новости дня
    НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise

    НАСА запланировало запуск лунного ровера Promise на конец 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства намерено отправить аппарат Promise на поверхность Луны к концу 2028 года.

    Аппарат приземлится на лунную поверхность для реализации исследовательской миссии, которая продлится 18 месяцев, передает ТАСС.

    «Поскольку мы направляем на лунную поверхность наш самый ценный ресурс – астронавтов, мы хотим располагать данными, гарантирующими, что они способны выживать там, где раньше не ступала нога человека», – заявила помощник администратора НАСА по научным программам Ники Фокс.

    Питание ровера будет осуществляться с помощью ядерного генератора. При его создании используют элементы конструкции марсохода Curiosity. Аппарат оснастят спектрометром для определения химического состава лунной поверхности.

    В 2028 году в рамках миссии «Артемида-4» НАСА планирует осуществить высадку астронавтов на Луну. Глава ведомства Джаред Айзекман подтвердил неизменность сроков реализации миссии «Артемида-3», которая предполагает полет астронавтов на околоземной орбите в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.

    В пятницу журнал New Scientist узнал о подготовке НАСА к отправке робота GIMLI для исследования подземной лавовой трубки.

    В сентябре неполадки в двигателе корабля Starship поставили под угрозу график подготовки пилотируемых лунных миссий.

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    8 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    НАСА: Студенты из США спроектируют лунную базу за 1 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава НАСА Джаред Айзекман объявил о запуске конкурса с призовым фондом 1 млн долларов, в рамках которого американские студенты разработают проекты для будущей базы на Луне.

    Американское космическое ведомство предложило учащимся старших классов и вузов США внести свой вклад в создание лунной базы на Южном полюсе спутника Земли, сообщается на сайте НАСА.

    «Мы ищем студентов, готовых мыслить творчески, работать в команде и решать реальные проблемы, связанные с будущим НАСА на Луне», – заявил Айзекман.

    Постоянное присутствие человека на Луне проложит путь для будущих пилотируемых миссий на Марс, отметили в агентстве. Участникам конкурса предстоит разработать инновационные решения в шести категориях: производство и хранение энергии, строительство, системы жизнеобеспечения, передвижение по поверхности, сети связи и безопасность астронавтов.

    Регистрация на конкурс открыта до 25 января 2027 года. Проект позволит участникам развить навыки, необходимые для карьеры в космической отрасли, и поможет продвинуть новые концепции лунных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА открыло прием заявок в новый отряд астронавтов для подготовки к полетам на Луну и Марс.

    Ведомство заявило о намерении отправить аппарат Promise на поверхность спутника Земли к концу 2028 года.

    В субботу СМИ сообщили о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров.

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    10 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Мишустин назвал число спутников орбитальной группировки России

    Мишустин: Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская орбитальная группировка насчитывает почти 400 спутников, около 30 из них входят в систему «Рассвет», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По словам Мишустина, в регионах создаются мощности для серийного производства спутников, они должны снизить стоимость аппаратов примерно на треть, передает РИА «Новости».

    «В целом эти инициативы позволяют ускорить темпы наращивания собственной орбитальной группировки. Ее размер на данный момент достигает почти 400 аппаратов, около 30 из них входят в глобальную систему «Рассвет», которая предназначена для предоставления широкополосного доступа в сеть интернет», – заявил премьер-министр на стратегической сессии «Развитие космической деятельности». Он добавил, что система «Рассвет» увеличится за два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье создание собственной орбитальной системы широкополосного интернета назвали вопросом технологической независимости России.

    В конце октября первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки в следующем году.

    В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной спутниковой системы «Рассвет».

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    9 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Шойгу заявил о полной защищенности российской спутниковой системы «Рассвет»

    Шойгу: Спутниковая система «Рассвет» полностью защищена от внешнего воздействия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спутниковая система «Рассвет» компании «Бюро 1440» полностью защищена от физического, политического и экономического воздействия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивают ее защищенность от внешнего физического, политического, что крайне важно, и экономического воздействия», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

    Он также пригласил делегации стран СНГ в Москву для демонстрации работы системы «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ назвали «Рассвет» залогом массового управления беспилотниками на больших расстояниях.

    В воскресенье запуск российского спутникового интернета назвали вопросом технологической независимости страны.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

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    9 ноября 2026, 07:59 • Новости дня
    Телескоп в Чили обнаружил 52 невидимые ранее галактики

    Астрономы из Чили нашли 52 невидимые ранее галактики с запасами холодного газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международная группа астрономов под руководством исследовательницы Виктории Катан обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа, которые ранее оставались невидимыми.

    Большинство предыдущих поисков было сосредоточено на ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне звездных системах, передает РИА «Новости». Из-за этого объекты, в которых новые звезды рождаются менее интенсивно, оставались незамеченными.

    Чилийские ученые решили искать не свет, а холодный газ, из которого формируются светила. С помощью телескопа ALMA в пустыне Атакама они отследили сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, выдающие присутствие газовых облаков, и проанализировали спектральные данные. Примененный метод позволил увидеть объекты на стадии перехода к неактивному состоянию.

    Результаты анализа показали, что запасы газа в этих галактиках достигают триллиона масс Солнца, что указывает на их большой потенциал для звездообразования. При этом часть найденных систем почти не образует звезд из-за нагрева газа рождающимися светилами, лишающего его возможности сжиматься.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства запланировало отправку аппарата Promise на поверхность Луны.

    Также в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

    Кроме того, в тысяче световых лет от Земли открыли два необычных газовых гиганта размером с Юпитер.

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    10 ноября 2026, 04:25 • Новости дня
    Пентагон назвал космос сферой ведения войны

    Глава Пентагона Хегсет назвал космос сферой ведения боевых действий

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы должны обеспечивать превосходство в космическом пространстве, которое рассматривается как одна из сфер ведения боевых действий, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    «Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом», – заявил Хегсет.

    Во время выступления в Военно-морском колледже в Ньюпорте глава ведомства добавил, что в настоящее время наблюдается период беспрецедентного прогресса и перемен, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет сообщил об оценке вероятной стоимости создания окололунных и орбитальных военных средств.

    В сентябре председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил о необходимости подготовки американских военнослужащих к противостоянию в окололунном пространстве.

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

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    10 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Баканов назвал три главные цели российской ракетно-космической отрасли

    Глава Роскосмоса назвал создание лунной электростанции главной целью отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции, лунной электростанции и новых ракет главными целями развития ракетно-космической отрасли страны.

    По его словам, создание флагманских продуктов, принесение пользы для смежных отраслей и развитие космической экономики стали основными целями ракетно-космической отрасли России, передает РИА «Новости». «Все восемь федеральных проектов направлены на достижение трех главных целей развития отрасли. Первая – в рамках реализации нацпроекта «Космос» создаем флагманские продукты: ракету «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, лунную электростанцию мощностью от пяти до десяти киловатт и Российскую орбитальную станцию», – заявил Баканов.

    Запуск первого из шести модулей Российской орбитальной станции намечен на 2028 год. Второй целью Баканов обозначил пользу для смежных сфер, включая предотвращение ущерба в погодозависимых отраслях и применение спутниковых снимков для нужд картографии.

    Третьей задачей стало развитие экономики отрасли. Предприятия должны нарастить собственные инвестиции и уменьшить кредитную нагрузку. Кроме того, ожидается кратный рост рынка наблюдения за Землей с учетом государственного и коммерческого спроса. Значимой целью также признана цифровая трансформация, в рамках которой внедряются технологии искусственного интеллекта.

    Глава госкорпорации отметил эффективность компьютерного моделирования при расчете теплового режима двигателя для аппарата «Луна-ресурс». Роскосмос совместно с Росатомом и Курчатовским институтом также разрабатывает лунную атомную станцию в рамках проекта Международной научной лунной станции, в котором участвуют 16 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космической отрасли.

    Он объявил о готовности ракет-носителей для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну.

    В сентябре генеральный директор Роскосмоса анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля.

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