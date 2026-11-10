NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.