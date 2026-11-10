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    10 ноября 2026, 20:01 • Новости дня

    NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство США за первые девять месяцев года аккумулировало на специальном счете в Нью-Йорке более 12 млрд долларов доходов от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, пишет газета The New York Times (NYT).

    Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

    Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

    Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

    На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.

    9 ноября 2026, 19:50 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Минэнерго Саудовской Аравии: Нефтепровод Восток – Запад подвергся атаке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Магистральный нефтепровод Восток – Запад в районе саудовского города Медина подвергся атаке, возгорание ликвидировано, сообщил источник в министерстве энергетики королевства.

    В результате атаки на трубопровод в районе Медины возникло ограниченное возгорание, которое устранили аварийные бригады, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Инцидент обошелся без жертв и не повлиял на работу магистрали. Специалисты приняли необходимые меры для обеспечения безопасности объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    В сентябре Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти с использованием магистрального нефтепровода после ударов беспилотников.

    В том же месяце МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке на нефтепровод запущенных из Ирака беспилотников.

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    8 ноября 2026, 14:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе подорвались три нефтяных танкера

    КСИР: Три перевозивших нефть танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ормузском проливе подорвались и загорелись три нефтяных танкера, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Инцидент произошел на несанкционированном маршруте, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    «Сегодня с раннего утра до настоящего времени на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе подорвались и были охвачены сильным пожаром три перевозящих нефть танкера-нарушителя», – заявили в КСИР.

    Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ, практически остановилось из-за неурегулированного конфликта Ирана и США, начавшегося с ударов США и Израиля по иранским объектам 28 февраля. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о возгорании двух танкеров в Ормузском проливе после столкновения с минами.

    В среду четыре нефтяных танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    9 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали после заявления Трампа об Иране

    WSJ: Цена нефти упала ниже 100 долларов из-за слов Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили падение, а стоимость марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп заявил об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,3% – до 97,01 доллара за баррель, а марка West Texas Intermediate снизилась в цене на 0,7% – до 90,17 доллара за баррель, пишет Wall Street Journal.

    Котировки снизились, несмотря на сохраняющиеся риски для поставок ближневосточной нефти из-за недавних атак на объекты в Саудовской Аравии и инцидентов с танкерами в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    Депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о вероятном росте цен на нефть до 150 долларов в случае атаки США.

    На прошлой неделе мировые цены на энергоносители снизились в ожидании урегулирования конфликта между Ираном и США.

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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    9 ноября 2026, 22:53 • Новости дня
    Цена нефти Brent опустилась ниже 91 доллара

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 91 доллар, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть в понедельник ускорили снижение, передает РИА «Новости».

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,07% относительно предыдущего закрытия – до 91,42 доллара за баррель, при этом цена впервые с 1 сентября опускалась ниже 91 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI теряли 5,69%, опускаясь до уровня 85,68 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, стоимость барреля Brent впервые с начала сентября опустилась ниже 93 долларов.

    Стоимость Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления США об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

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    9 ноября 2026, 03:30 • Новости дня
    США получили треть нефтяной компании Венесуэлы по секретному контракту

    WP: США получили 35% в нефтекомпании Венесуэлы по тайному контракту

    Tекст: Катерина Туманова

    Газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром, передавшим Вашингтону долю в своей нефтяной компании.

    «Добро пожаловать в страну нефти», – говорил Бетанкур, встречая американских партнеров.

    В рамках соглашения Соединенные Штаты бесплатно получили 35% акций компании North American Blue Energy Partners, пишет The Washington Post.

    По условиям рассчитанного на 50 лет документа, Бетанкур обязан продавать 20% добываемой нефти в США по скидочной цене 30 долларов за баррель, что составляет менее трети от текущей рыночной стоимости. Американская сторона также имеет первоочередное право на покупку остальной нефти по рыночным ценам.

    Выплата дивидендов Бетанкуру по акциям заморожена до тех пор, пока объемы добычи не превысят 1 млн 15 тыс. баррелей в сутки, чего миллиардер планирует достичь к 2033 году.

    Первые поставки нефти начались в конце октября. Трамп назвал это «самой крупной нефтяной сделкой в мировой истории» и «трофеями» американского поглощения.

    Недавнее поражение республиканцев на промежуточных выборах ставит под сомнение долговечность контракта. Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо уже допустила возможность пересмотра этого соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация обсудила соглашение о долгосрочном военном присутствии в Венесуэле.

    Косачев объяснил причину похищения Мадуро американцами.

    В сентябре президент США заявил об обеспеченности его страны венесуэльской нефтью на 500 лет.

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    9 ноября 2026, 16:38 • Новости дня
    Хорватская компания JANAF приостановила поставки нефти в Сербию из-за аварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    Поступление нефти на сербское предприятие прекратилось в пятницу после аварии на участке трубопровода между городами Сисак и Славонски-Брод, передает ТАСС со ссылкой на радио и телевидение Сербии.

    Инцидент произошел в результате ремонтных работ, которые проводил сторонний подрядчик. Из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти. В настоящее время сырье собрано, специалисты проводят рекультивацию загрязненной территории.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на хорватском острове Крк с Сербией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а также Словенией. По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, через эту магистраль в Сербию поступает 95% потребляемой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Венгрии и Сербии обсудили ускорение подготовки к строительству нового нефтепровода.

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    9 ноября 2026, 17:26 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с сентября опустилась ниже 93 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть продемонстрировали падение на 5%, в результате чего стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

    По состоянию на 17:23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,28% относительно предыдущего закрытия и составила 93,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Минутами ранее этот показатель впервые с 1 сентября опустился ниже 93 долларов. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подешевели на 4,75% и составили 86,52 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мировые цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    В пятницу стоимость барреля марки Brent поднялась выше 100 долларов из-за возможных угроз безопасности на Ближнем Востоке.

    В среду цены продемонстрировали падение более чем на 4%.

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    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    9 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    NYT: Находящийся в тюрьме США Мадуро похудел и увлекся религией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который содержится под стражей в США, заметно похудел, начал изучать религию и встречается со священнослужителями, сообщают американские СМИ.

    «Бывший президент посвящает свое свободное время изучению религиозных и философских текстов. Мадуро, который давно интересуется духовными вопросами, также встречался с тюремными капелланами, включая христианского священника и раввина», – пишет «New York Times».

    Венесуэльский лидер заметно потерял в весе. Отмечается, что это произошло в том числе из-за плохого качества тюремной еды, на которую он жаловался несколько месяцев.

    Кроме того, состояние здоровья его супруги Силии Флорес, содержащейся в той же тюрьме в Бруклине, представляется еще более хрупким. С момента заключения она потеряла более 10 кг, несколько зубов и теперь зависит от лекарств для борьбы с болью в груди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце адвокаты сообщили о возможном сердечном приступе у супруги Мадуро во время нахождения под стражей в США.

    Депутат Николас Мадуро Герра заявил о необходимости освобождения Силии Флорес для лечения.

    В сентябре супруга президента Венесуэлы попросила суд США об освобождении из-под стражи из-за серьезных проблем с сердцем.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу

    WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.

    В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.

    В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

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