Делегация России в Абу-Даби запланировала пресс-конференцию на среду

Tекст: Валерия Городецкая

Делегация России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби не планирует выступать с заявлениями для прессы во вторник. Пресс-конференция ожидается в среду, пишет ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

«Подтверждаю», – заявил источник агентства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах российской делегации принимать решение о формате доклада Владимиру Путину в зависимости от хода переговоров.