Судно компании ADNOC пострадало при нападении в Персидском заливе

Одно из судов компании ADNOC Logistics and Services получило повреждения при нападении в Персидском заливе днем 10 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.
Инцидент произошел в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас на месте происшествия работают профильные группы специалистов компании.
Представители ADNOC добавили, что дальнейшая информация об обстоятельствах нападения и характере повреждений судна будет предоставлена по мере поступления новых данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.
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