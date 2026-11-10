На Гайском горно-обогатительном комбинате погиб рабочий

Tекст: Денис Тельманов

На предприятии в настоящее время работает комиссия. Специалисты должны установить все обстоятельства и причины произошедшего, сообщило правительство Оренбургской области в Max.

Пострадавший рабочий находится под наблюдением врачей. Гайский ГОК окажет ему содействие в лечении и восстановлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце один человек погиб при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

Летом обрушение горной породы на руднике в Хабаровском крае привело к гибели одного человека и травмированию двоих.

В январе работник Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургской области погиб в результате обрушения горной выработки.