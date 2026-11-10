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    10 ноября 2026, 19:21 • Новости дня

    Суд в США перенес слушания по делу экстрадированных из Болгарии россиян

    Заседание по делу экстрадированных в США россиян перенесли на 17 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    Предварительное заседание было переназначено с 12 на 17 ноября, личное присутствие обвиняемых не требуется, передает РИА «Новости». Рассмотрение дела по существу начнется 1 декабря.

    Ольшанского и Ивина обвиняют в сговоре с целью нарушения американских санкций против России и отмывании денег.

    Прокуратура США добивается конфискации не менее 350 млн долларов, обвиняемым грозит до 40 лет лишения свободы.

    Олег Ольшанский и Сергей Ивин были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и экстрадированы в США 26 марта 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае экстрадированные в США россияне Сергей Ивин и Олег Ольшанский отказались от права на начало разбирательства в установленные сроки.

    В апреле они не признали вину в федеральном окружном суде штата Флорида.

    Американские власти выдвинули против вывезенных из Болгарии россиян обвинения в отмывании денег и нарушении санкционного режима Вашингтона.

    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    10 ноября 2026, 11:21 • Новости дня
    Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби

    В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины

    Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби
    @ Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице Объединенных Арабских Эмиратов начались трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Соединенных Штатов и Украины.

    Встреча закрыта от прессы, делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, сказал собеседник ТАСС.

    Украинской переговорной группой руководит глава службы внешней разведки Рустем Умеров.

    В последний раз переговорные группы трех стран встречались 18 февраля в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава украинской делегации Умеров сообщал о встрече с представителями западных стран в Абу-Даби.

    Украинское урегулирование выступает лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

    Встречу посвятят формированию новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.

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    10 ноября 2026, 09:25 • Новости дня
    В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек
    В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В делегацию, возглавляемую помощником президента Владимиром Мединским, входят начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в группу включены заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, первый заместитель руководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Кроме того, в числе экспертов – замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Россией, США и Украиной.

    В воскресенье на Украине раскрыли полный состав делегации Киева под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.

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    10 ноября 2026, 20:49 • Новости дня
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    Рябков воздержался от оценки первого дня переговоров в Абу-Даби
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Давать оценки ходу трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби пока рано, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Рано об этом говорить», – сказал Рябков «Вестям», отвечая на вопрос об оценках первого дня встречи в Абу-Даби. Он подтвердил, что переговоры продолжатся 11 ноября.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Напомним, первый день переговоров делегаций США, России и Украины о континентальной безопасности завершился во вторник в Абу-Даби.

    Вопрос украинского урегулирования выступил лишь одним из пунктов масштабной дискуссии на трехсторонних переговорах.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    10 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Сбежавший из плена в Мьянме россиянин сутки шел через джунгли под обстрелами

    Сбежавший от мошенников в Мьянме россиянин сутки выходил из джунглей без воды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин России после побега из мошеннического центра в Мьянме около суток пробирался через джунгли без еды и воды под обстрелами дронов.

    Выходу заложников из незаконного комплекса в Мьянме предшествовала примерно неделя боев, передает РИА «Новости». По словам потерпевшего россиянина, огромной группе людей удалось уйти из зданий ночью.

    Мужчина уточнил, что беглецы двигались без остановок в сильную жару под постоянными обстрелами беспилотников. Во время тяжелого перехода погибли шедшие вместе с группой граждане Китая. Добравшись до города Мьявади, потерпевший смог связаться с российскими дипломатами.

    Он пояснил, что изначально приехал в Таиланд. Там знакомые предложили ему осмотреть строительный проект. После переправы через реку мужчина оказался на территории Мьянмы, где у него сразу отобрали паспорт, телефон и ноутбук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пострадавший россиянин заявил об использовании его голоса мошенниками для вымогательства денег у жителей США.

    Российское посольство сообщило о передаче вызволенного из неволи мужчины сотрудникам дипмиссии.

    Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин подтвердил выписку из больницы другой сбежавшей из кол-центра россиянки.

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    10 ноября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Абу-Даби началась встреча делегации Украины и представителей стран Запада
    В Абу-Даби началась встреча делегации Украины и представителей стран Запада
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава украинской делегации, руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров сообщил о начале встреч с представителями западных стран в Абу-Даби перед трехсторонними переговорами с Россией и США.

    Украинская делегация начала работу в столице ОАЭ перед переговорами в формате Россия – Украина – США, встретившись с представителями Британии, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, передает ТАСС.

    К предварительным консультациям также присоединятся специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    «Сверим позиции и скоординируем позиции перед следующим этапом переговоров. Далее трехсторонний формат с участием Украины, США и России», – заявил Умеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров анонсировал согласование принципов урегулирования на Украине по итогам переговоров в Абу-Даби.

    В воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил об участии европейских стран в трехсторонней встрече.

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    10 ноября 2026, 17:29 • Новости дня
    Рубио оценил переговоры в Абу-Даби

    Рубио: Переговоры в Абу-Даби были продуктивными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам на полях встречи глав МИД стран G7, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры оказались весьма продуктивными, однако сторонам предстоит проделать еще много работы.

    Рубио отметил значительный объем работы, который предстоит выполнить по итогам встреч в Абу-Даби, передает РИА «Новости». «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Я думаю, что самое главное, очевидно, что в этом отношении предстоит проделать большую работу. Это не похоже на то, что что-то может быть решено в ближайшие 24 часа или что-то в этом роде», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представители США, России и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    10 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Захарова: Никто не знает наверняка, что европейцы собрались делать в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители Европы отправляются в Абу-Даби, но формат переговоров в ОАЭ остается трехсторонним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Европейцы едут на переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, но это трехсторонний формат переговоров, сказала Захарова «Вестям». «(Европейцы), как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму», – предположила дипломат.

    Захарова добавила, что было бы интересно узнать действительные цели визита европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины.

    В субботу Захарова отметила отсутствие необходимости присутствия европейцев за столом переговоров.

    Летом она указывала на попытки европейских политиков вмешаться в переговорный процесс.

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