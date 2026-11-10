Израиль обстрелял населенный пункт в сирийской провинции Дамаск

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израильские войска обстреляли из артиллерии окрестности поселения Бейт-Джинн в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Syria TV.

Ранее во вторник израильские военные вторглись в населенный пункт Джабата-эль-Хашаб в провинции Кунейтра. Колонна из шести военных автомобилей установила блокпост на въезде в поселение, после чего солдаты провели обыски в близлежащих жилых домах.

В понедельник израильские военнослужащие открыли огонь в направлении группы журналистов, среди которых находился корреспондент государственного агентства SANA. Инцидент произошел во время работы репортеров в деревне Бир-Аджам в провинции Кунейтра. Никто из представителей прессы не пострадал, однако ранение получил местный житель, пасший овец в окрестностях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные открыли артиллерийский огонь по трем поселкам на юге Сирии. В прошлом месяце военнослужащие Израиля обстреляли жилые кварталы в сирийской провинции Кунейтра.

Летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.