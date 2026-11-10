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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня

    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

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    10 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Климатическая зима в Москве сократилась на неделю за полвека

    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Климатическая зима в Москве за последние полвека сократилась на неделю и стала теплее на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, во второй половине XX века климатическая зима в столице начиналась 10 ноября, однако из-за изменений климата ее старт сдвинулся на 13 ноября. «При этом зима стала короче – если полвека назад ее финал приходился на 28 марта, то в начале XXI века эта дата сместилась на 21 марта», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что зимний сезон в целом потеплел на 2,1 градуса. Наиболее заметно выросла температура января – сразу на три градуса, с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Метеоролог подчеркнул, что за последние пять лет средняя температура холодного сезона увеличилась еще почти на полградуса из-за продолжающегося роста общемировых температур.

    Кроме того, столичная зима стала немного суше: среднее количество осадков за сезон уменьшилось на 10%, со 148 до 133 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном выпадении половины месячной нормы осадков в столице.

    В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» из-за климатических изменений.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о росте зимней температуры в городе почти на два градуса за последние 35 лет.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

    В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело главного врача частной клиники со следами насильственной смерти обнаружено в одном из частных домов в Новой Москве.

    Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.

    Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.

    Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.

    Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.

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    10 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    Олимпийская чемпионка остается в ожоговом отделении, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

    В понедельник Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. Ее сестра, певица Нюша, уточняла, что спортсменка получила ожоги тела, а голова и лицо не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной в реанимации после полученных ожогов.

    Telegram-каналы написали о госпитализации спортсменки с сильными ожогами при пожаре в Москве.

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    10 ноября 2026, 06:38 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности употребления сырой рыбы

    Ученый Литвинов: Сырая речная и морская рыба опасна из-за паразитов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сырая речная и морская рыба может быть заражена различными паразитами, поэтому ее употребление в пищу без термической обработки или глубокой заморозки категорически противопоказано, заявил кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

    «Сырую рыбу есть категорически нельзя, особенно это касается речной рыбы, которая, как правило, заражена различными паразитами. Меньше исключений для морской рыбы, но также употреблять ее в сыром виде нежелательно. У нее свои заболевания», – сказал Литвинов РИА «Новости».

    Он отметил, что сырая речная рыба может быть носителем личинок описторхов и широкого лентеца, а морская – анизакид. Эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека.

    По словам ученого, безопасное употребление рыбной продукции возможно только после ее полноценной термической обработки или глубокой промышленной заморозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о снятии с реализации рыбной продукции после групповой заболеваемости описторхозом в Саратовской области.

    В четверг число пострадавших после употребления зараженной вяленой рыбы в регионе выросло до 19 человек.

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    10 ноября 2026, 09:16 • Новости дня
    В США предупредили о риске потери зрения из-за препаратов для похудения

    FDA: Препараты для похудения могут вызывать потерю зрения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило пациентов о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения класса GLP-1 RA, в том числе «Оземпика».

    Применение препаратов этого класса связано с потенциальным повышенным риском неартериитной передней ишемической оптической нейропатии, цитирует ТАСС американского регулятора.

    «Это редкое заболевание, которое может приводить к резкому, безболезненному снижению остроты зрения в одном из глаз, в том числе к полной потере зрения», – заявили в FDA.

    Там уточнили, что потеря зрения в одном глазу повышает риск развития аналогичного заболевания во втором.

    В связи с этим регулятор обязал производителей прописывать предостережение на упаковках таких препаратов, самыми известными марками которых являются Ozempic и Wegovy. Пациентам рекомендовано немедленно обращаться к врачу при резком ухудшении зрения, его помутнении или искаженном восприятии цветов. Медработникам следует информировать пациентов о рисках.

    Среди факторов риска в FDA назвали курение, диабет, апноэ во сне, болезни почек, высокое давление и пониженный уровень гемоглобина. Согласно клиническим испытаниям препаратов GLP-1 RA, частотность заболевания составила 6,4 случая на 100 тыс. пациентов, принимавших лекарства, против 3,8 на 100 тыс. в группе принимавших плацебо. Этиология заболевания, вызывающего сокращенный приток крови к глазному нерву, пока до конца не выяснена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России в четыре раза выросли продажи препарата для лечения диабета и похудения семаглутида.

    Европейский регулятор обнаружил у лекарств для снижения веса способный вызвать потерю зрения побочный эффект.

    В США зафиксировали случаи потери зрения после приема популярного препарата «Оземпик».

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    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

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    10 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Собянин сообщил о старте оповещений москвичей об угрозах через свой канал в Max

    Собянин: Москвичей начнут оповещать об угрозах через канал мэра в Max

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с ноября сообщения об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность, будут в обязательном порядке размещаться в его официальном канале в национальном мессенджере Max.

    «Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность», – сообщил Собянин.

    Мэр отметил, что в соответствии с федеральным законом сервис Max является единым национальным мессенджером и обязателен для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Он рекомендовал москвичам и другим гражданам подписаться на его официальный канал. Установить приложение можно через магазин RuStore или скачать с сайта max.ru.

    Дополнительное информирование населения о возникающих угрозах по-прежнему будет осуществляться всеми доступными способами. Уведомления продолжат приходить через официальную страницу мэра во «ВКонтакте», Telegram-канал, сайт mos.ru, рассылки по электронной почте, пуш-уведомления, а также с помощью телевидения и СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о скором появлении в национальном мессенджере Max цифровых рецептов.

    В прошлом месяце число публичных каналов в мессенджере Max превысило 530 тысяч.

    В прошлом году правительство определило цифровую платформу Max национальным мессенджером.

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    10 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Токаев прибыл в Москву на заседание Совета ОДКБ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

    В пресс-службе добавили, что по прибытии президента встретили официальные лица правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности организации.

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    10 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Ученые ДВФУ разработали лазерный метод проверки кератина для биомедицины

    Ученые ДВФУ создали ускоренный лазерный метод проверки сырья для биомедицины

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье для биомедицины.

    Новый подход позволит выявлять в структуре белка тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, передает РИА «Новости».

    Традиционные химические тесты занимают много времени, поэтому специалисты предложили использовать фемтосекундную лазерную искровую спектроскопию. По словам разработчиков, метод создает небольшое облако плазмы на поверхности белка, свечение которого позволяет точно определить химический состав материала за несколько секунд.

    «Мы учимся читать этот отпечаток так, чтобы за линиями полезных цинка, меди или кальция не пропустить слабые следы мышьяка, кадмия или свинца», – пояснил преподаватель Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии Политехнического института ДВФУ Илья Ефимов.

    Проект получил грант Российского научного фонда, на средства которого планируется создать экспериментальную установку и лабораторный прототип системы входного контроля кератинового сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, химики Уральского федерального университета разработали новые соединения для остановки деления раковых клеток.

    Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый математический метод повышения четкости изображений томографов.

    Исследователи Южного федерального университета нашли способ превращать фосфатный минерал брусит в костную ткань.

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    10 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Эксперт сравнила защиту от нового штамма COVID-19 с профилактикой гриппа

    Эксперт Компанец назвала способы защиты от нового штамма коронавируса PJ.2.1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидат медицинских наук Галина Компанец заявила, что меры профилактики заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 аналогичны правилам защиты от гриппа и ОРВИ.

    «Меры профилактики аналогичны – как при других ОРВИ и гриппе: поддержание иммунитета, полноценное питание, богатое белком и витаминами, недопускание высыхания слизистой носа и рта», – рассказала Компанец ТАСС.

    Эксперт добавила, что при контакте с заболевшим необходимо использовать маски, перчатки и очки.

    Специалист пояснила, что в группу риска по-прежнему входят пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и другими тяжелыми патологиями. Из-за замедленного восстановления иммунная система этих людей не способна вовремя нейтрализовать вирус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Всемирной организации здравоохранения заявили о сходстве симптомов нового штамма COVID-19 PJ.2.1 с простудой или гриппом.

    В субботу отличительными признаками этой инфекции назвали сильные боли в горле и длительный упадок сил.

    Ранее Роспотребнадзор сообщил об отсутствии зарегистрированных случаев заражения вариантом PJ.2.1 в России.

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    10 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Президент Таджикистана прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава республики прилетел в Москву во вторник, сообщается на сайте пресс-службы президента Таджикистана. «Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в город Москву Российской Федерации. В аэропорту Внуково-2 города Москвы президента Республики Таджикистан встретили высокопоставленные представители Российской Федерации», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прибыл в Москву для участия в заседании.

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    10 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Росавиация: Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений, сообщила Росавиация.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – сообщило ведомство в Max.

    Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов. Эти меры приняли для безопасности полетов.

    Актуальный статус рейса можно узнать на онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов.

    В воскресенье Росавиация вводила дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

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