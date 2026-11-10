Партия «Фидес» подтвердила задержание брата экс-премьера Венгрии Орбана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Фотография Арона Орбана появилась в разделе «политические заключенные» на официальном сайте партии «Фидес». В сообщении, сопровождающем снимок, подтверждается задержание брата экс-премьера в ходе масштабной полицейской операции в Будапеште и округе Пешт, пишет РИА «Новости».

В партии расценили произошедшее как попытку устранения политического противника и построения однопартийной системы, назвав Арона Орбана инструментом в «грязной игре».

Накануне действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что брат бывшего главы правительства мог быть задержан по подозрению в организации нелегальной миграции.

В разделе «политические заключенные» на сайте «Фидес» также размещены фотографии бывших министров в правительстве Орбана – Балажа Ханко и Миклоша Шестака, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Будапеште арестовал бывшего министра культуры и инноваций Венгрии Балажа Ханко по подозрению в нецелевом расходовании 47,7 млн евро.

В сентябре бывший член кабинета министров Миклош Шестак был взят под стражу по обвинению в получении взятки на сумму около 37,5 млн долларов.

В июне власти Венгрии анонсировали масштабные суды над соратниками Виктора Орбана из-за махинаций с европейскими деньгами.