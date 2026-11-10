Собянин сообщил о старте оповещений москвичей об угрозах через свой канал в Max

Собянин: Москвичей начнут оповещать об угрозах через канал мэра в Max

Tекст: Валерия Городецкая

«Оперативным штабом Москвы принято решение о повышении оперативности и достоверности информирования населения города Москвы об угрозах, включая беспилотную и ракетную опасность», – сообщил Собянин.

Мэр отметил, что в соответствии с федеральным законом сервис Max является единым национальным мессенджером и обязателен для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России. Он рекомендовал москвичам и другим гражданам подписаться на его официальный канал. Установить приложение можно через магазин RuStore или скачать с сайта max.ru.

Дополнительное информирование населения о возникающих угрозах по-прежнему будет осуществляться всеми доступными способами. Уведомления продолжат приходить через официальную страницу мэра во «ВКонтакте», Telegram-канал, сайт mos.ru, рассылки по электронной почте, пуш-уведомления, а также с помощью телевидения и СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о скором появлении в национальном мессенджере Max цифровых рецептов.

В прошлом месяце число публичных каналов в мессенджере Max превысило 530 тысяч.

В прошлом году правительство определило цифровую платформу Max национальным мессенджером.